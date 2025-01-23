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У седана Lexus IS появилась особенная версия F Sport Black IV

23.01.2025 36 0 0

Спецверсия четырёхдверки (в модификациях IS 300 и IS 300h) доступна только на домашнем рынке, в Японии. Цены уже известны.

Марка Lexus принадлежит японской корпорации Toyota. Cедан Lexus IS актуального третьего поколения появился в 2013 году, а масштабное обновление эта модель пережила в 2020-м. Четырёхдверке уже пора бы сменить генерацию, однако в компании не торопятся. Пока что седан IS для домашнего рынка решили лишь освежить к 2025 модельному году за счёт появления новой спецверсии, которая получила название F Sport Black IV.

На фото: Lexus IS 300 F Sport Mode Black IV

Спецверсия доступна в модификациях Lexus IS 300 и IS 300h. Такие седаны снабдили новыми чёрными коваными легкосплавными дисками от BBS с рисунком в виде соединяющихся «Y». Ещё в списке особенностей также числятся корпуса наружных зеркал чёрного цвета с серо-серебристыми вставками и чёрная же рамка бокового остекления.

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Салон спецверсии Lexus IS F Sport Mode Black IV отличается за счёт наличия вставок из ясеня на дверных картах и рулевом колесе. Кроме того, часть обода руля отделана перфорированной кожей. Спортивные кресла, оснащённые подогревом и вентиляцией, получили «ультрамягкую обивку», виртуальный щиток приборов диагональю 8 дюймов снабдили иной графикой. Помимо этого, в стандартное оснащение этого исполнения входят камеры панорамного обзора.

В списке обновок для Lexus IS 500 2025 модельного года нет указанной спецверсии, однако такому седану всё равно положены аналогичные чёрные корпуса боковых зеркал с серо-серебристыми вставками. В салоне этой четырёхдверки сиденья из натуральной кожи могут быть чёрного, белого или красного цветов.

На фото: салон Lexus IS F Sport Mode Black IV
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На фото: салон Lexus IS F Sport Mode Black IV
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Разработчики не стали вносить никакие изменения в технику Lexus IS нового модельного года. Так что версия с индексом 300 по-прежнему оснащается 2,0-литровой турбочетвёркой, исполнению IS 300h положена гибридная установка с двигателем объёмом 2,5 литра, а у топового IS 500 под капотом всё тот же 5,0-литровый V8. Все версии имеют только задний привод.

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Цены посвежевшего седана уже известны. На японском рынке Lexus IS 300 F Sport Mode Black IV можно купить за 5 900 000 иен (эквивалентно примерно 3,78 млн рублей по текущему курсу), аналогичный гибридный вариант – за 6 350 000 иен (около 4,07 млн рублей). Стоимость «обычной» стартовой версии седана равна 4 810 000 иен (около 3,08 млн рублей), а за топовое исполнение IS 500 F Sport просят не менее 8 500 000 иен (около 5,45 млн рублей).

На прошлой неделе стало известно о том, что Lexus прощается с купе RC и RC F, они покинут конвейер осенью. Совокупный тираж версии Final Edition составит 400 экземпляров, все они предназначены для домашнего рынка.

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