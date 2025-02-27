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  • Lexus RX для японского рынка получил обновки к 2025 модельному году. Цены известны

Lexus RX для японского рынка получил обновки к 2025 модельному году. Цены известны

27.02.2025 33 0 0

Посвежевший SUV с сегодняшнего дня доступен на домашнем рынке. Стартовая стоимость равна 6 680 000 иен (эквивалентно примерно 3,91 млн рублей по текущему курсу).

Lexus RX был представлен в 1997 году, за прошедшие годы эта модель успела четырежды сменить генерацию. Актуальный кроссовер пятого поколения дебютировал летом 2022 года. В компании рассказали о том, что с момента запуска и до конца 2024 года по всему миру было продано в общей сложности около 4 млн экземпляров этого SUV.

На фото: Lexus RX 450h+ (версия для японского рынка)

Главным рынком для модели остаются Штаты, там RX 2025 модельного года анонсировали ещё в конце августа. Теперь же японский производитель подготовил посвежевшую версию кроссовера, предназначенного для домашнего рынка. Такой автомобиль получил несколько обновок.

Как рассказали в компании, разработчики улучшили шумоизоляцию Lexus RX за счёт иных стёкол в задних дверях и снижения уровня звука работы двигателя (для этого использовали звукопоглощающий материал при установке передней панели). Ещё модели изменили настройки шасси, что обеспечило более плавный ход. Помимо этого, система динамического рулевого управления задними колёсами (DRS) теперь доступна в том числе полноприводным модификациям RX450h+ и RX350h (раньше она была только у RX500h).

На фото: салон Lexus RX 2025 модельного года (версии для японского рынка)

Внешних изменений практически нет, разве что новый комплект 21-дюймовых колёсных дисков оригинального дизайна, доступный вариантам RX450h+, RX350h и RX350 version L за доплату. В интерьере изменений больше: так, переднюю часть салона украсили подсветкой, а диагональ тачскрина информационно-развлекательной системы увеличилась до 12,3 дюйма во всех исполнениях. Кроме того, модификациям F Sport Performance и F Sport теперь доступна отделка салона в белом цвете.

Посвежевшие кроссоверы сегодня, 27 февраля, появились в продаже на домашнем рынке, цены уже известны. За стартовую переднеприводную версию RX350 японские дилеры просят не менее 6 680 000 иен, что эквивалентно примерно 3,91 млн рублей по текущему курсу. Покупка топового полноприводного варианта RX500h F Sport Perfomance обойдётся минимум в 9 030 000 иен (около 5,28 млн рублей).

На фото: салон Lexus RX F Sport 2025 модельного года (версии для японского рынка)

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о том, что у седана Lexus IS появилось особенное исполнение F Sport Black IV. Спецверсия четырёхдверки в модификациях IS 300 и IS 300h доступна только в Японии. Визуально такой вариант можно отличить по новым чёрным кованым легкосплавным дискам от BBS, а также корпусам наружных зеркал чёрного цвета с серо-серебристыми вставками и чёрной же рамке бокового остекления. В салоне тоже есть порция изменений, а вот техника у такого седана стандартная.

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