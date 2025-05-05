Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок

Судя по столичным улицам, особенно в окрестностях Садового кольца, желающих приобрести себе новенький автомобиль не останавливает трёхлетнее отсутствие официальных поставок, гарантии производителя и технической поддержки. Прежде всего это касается премиальных и люксовых европейских марок – аналогов среди китайских брендов у них пока не появилось, а люди с деньгами готовы переплачивать за «кривые» схемы ввоза.
Другое дело, что не все хотят это делать. Просто из принципа. Когда я работал у официального дилера Bentley, владельцы этих роскошных автомобилей точно так же столкнулись в 2022 году с проблемами, которых никто не ожидал. Британцы перекрывали дилерам кислород постепенно – с каждым месяцем мы без предупреждения лишались доступа то к одной электронной системе, то к другой. Англичане лишь пожимали плечами и кивали головой на немцев. Мол, это решение на уровне концерна.
Клиенты, давно привыкшие решать абсолютно любые проблемы – для них вопрос всегда был лишь в количестве денег, которые нужно для этого потратить – испытали мощную фрустрацию. Простейшие вещи вроде прошивки электронных модулей или программирования новых ключей вдруг стали недоступны в принципе.
У некоторых владельцев Бентли было по несколько паспортов, в том числе и европейских государств, но это тоже оказалось бесполезным. Кто-то даже возил свой автомобиль на самолёте в Лондон к британскому дилеру, но там, вбив в дилерскую систему VIN, тоже разводили руками – ничего личного, сэр, но модель для российского рынка, поэтому ничего с ней делать не можем. Сорри, санкции и всё такое.
Разумеется, подобная политика марки отнюдь не способствует повышению лояльности клиентов, многие из которых ездили на Bentley уже по три десятка лет. Ну и что в итоге? После окончания гарантии ощутимая часть владельцев тяжёлого британского люкса избавилась от своих машин и… нет, они вовсе не пошли заказывать обновки параллельным импортом. Потому что они затаили конкретную обиду.
Проще говоря, клиенты уверены, что их кинули. И это после миллионов – без шуток! – фунтов стерлингов и евро, которые они за много лет исправно приносили в кассу Бентли. Такое они прощать не стали, а потому развернулись от западного автопрома к восточному. Да-да, вчерашние владельцы Bentayga начали пересаживаться на Hongqi – ещё до того, как бренд официально появился в России.
И ничего, ездят. Не жалуются. И не то чтобы скучают по шпону из корня грецкого ореха. Потом в ход пошли такие новинки, как Yangwang U8, Zeekr 009, Voyah Dream... Знаю людей, которые уже заказали Denza N9 и с нетерпением готовы выложить любые деньги за новый Zeekr 9X. В общем, покупать Bentley они больше не намерены сугубо по идеологическим причинам.
А ждут ли возвращения «европейцев» владельцы автомобилей попроще? Готовы ли они снова проголосовать за них кошельком – конечно, с учётом того, что про старые цены придётся забыть навсегда? Ведь не секрет, что триумфальное возвращение принесёт с собой и новые ценники, которые будут как минимум не меньше, чем сегодняшние. Расскажите нам об этом в комментариях!
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Сдаётся мне, что эти принципиальные миллионеры не особо разбираются в автомобилях, не смотря на то, что владеют ими.
Им важнее то, чтобы машина была а) максимально свежая и б) имела ауру люксовости. Всё. Какие там моторы, коробки, отделка, история, уже не важно. Можно любое скороспелое гибридное сомнительное изделие втюхать под этим соусом. Лишь бы простой люд на обочинах уважительно провожал взглядом и соседи по рублевским коттеджам одобрительно кивали.
Зачётный наброс XD! Конечно, никто этих поганцев не ждёт, все распробовали и полюбили лакшери из Поднебесной!
Да и народ попроще в едином порыве с бывшими клиентами Bentley и не захочет больше ничего слышать про всякие Дустеры да Рапиды с Полами.
При чем здесь лояльность к марке? Логично, что производители из развитых стран брезгливо отряхнулсь от того, что у нас происходит. Странно было ожидать другой реакции. А обслуживать современный Бентли не тоже самое что трофейный Опель Адмирал…
Да, как тут уже отметили, эта категория покупателей не будет ездить по 5-10-15 лет на одной машине, или подбирать себе б/у, пропуканную в Германии или Корее. К тому же у них и отношение к вещам близкое к тому, что пытаются внедрить китайцы, а именно одноразовое - поюзал и выкинул. Прибавьте еще и не особую разборчивость в технических деталях (пусть личный шофер решает где брать запчасти).
Сейчас можно параллельно или перпендикулярно что угодно привезти и получить проблемы с обслуживанием «инновационных» опций. Не знаю, доживет ли кто то из нас до окончания этого невменяемого сюра, который начался в феврале 2022, но очевидно, что при условии возвращения официальных продаж и сервиса обитатели Патриков вернутся к традиционным ценностям, поскольку в их сознании все равно Бентли будет знаком престижа, до которого ни одна китайская хреньфень никогда не дорастет.
Другое дело, что наученные горьким опытом автоконцерны больше не вложат ни цента в страну, где их могут в любой момент обобрать до нитки по прихоти безумного пахана. А это значит, что в бюджетном сегменте машин у нас больше не будет никогда (если, конечно, вы не считаете таковой убогую Гранту за 1.5 мульта).
А за нуворишей не переживайте, им пахан обещал, что отвыкать от 600х не придется.
Как вам удалось пройти фильтрацию в Шереметьево? Или вы не в России?
Как Вы попали на этот ресурс? Пропустите важные вирши от соловьиного помёта и не переживёте.
Вы не ответили.
Мне не нужно ниоткуда прилетать. В отличие от Вас, я не употребляю блевотину из зомбоящика.
Вы уходите от ответа. Почему?
А Вы читать разучились? Или везде украинцы мерещатся после просмотра наших пропагондонов?
Ниже текст для осознания того, что китайское лухари просто не существует, как явление. Даже сама мысль об этом уже выглядит нелепо.
— Купил машину. Не Yangwang/Zeekr/Voyah, конечно, но мне нравится.
— Когда-нибудь я буду ездить на своем Yangwang/Zeekr/Voyah с водителем.
— Мне неуютно в мегаполисе с проносящимися мимо роскошными Yangwang/Zeekr/Voyah.
— Мы не мажоры, нам папа Yangwang/Zeekr/Voyah не дарит.
— Бронированный Yangwang/Zeekr/Voyah президента России…
— Было начало 21-го века, мы летали на черных устрашающих Yangwang/Zeekr/Voyah.
— Ехал вчера, а на хвост две черных Yangwang/Zeekr/Voyah сели, неуютно стало.
— МВД заинтересовало наличие у чиновника роскошного Yangwang/Zeekr/Voyah.
— Если у тебя нет Yangwang/Zeekr/Voyah, то ты еще ничего не достиг.
— Арабские шейхи встали в очередь за новой моделью Yangwang/Zeekr/Voyah.
— Надоела бессмысленная роскошь, все эти яхты, Yangwang/Zeekr/Voyah, самолеты…
— Свой первый Yangwang/Zeekr/Voyah, сын, я купил в 25 лет!
— Есть автомобили, а есть Yangwang/Zeekr/Voyah.
— Yangwang/Zeekr/Voyah N-й год подряд удерживает лидерство в гонках 24 часа ЛеМанн.
— На этих фото Yangwang/Zeekr/Voyah побеждает в ралли Монте Карло.
— В облике новой модели угадываются фамильные черты Yangwang/Zeekr/Voyah 60-х годов.
Люди несли миллионы фунтов в кассу Bentley не за кожу, не за динамику и не за шпон из корня ореха. Они платили за право молчать с видом превосходства — а не обосновывать за ужином, почему их новый Voyah Dream «тоже ничем не хуже, да ещё и дешевле». В мире люкса оправдания звучат так же нелепо, как скидочный купон в бутике. Часы за 10 долларов показывают то же время, что и часы за миллион — но попробуйте объяснить это на собрании совета директоров. В миллион оценивается не точность хода, а статус владельца. Поэтому как только билет в высшую лигу снова появится в продаже, гипотетические обиды испарятся быстрее, чем воспоминания о санкциях. Hongqi и прочие Denza сегодня воспринимаются сносно лишь потому, что настоящий премиум пока условно недоступен (или, точнее сказать, временно подорожали издержки на владение им).
По итогам 2021 года компания Bentley Motors передала клиентам в России около 330 автомобилей . Ок, часть из их владельцев никогда не вернутся к Бентли. Но достаточно ли это репрезентативное количество, чтобы судить по ним
обо всех других марках и о рынке РФ в целом?
"не Bentley единым ...". На мой взгляд пример с премиальным авто не уместен для аудитории "колёс". Граждане, владеющие такими авто в накладе не останутся. Здесь надо опечалиться о нас, простых смертных, которых Европейско-Американские производители приучили к хорошим авто и задали хороший тон в отношениях между клиентом и производителем(представителем производителя). К сожалению, я такого отношения (нормального и адекватного) не вижу в нынешнее время ни со стороны производителей КНР, ни со стороны представителей отечественных производителей.
В первую очередь надо говорить о том, что таково отношение властей России к своим гражданам. Именно они лишили нас связи с развитыми странами и воплощают программу К. Шваба по превращению людей в рабов, не имеющих собственности и подконтрольных цифровому концлагерю.
Естественно, эти ограничения не касаются правящей верхушки, которые и являлись клиентами элитных автосалонов. Они будут вдалбливать в черепные коробки 86% населения идеи квасного патриотизма, имперского реваншизма, а сами отправлять свой помет учиться в Лондон, лечиться в Израиле и выбирать между Бентли и Майбахами.
Полностью с Вами согласен!Точнее и при этом цензурно и не скажешь!При этом на языке так и вертятся "ёмкие" выражения,чтоб назвать всё происходящее с 02.22г. своими истинными именами.
СВО — это следствие государственного переворота на Украине, совершённого 22 февраля 2014 года, и последовавших за ним событий.
Не производители кинули покупателей, главное что нужно понять.
Я жду их возвращения, тк пришедшие на их место китайцы вдруг стали стоить дороже ушедших. А у китайцев нет купе на повседнев, как аналог е-класса.