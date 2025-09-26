Бизнес ×
Nissan Murano доработан менее чем через год после запуска: только 4WD и продвинутый автопилот

26.09.2025

Лишь недавно начавший рыночную карьеру кроссовер Nissan Murano четвертой генерации уже шагнул в следующий модельный год. Дизайн менять не стали – паркетнику отрядили новое оборудование, хотя и за доплату. А еще Мурано лишился самой дешевой переднеприводной версии.

Мировая премьера кроссовера Nissan Murano нового, четвертого по счету поколения состоялась в США в октябре 2024-го. На конвейер американского завода компании модель встала в декабре, и в том же месяце открыли прием заказов. Поставки клиентам стартовали в начале 2025-го. Согласно отчету Ниссана, с января по июнь (в Штатах фирма публикует статистику раз в квартал) продажи Murano выросли вдвое до 18 228 единиц. Хотя в это число, вероятно, вошли и оставшиеся на складах кроссоверы прошлого поколения. А вот продажи непосредственно «четвертого» Murano, видимо, не оправдали надежд – летом даже появилась информация о том, что Nissan решил сократить производственный план паркетника. И вот на этом фоне марка представила Murano следующего, 2026 модельного года.

Дизайн менять не стали. Техника тоже прежняя: кроссовер оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo (243 л.с., 352 Нм) с изменяемой степенью сжатия и классическим девятиступенчатым автоматом. Как и раньше, Nissan Murano предложен в комплектациях SV, SL и Platinum. Но при этом кроссовер теперь доступен исключительно с полным приводом. Впрочем, переднеприводная версия была одна – в самой дешевой комплектации SV.

Так что же нового? Главное – для топового Murano Platinum-2026 за доплату стал доступен продвинутый автопилот ProPilot Assist 2.1. Благодаря этому комплексу водитель сможет убрать руки с руля и ногу с педали: электроника сама будет отвечать за рулевое управление, ускорение и торможение. Кроме того, система выдаст рекомендации при смене полосы движения и поможет обогнать медленно движущиеся автомобили. Правда, убрать руки с руля можно будет лишь на избранных «совместимых» магистралях.

Еще одна новинка – опциональный пакет Comfort для «средней» комплектации SL. В него входят функции, которые ранее были предусмотрены только для топового исполнения. Это вентиляция и массажер передних кресел, подогрев задних сидений, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания.

Во всех версиях Murano по-прежнему имеются светодиодная оптика, объединенные экраны приборки и мультимедиа (каждый диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль с сенсорной панелью управления, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль.

Цены по сравнению с полноприводным Nissan Murano предыдущего модельного года не изменились. Без учета налогов и доставки посвежевший паркетник обойдется в 41 470 – 49 600 долларов (примерно 3,5 млн – 4,15 млн рублей по актуальному курсу). За автопилот ProPilot Assist 2.1 для топового варианта Platinum нужно будет доплатить 2900 долларов (242 000 рублей). А пакет Comfort для «средней» версии SL стоит 1380 долларов (115 000 рублей). Переднеприводный «четвертый» Nissan Murano 2025 модельного года еще есть в продаже, его цена – 40 470 долларов (3,4 млн рублей).

кроссовер США авторынок бизнес Nissan Nissan Murano

 

