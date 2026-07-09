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  • Китайский спорткар Denza Z дебютировал в Великобритании и обещает рекорд Нюрбургринга

Китайский спорткар Denza Z дебютировал в Великобритании и обещает рекорд Нюрбургринга

09.07.2026 898 1 0
Китайский спорткар Denza Z дебютировал в Великобритании и обещает рекорд Нюрбургринга

Марка Denza, принадлежащая компании BYD, провела в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде премьеру электрического спорткара Denza Z, нацеленного главным образом на европейский рынок. Продажи Denza Z начнутся до конца текущего года, спорткар будет предложен в кузовах купе и кабриолет. Все версии оснащены трёхмоторной силовой установкой мощностью 1604 л.с.

Denza Z был впервые засвечен в виде концепта весной прошлого года на Шанхайском автосалоне, а сегодня представлена его серийная версия. Китайская «зетка» (не путать с Nissan Z) позиционируется как электрическая альтернатива Porsche 911, который, как известно, полностью переходить на электротягу не собирается. Дизайн Denza Z разработан под руководством многоопытного Вольфганга Эггера (дизайн-директор компании BYD с 2016 года), прежде трудившегося в Alfa Romeo, Seat, Lancia, Audi и Lamborghini.

В основе Denza Z лежит платформа eSports Car Platform. У спорткара будут три версии — Coupe (купе), Spider (кабриолет) и Racing (купе, заточенное под гоночный трек). Кузов с посадочной формулой 2+2 изготовлен из стали и алюминия, заявленная жёсткость на кручение купе составляет 40 000 Нм/градус. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. Все версии оснащены адаптивными амортизаторами с магнитореологической жидкостью, при этом у версий Coupe и Spider в качестве упругих элементов используются пневмобаллоны, а у версии Racing — пружины. Тормоза — карбон-керамические с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней.

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Габаритная длина Denza Z Coupe — 4780 мм, ширина — 1975, высота — 1330 мм, колёсная база — 2780 мм. У кабриолета высота увеличена до 1350 мм. У версии Racing габариты немного больше из-за развитого аэродинамического оперения: длина — 4870 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1350 мм. Весит Denza Z в снаряженном состоянии от 2230 до 2300 кг. Версию Racing легко идентифицировать по фиксированному антикрылу на корме, агрессивное аэродинамическое оперение создаёт до 1060 кг прижимной нагрузки на скорости 350 км/ч.

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Салон у Denza Z незатейливый, но аккуратный. Пухлый руль снабжён крупными кнопками активации различных ездовых программ, приборный экран — 8,88-дюймовый, мультимедийный — 12,8-дюймовый со встроенными сервисами Google. Мощную аудиосистему поставляет Devialet (у купе 12 динамиков, у кабриолета 10). Объём багажника у купе — 250 л, у кабриолета — 131 л с опущенным верхом и 176 л с поднятым верхом.

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Силовая установка у всех версий трёхмоторная (один мотор на передней оси, два на задней), их максимальная совокупная отдача — 1180 кВт (1604 л.с.) и 1240 Нм. Ячейки литий-железо-фосфатной батареи упакованы непосредственно в кузов без промежуточного корпусирования. Ёмкость батареи — 76 кВт·ч. Максимальная мощность зарядки — 1500 кВт! Пополнить заряд с 10% до 97% на такой мощности можно всего за девять минут. Запас хода на одной зарядке у версии Coupe — 409 км по циклу WLTP, у версии Spider — 399 км, у версии Racing — 380 км.

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Denza Z Coupe и Racing разгоняются до 100 км/ч за 2,25 с, максимальная скорость — 300 км/ч. На полусликах Denza Z Racing способна набрать первую «сотню» за 1,96 с, а максимальная скорость увеличивается до 350 км/ч. Denza Z Spider набирает первую «сотню» за 2,3 с, максимальная скорость — 300 км/ч.

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Позже появится некая наиболее экстремальная версия Denza Z с силовой установкой мощностью 2000 л.с. и разгоном до «сотни» менее чем за 1,7 с. Ещё более агрессивное аэродинамическое оперение будет способно генерировать до 2000 кг на скорости 300 км/ч. Именно эта версия попробует установить новый рекорд Нюрбургринга среди серийных электромобилей. Действующий рекорд принадлежит Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit — 6 мин 55,533 с, а предыдущий рекорд установил Yangwang U9 Xtreme — 6 мин 59,157 с.

У европейских дилеров BYD спорткар Denza Z появится до конца текущего года, приём заказов начнётся уже летом. Цены в пресс-релизе не указаны, но их опубликовал ресурс CnEVPost: Denza Z Coupe будет стоить в Великобритании от 142 900 фунтов стерлингов, Denza Z Spider — от 159 900 фунтов стерлингов, Denza Z Racing — от 172 900 фунтов стерлингов.

купе кабриолет Китай спортивные авто электромобиль новинки Denza Denza Z
Обновлено 10.07.2026
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Комментарий отправлен
1 комментарий
10.07.2026 08:19
Roman Krivoshein

Всё же наверное " Дизайн Denza Z разработан под руководством мноГопытного Вольфганга Эггера..."

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