Роскошный внедорожник Yangwang U8 обрёл удлинённую версию с золотыми эмблемами

Лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий китайской компании BYD, представил в рамках Шанхайского автосалона plug-in гибридный внедорожник U8L с удлинённой на 200 мм колёсной базой и переделанной багажной дверью, в продажу он поступит во второй половине текущего года.

Компания BYD запустила бренд Yangwang в 2022 году, он позиционируется в сегменте ультра-лакшери и выпускает очень дорогие автомобили с электрическими и plug-in гибридными силовыми установками. В начале этой недели бренд Yangwang сообщил, что его совокупные продажи с момента запуска превысили 10 000 машин. Дебютной моделью Yangwang в 2023 году стал большой рамный plug-in гибридный внедорожник U8, в 2024 году на рынок вышел электрический суперкар Yangwang U9, а в прошлом месяце стартовали продажи большого седана Yangwang U7, который предлагается как с электрической, так и с plug-in гибридной силовой установкой.

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У внедорожника Yangwang U8 в прошлом году появилась хардкорная версия Off-road Master Edition для любителей приключений на дикой природе, а на этой неделе в Шанхае дебютировал куда более рафинированный удлинённый Yangwang U8L, который, скорее всего, большую часть жизни проведёт на асфальте, но всё же сохраняет высокий внедорожный потенциал исходной модели. В частности, сохранены механические блокировки межколёсных дифференциалов и регулируемая по высоте пневмоподвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу».

По сравнению с обычным Yangwang U8 колёсная база версии L увеличена на 200 мм до 3250 мм, габаритная длина выросла на 81 мм до 5400 мм, ширина уменьшилась на 1 мм до 2049 мм, высота уменьшилась на 9 мм до 1921 мм. Форма кормы в целом осталась прежней, а разница в приросте между габаритной длиной и колёсной базой объясняется тем, что с багажной двери исчез кофр с запасным колесом. Сама багажная дверь у версии L открывается не вбок, а разделена на две части по горизонтали — верхняя часть открывается вверх, нижняя — вниз, нижнюю часть можно использовать в качестве скамейки или столика для пикника, она выдерживает нагрузку до 200 кг.

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Большинство пластиковых деталей кузова Yangwang U8L окрашены в основной, золотой цвет кузова, наружные эмблемы покрыты чистым 24-каратным золотом. Дизайн заднего бампера у версии L менее брутальный, чем у стандартного Yangwang U8. Ещё для версии L разработан собственный дизайн кованых 23-дюймовых колёс (у обычного Yangwang U8 максимум 22-дюймовые колёса). Салон Yangwang U8L пока не рассекречен, но там, понятное дело, стало гораздо больше места для ног во втором ряду и заметно повышен общий градус роскоши.

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Какие-либо отличия в силовой установке для версии L не заявлены, у обычного Yangwang U8 под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 272 л.с., который механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает батарею ёмкостью 49,05 кВт·ч. Колёса вращают четыре индивидуальных электромотора, их максимальная совокупная отдача — 880 кВт (1196 л.с.) и 1280 Нм. Стандартный Yangwang U8 набирает первую «сотню» за 3,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС составляет 180 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (75 л) — 1000 км.

Цена Yangwang U8L пока не объявлена, но она, скорее всего, будет заметно выше, чем у стандартного внедорожника, который стоит в Китае от 1 098 000 юаней (12,45 млн рублей в переводе по текущему курсу).

