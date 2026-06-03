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Американский Nissan Murano в Японии: левый руль, одна комплектация и высокая цена

03.06.2026 1022 1 0
Американский Nissan Murano в Японии: левый руль, одна комплектация и высокая цена

Компания Nissan открыла на родине прием заказов на паркетник Murano американского производства. Модель доступна в единственной полноприводной комплектации.

В попытках улучшить «торговые отношения между Японией и США» – цитата из одного из ранних пресс-релизов Тойоты – японские компании решили поставлять свои автомобили американского производства на домашний рынок. Для этого Япония упростила правила ввоза сделанных в Штатах машин. Первой стала как раз Toyota, она запустила в Стране восходящего солнца продажи кроссовера Highlander и пикапа Tundra, выпускаемых в Индиане и Техасе соответственно. В марте о присоединении к этой инициативе сообщила компания Nissan: тогда фирма объявила о том, что предложит японцам паркетник Murano четвертого поколения, производство которого налажено на заводе в Смирне, штат Теннеси. Теперь в Японии открыли прием заказов на паркетник. Напомним также, что Nissan Murano уже присутствовал на родине марки – во втором поколении, там продавали кроссоверы местного производства.

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Американский Murano для Японии подвергли минимальным доработкам. Например, произошли «изменения в форме светового пучка фар», переделали крепления для номеров, слегка модернизировали фирменный комплекс ProPilot. Руль переносить не стали, тогда как в Японии левостороннее движение. Впрочем, желающих приобрести паркетник американского производства об этом предупредили заранее, разместив соответствующее объявление на странице модели на японском сайте Ниссана. Там же приведены и другие особенности и отличия импортного авто от машин для японского рынка.

«Четвертый» Nissan Murano предложен на родине марки в единственной комплектации SV, которая в Штатах является базовой. В списке оборудования значатся: 20-дюймовые диски, светодиодная оптика, объединенные в табло виртуальная приборка и экран мультимедийной системы (каждый диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора и упомянутый выше комплекс водительских ассистентов ProPilot. Можно выбрать автомобиль в синем, белом или черном цвете.

Техника такая же, как в США. Кроссовер оснащен бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo (245 л.с., 352 Нм) с изменяемой степенью сжатия и классическим девятиступенчатым автоматом. С прошлого года модель бывает исключительно с полным приводом.

Японцам кроссовер Nissan Murano обойдется в 7 964 000 йен, что эквивалентно примерно 3,6 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения приведем цены полноприводных кроссоверов японского производства. Toyota Crown Estate стоит от 6 350 000 йен (2,9 млн рублей), Lexus RX 350 – от 7 090 000 йен (3,2 млн рублей), а топовый (и престижный) Mazda CX-80 PHEV – от 7 144 500 йен (3,25 млн рублей). По предварительным данным, поставки Nissan Murano американской сборки стартуют клиентам в начале следующего года.

кроссовер США Япония авторынок бизнес Nissan Nissan Murano

 

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1 комментарий
03.06.2026 12:04
Руслан Кулаков

Если бы у нас новый Мурано стоил такие "большие" деньги, китайский шлак можно было бы возвращать обратно.

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