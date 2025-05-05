Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок

Один из самых популярных вопросов, который я слышу от знакомых в последнее время, звучит примерно так: а правда, что ушедшие из России марки уже готовы вернуться обратно? Понятно, откуда растут ноги у этих слухов – это хайпуют телеграм-каналы, которые выдают желаемое за действительное. Но так ли сильно ждут возвращения европейского автопрома те, кому он ещё по карману? Сомневаюсь.

Судя по столичным улицам, особенно в окрестностях Садового кольца, желающих приобрести себе новенький автомобиль не останавливает трёхлетнее отсутствие официальных поставок, гарантии производителя и технической поддержки. Прежде всего это касается премиальных и люксовых европейских марок – аналогов среди китайских брендов у них пока не появилось, а люди с деньгами готовы переплачивать за «кривые» схемы ввоза.

Другое дело, что не все хотят это делать. Просто из принципа. Когда я работал у официального дилера Bentley, владельцы этих роскошных автомобилей точно так же столкнулись в 2022 году с проблемами, которых никто не ожидал. Британцы перекрывали дилерам кислород постепенно – с каждым месяцем мы без предупреждения лишались доступа то к одной электронной системе, то к другой. Англичане лишь пожимали плечами и кивали головой на немцев. Мол, это решение на уровне концерна.

Клиенты, давно привыкшие решать абсолютно любые проблемы – для них вопрос всегда был лишь в количестве денег, которые нужно для этого потратить – испытали мощную фрустрацию. Простейшие вещи вроде прошивки электронных модулей или программирования новых ключей вдруг стали недоступны в принципе.

У некоторых владельцев Бентли было по несколько паспортов, в том числе и европейских государств, но это тоже оказалось бесполезным. Кто-то даже возил свой автомобиль на самолёте в Лондон к британскому дилеру, но там, вбив в дилерскую систему VIN, тоже разводили руками – ничего личного, сэр, но модель для российского рынка, поэтому ничего с ней делать не можем. Сорри, санкции и всё такое.

Разумеется, подобная политика марки отнюдь не способствует повышению лояльности клиентов, многие из которых ездили на Bentley уже по три десятка лет. Ну и что в итоге? После окончания гарантии ощутимая часть владельцев тяжёлого британского люкса избавилась от своих машин и… нет, они вовсе не пошли заказывать обновки параллельным импортом. Потому что они затаили конкретную обиду.

Проще говоря, клиенты уверены, что их кинули. И это после миллионов – без шуток! – фунтов стерлингов и евро, которые они за много лет исправно приносили в кассу Бентли. Такое они прощать не стали, а потому развернулись от западного автопрома к восточному. Да-да, вчерашние владельцы Bentayga начали пересаживаться на Hongqi – ещё до того, как бренд официально появился в России.

И ничего, ездят. Не жалуются. И не то чтобы скучают по шпону из корня грецкого ореха. Потом в ход пошли такие новинки, как Yangwang U8, Zeekr 009, Voyah Dream... Знаю людей, которые уже заказали Denza N9 и с нетерпением готовы выложить любые деньги за новый Zeekr 9X. В общем, покупать Bentley они больше не намерены сугубо по идеологическим причинам.

А ждут ли возвращения «европейцев» владельцы автомобилей попроще? Готовы ли они снова проголосовать за них кошельком – конечно, с учётом того, что про старые цены придётся забыть навсегда? Ведь не секрет, что триумфальное возвращение принесёт с собой и новые ценники, которые будут как минимум не меньше, чем сегодняшние. Расскажите нам об этом в комментариях!