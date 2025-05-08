Вопреки стереотипам, в СССР выпускали немало различных автоаксессуаров. Правда, их быстро расхватывали с прилавков, все они пребывали в перманентном дефиците, и поэтому казалось, что ничего в продаже особо и нет. Однако на самом деле существовало множество интересных устройств, и сегодня нам на тест попало самое продвинутое и высокотехнологичное из всех, что когда-либо встречались в советских автомагазинах.

Наверняка многим знакомы советские накладные зеркала со встроенными часами. Это была культовая вещь среди автомобилистов, за которой гонялись и которой гордились. Что характерно, даже с учетом эпохи дефицита конца 80-х – начала 90-х этих зеркал на десятке заводов Союза наклепали столько, что даже сейчас не составляет особого труда купить их с рук новыми в упаковке. Однако к закату 80-х в этом семействе аксессуаров появилась новая модель – зеркало со встроенным радаром-детектором вместо часов! И вот оно-то и было редкостью и в годы производства, и тем более – сейчас. Мы разыскивали такой гаджет несколько лет, и вот, наконец, он найден.

«Электроника ЗАП 05ИС»



В 1991 году в Ленинграде (хотя можно сказать, что и в Санкт-Петербурге, поскольку в том году город на Неве успел побыть и тем, и другим) начала работать частная научно-производственная компания «Симикон», что расшифровывалось как «Системы Микроволнового Контроля». Ее организовали несколько ученых и инженеров с крупнейших местных радиозаводов, в том числе и с Ленинградского объединения электронного приборостроения (ЛОЭП) «Светлана». Специализировался «Симикон» на разработке и производстве автомобильной потребительской электроники. В первую очередь – сверхвысокочастотной, такой как радары-детекторы, охранные системы или другие сложные автомобильные аксессуары. И делали в этой компании, надо сказать, весьма толковые для своих лет штуки.

Первым продуктом компании стало как раз зеркало с радаром-детектором. Работало оно в X-диапазоне (другие диапазоны гаишниками в СССР не использовались) и называлось «Симикон-БЛИК». ЛОЭП «Светлана» в те годы выпускало те самые вышеупомянутые зеркала со встроенными электронными часами, и поначалу симиконовцы по старой дружбе закупали корпуса от этих зеркал (без часов, разумеется), чтобы оснащать их электроникой радаров-детекторов. А затем, дабы расширить производство и побыстрее выйти на прибыль, технологию на условиях обоюдной выгоды передали на конвейер дружественного предприятия. В результате основная масса этих зеркал была произведена уже под маркой «Светлана» и под названием «Зеркало автомобильное с индикатором сигнала Электроника ЗАП 05ИС».

Внешне зеркало-антирадар «Электроника ЗАП 05ИС» неотличимо от куда более распространенных зеркал с часами на вакуумно-люминесцентных индикаторах, несколько видов которых с незначительными отличиями выпускали разные заводы СССР. Ничего сложного: слегка изогнутое для панорамного обзора стекло, пружинные зажимы сзади для установки на штатное салонное зеркало и три светодиода в правом нижнем углу для визуальной индикации. Для звукового оповещения о радарах – динамик-пищалка.

Питание на «Электроника ЗАП 05ИС» подавалось через двухконтактный разъем, благодаря которому зеркало можно было легко и быстро снять одним движением и унести с собой во избежание кражи. Разъем для подключения – удобный, с ключом, благодаря которому неправильно его вставить было невозможно. Такие разъемы встречались также на советских калькуляторах. Кнопка выключения питания – единственная на корпусе и располагается в нижнем левом углу зеркала.

В паспорте прибора потребляемый ток указан как «не более 300 мА». Это весьма прилично и наверняка очень быстро разрядит аккумулятор, если оставить детектор включенным во время простоя машины. Однако замеренный нами потребляемый ток оказался равным 26 мА, так что даже забытый включенным радар-детектор на самом деле не слишком опасен для автомобильной батареи.

После вскрытия зеркала мы видим крупную плату с элементами низкочастотной обработки сигнала.

А если плату перевернуть, то увидим СВЧ-модуль патч-антенны X-диапазона с предусилителем.

Читатели, интересующиеся советскими автомобилями и аксессуарами той же эпохи, могут резонно спросить: почему же этот гаджет мы упорно называем «самым высокотехнологичным»? Ведь на рубеже 80-х и 90-х в СССР и России в рамках конверсии радары-детекторы делали и крупные заводы с опытом военных разработок, и разные небольшие НПО в качестве «хозрасчетной побочки», и гаражные кооперативы, и даже частники на дому. Многие такие устройства и сейчас можно найти на Авито по бросовым ценам. Скажем больше: появившееся в 1991 году издание «Авторевю» (пара пилотных выпусков в 1990 году не в счет) решило сходу набрать популярность, выпустив номер с детальной инструкцией по изготовлению простейшего радара-детектора. По этой инструкции его могли собрать даже автолюбители с весьма небольшим опытом и квалификацией в области радиотехники. Однако между всеми этими промышленными и кустарными детекторами и зеркалом «Электроника ЗАП 05ИС» существует огромная разница.

Дело в том, что все радары-детекторы тех лет, и наши, и импортные, имели конструктив на основе рупорной антенны. То есть, нуждались в крупном и вытянутом в длину корпусе, по форме и габаритам напоминающем сигаретную пачку. Такие детекторы размещались эдаким кирпичиком на торпедо, раздражая гаишников и провоцируя на кражу гопников на парковке. В общем, были достаточно крупными и неуклюжими. Соответственно, о размещении радаров-детекторов в накладном зеркале заднего вида на лобовом стекле не шло и речи. А с «Электроникой ЗАП 05ИС» это удалось: вместо крупногабаритной рупорной антенны в зеркале была применена плоская микрополосковая. Всем, кто интересуется радарами-детекторами и комбо-устройствами, сегодня этот элемент известен как «патч-антенна».

Причем обратите внимание: массовое распространение в детекторах и «комбиках» патч-антенны получили лишь в последние лет, наверное, шесть-семь. А «Электроника ЗАП 05ИС» появилась в 1991 году. То есть, почти за тридцать лет до того, как это стало мейнстримом! Можно сколько угодно иронизировать над кондовой советской и постсоветской электроникой, но не впечатлиться этим фактом невозможно.

Еще один балл в пользу высокотехнологичности этой ретро-конструкции – наличие СВЧ-усилителя. Посмотрите на групповые тесты радаров-детекторов и комбо-устройств последних лет: в них важным фактором сравнения является как раз наличие того самого СВЧ-предусилителя слабых сигналов. В более дешевых современных моделях радаров-детекторов, не говоря уже о всех советских и ранних постсоветских, сигнал с рупорной антенны проходил через СВЧ-диод и сразу шел на усиление как продетектированный, что упрощало и удешевляло схемотехнику. Да, более высокое усиление рупорной антенны позволяло такой трюк. Но расплатой за это, как уже говорили выше, становились существенные габариты устройства. У патч-антенн более удобная плоская форма и минимальные габариты, но несколько меньшее усиление, и поэтому в «Электроника ЗАП 05ИС» сигнал с антенны сначала шел на СВЧ-предусилитель (который сегодня называется LNA – «малошумящий усилитель слабого сигнала»), а только потом – на детектирующий СВЧ-диод. Удивительно, но и сегодня многие производители детекторов с патч-антеннами на предусилителях экономят, а в зеркале «Электроника ЗАП 05ИС» он был уже в конце 80-х.

Интересные факты



Основа платы – специальный армированный СВЧ-фторопласт. Однако, согласно инструкции, в устройстве должна использоваться высокочастотная керамика.

Кто и когда «украл» керамику? Этот вопрос мы попытались прояснить в «Симиконе».

Рассказывает один из непосредственных создателей этого зеркала в конце 80-х инженер «Симикона» Александр Порохнюк:

– Изначально радарные модули (патч-антенны с усилителями) для зеркал были разработаны нами как раз на высокочастотной керамике завода «Поликор». В этом виде документация на их изготовление была передана на «Светлану». И выпускали они радары-детекторы именно с керамическими патч-антеннами, как и указано в их описании, поскольку технология работы с керамикой была у них обкатана. Однако впоследствии мы серьезно усовершенствовали модуль, переведя его с керамики на высокочастотный фторопласт. Диэлектрическая проницаемость керамики была около 10, а фторопласта – 2,2. Для волноводов высокая проницаемость – благо, а для антенн – нет. Поэтому эффективность возросла. И модули на фторопласте мы заказывали у наших смежников для тех экземпляров детекторов, что собирали сами. Этот же экземпляр светлановской «Электроники ЗАП 05ИС» – достаточно поздний, 1997 года, но в нем почему-то стоит фторопластовая антенна нашего производства, а не светлановская керамическая. Плюс он однодиапазонный (только на X-диапазон), тогда как в 1997 году мы уже начинали делать эти модули двухдиапазонными, работающими и в X, и в K-диапазонах. В общем, с этим экземпляром какая-то загадка. Либо мы выручили «Светлану», когда у них закончились комплектующие, либо этот экземпляр детектора собирали для кого-то из своих по личной просьбе.

К сожалению, «Симикон» давно перестал производить электронику для автолюбителей и перепрофилировался, перейдя на «темную сторону силы». В 2000-х компания начала проектировать радары-«пистолеты» для гаишников («Искра», «Радис», «Бинар»), а сегодня и вовсе ушла из потребительского сегмента, выпуская семейства дорожных комплексов видеофиксации нарушений «Кордон», «Крис», «Паркон» и тому подобные. При этом у компании был и любопытный переходный период, когда она разрабатывала и выпускала продукцию для обеих противоборствующих сторон.

– К концу 90-х спрос на радары-детекторы «Симикона» снизился, поскольку в страну уже завозили бесчисленное количество моделей и марок азиатских детекторов, на любой вкус и цвет, – вспоминает Александр Порохнюк.

– И мы запланировали, что называется, убить двух зайцев – создать для МВД современный продвинутый радар, который бы плохо определялся большинством детекторов конкурентов, и в то же время сделать, так сказать, под него свой радар-детектор, чтобы он наиболее эффективно распознавал новые радары. В середине 90-х у ГАИ был серьезный недостаток радаров. По большому счету, повсеместно использовался только не блещущий характеристиками и имевшийся у гаишников в недостаточных количествах «Сокол». Мы же в 1997 году предложили нашу новейшую модель «Искра», ставшую в итоге целым семейством. «Искру» с удовольствием приняли на вооружение ГАИ, поскольку радар был на то время действительно очень современным, эффективным и функциональным. И одновременно мы запустили параллельный проект по выпуску новой линейки радаров-детекторов, включая и новое поколение зеркала с функцией детектора. Высокий спрос на них ожидался за счет того, что наши детекторы были максимально оптимизированы для «Искры», потому что компания, повторюсь, разрабатывала и то, и другое. И эта стратегия сработала: детекторы «Симикона» какое-то время были безоговорочно лучшими как по дальности, так и по стабильности распознавания.

Симиконовские детекторы выигрывали тесты у импортных аналогов благодаря тому, что радар «Искра» специально спроектировали со сложным трудно распознаваемым другими моделями сигналом, а наши радары-детекторы были настроены на него максимально. И что не менее важно, большинство детекторов, во всяком случае – отечественных, в те годы были однодиапазонными и принимали только «Сокол» в X-диапазоне. С «Искрой», которая стала первым радаром в России, работающим в К-диапазоне, они не справлялись.

К слову, оптимизация детектора под характер сигнала основного радара гаишников нашей страны в своем роде предвосхитила появившуюся уже в 2020 годах технологию сигнатурного распознавания. Это не было в прямом смысле сигнатурным сравнением принимаемого сигнала с сэмплами из базы детектора, как у современных гаджетов, но в целом работало схожим образом.

Ретротест

Разумеется, в рамках ретро-обзора нельзя не проверить устройство в работе. Вот только наш экземпляр зеркала «Электроника ЗАП 05ИС», как уже говорилось, однодиапазонный, рассчитанный на радары семейств «Сокол» и «Барьер», работавших в диапазоне X (10.525 ГГц ± 30 МГц). А примерно с 2012 года системы контроля нарушений ПДД в нашей стране не используют этот частотный участок, перейдя на более высокочастотный диапазон K.

Впрочем, тесту это не помеха! Вернее, как раз помеха, но в хорошем смысле. Попробуем объяснить эту игру слов. Дело в том, что сегодня в X-диапазоне существует немало помех. Их порождают сигналы и гармоники сигналов различного промышленного и коммерческого оборудования. Например, электроника автоматических дверей на заправках, в супермаркетах, складских комплексах, в изобилии встречающихся вдоль шоссе. И вот их-то мы и будем ловить нашим ретрозеркалом. Редкий случай, когда помехи пойдут на пользу!

В пару к зеркалу мы возьмем простенький радар-детектор с X-диапазоном и сравним прием двух устройств.

Удивительно, но зеркало-детектор, разработанное в 1991 году, не осрамилось и в 2025 году! Все помехи оно обнаруживало либо одновременно с относительно современным детектором с рупорной антенной, либо даже немного раньше него. Даже немного жалко, что «Симикон» в свое время сделал выбор в пользу ГАИ.