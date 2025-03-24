Denza N9 от BYD выходит на рынок: базовый кроссовер всё-таки дешевле Li L9

Дизайн огромного кроссовера Denza N9 раскрыли еще осенью прошлого года. На конвейер модель встала в феврале 2025-го, и в том же месяце в Китае объявили предварительные цены и начали принимать заказы. Ну а теперь опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Напомним, изначально марка Denza была создана компаниями Mercedes (на тот момент еще Daimler) и BYD, но затем немцы утратили к ней интерес и полностью вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD.

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Длина Denza N9 составляет 5258 мм, ширина – 2030 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3125 мм. То есть по своим габаритам новинка Denza даже превзошла кроссовер Li L9, который считается ее главным конкурентом. Размеры модели Li Auto (в китайской спецификации): 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – 3105 мм. Флагман Denza представлен с шестиместным салоном, кресла установлены по схеме 2+2+2. Объем багажника – 351 литр, со сложенными спинками третьего и второго рядов этот показатель увеличится до 1140 литров.

N9 дебютировал в виде полноприводного гибрида со стандартной пневмоподвеской, в арсенале модели также значится режим «краба».Позже в продажу поступит и чисто электрическая версия, но ее характеристики пока не озвучены. В состав установки гибридного кроссовера входят бензиновая турбочетверка 2.0 (207 л.с.), которая работает в режиме генератора, три электромотора (один спереди и два сзади) и батарея емкостью 46,9 кВт*ч. Суммарная отдача – 925 л.с. и 1035 Нм. Заявлено, что первую «сотню» Denza N9 наберет за 3,9 секунды. Только на электротяге автомобиль проедет 202 км по китайскому циклу CLTC, общая дальнобойность – 1302 км.

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Сейчас Denza N9 доступен в двух богатых комплектациях. Уже в базе есть 22-дюймовые колеса, три экрана в салоне (приборка диагональю 13,2 дюйма, планшет мультимедиа на 17,3 дюйма и отдельный тачскрин для переднего пассажира – тоже размером 13,2 дюйма), кожаная обивка, подогрев, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов, проекционный дисплей, отсеки с функцией охлаждения и обогрева (спрятаны в центральный бокс-подлокотник), две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, караоке и автопилот (в список стандартного оборудования входит и лидар).

Топ-версия – это еще матричные фары, кожа Nappa, экран для задних седоков (17,3 дюйма; крепится к потолку), кресла второго ряда с откидными подставками для ног (переднее пассажирское сиденье подставку имеет по умолчанию), подогрев кресел третьего ряда.

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За доплату можно заказать «черный» дизайн-пакет – в этом цвете будут выполнены наружный декор и колеса. Кроме того, среди опций есть дроны: они могут осуществлять фото- и видеосъемку, а хранятся они в специальном боксе на крыше, который одновременно служит посадочной площадкой.

Denza N9 с опциональной площадкой для дронов

Как водится в Китае, цены реальные оказались ниже предварительных. В итоге, базовый гибрид Denza N9 все же дешевле Li L9 – 389 800 против 409 800 юаней (примерно 4,5 млн и 4,7 млн рублей по текущему курсу). Топовый кроссовер Denza превзошел конкурента, но не сильно: 449 800 против 439 800 юаней (5,18 млн и 5,07 млн рублей). Прежде за N9 просили 450 000 – 550 000 юаней (5,2 млн – 6,3 млн рублей).

Флагманский кроссовер Denza планируют поставлять и на экспорт. Так, сегодня пройдет первый публичный показ N9 за пределами Поднебесной – его проведут на автосалоне в Таиланде.