Nissan Kicks второго поколения добрался до Японии, цены известны

Nissan Kicks первого поколения дебютировал в 2016 году в Бразилии, затем модель стала глобальной. Кикс второго поколения дебютировал в США (этот рынок оказался крупнейшим для паркетника), премьера прошла ещё в марте 2024 года. В начале 2025-го новика появилась в продаже на Ближнем Востоке, а в июне того же года она добралась до Бразилии. А теперь «второй» Nissan Kicks готовится к выходу на рынок Японии.

На фото: Nissan Kicks второго поколения (версия для Японии)

На домашнем для марки рынке модель будет представлена, как и предшественник, с фирменной гибридной системой e-Power (конечно, её обновлённой версией). В состав входит бензиновый трёхцилиндровый двигатель HR14DDe объёмом 1,4 литра, его максимальная мощность равна 98 л.с., а крутящий момент – 115 Нм. При этом он не имеет механической связи с колёсами и играет роль генератора энергии для тяговой батареи. Напомним, у «первого» Kicks в состав входил 82-сильный атмосферник HR12DE объёмом 1,2 литра (103 Нм).

В движение японский Nissan Kicks с передним приводом приводит 143-сильный электромотор YM52 (315 Нм), расположенный на передней оси (у предшественника – EM47, выдающий 136 л.с. и 280 Нм). Для кроссовера с полным приводом e‑4orce предусмотрен дополнительный электродвигатель MM48 мощностью 68 л.с. (140 Нм), который установлен на задней оси.

Отметим, в США, Канаде, Мексике и странах Ближнего Востока Kicks второго поколения предлагается с 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым атмосферником (143 л.с. и 190 Нм), который работает в паре с вариатором Xtronic. Привод – передний или полный. А в Бразилии у кроссовера под капотом располагается 1,0-литровая турботройка, идущая в комплекте с шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Её отдача на бензине составляет 120 л.с. и 200 Нм, на этаноле – 125 л.с. и 220 Нм, привод – только передний.

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Внешность «второго» Nissan Kicks для Японии такая же как и у модели для других рынков. Паркетник получил светодиодную головную оптику сложной формы – с ходовыми огнями в верхней части и основными блоками фар ниже, причём визуально они соединены c радиаторной решёткой. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы противотуманки и большой воздухозаборник.

На фото: салон Nissan Kicks второго поколения (версии для Японии) 1 / 3 На фото: салон Nissan Kicks второго поколения (версии для Японии) 2 / 3 На фото: салон Nissan Kicks второго поколения (версии для Японии) 3 / 3

Ещё паркетник получил: рельефный капот, расширенные колёсные арки с полукруглыми чёрными пластиковыми накладками на них, чёрно-серебристые колёсные диски размером либо 17, либо 19 дюймов, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки серебристые рейлинги на крыше и аналогичного цвета вставки на боковинах, спойлер в верхней части багажной двери и фонари, соединённые друг с другом через всю ширину кормы.

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Салон отделан тканью и экокожей, версиям попроще положены виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 7 дюймов, а у топовых исполнений оба дисплея имеют диагональ 12,3 дюйма. В стандартное оснащение входит модернизированный комплекс водительских помощников Nissan ProPilot.

Салон анонсированного нового Nissan Kicks Rock Creek

Продажи Nissan Kicks второй генерации в Японии начнутся уже завтра, 18 июня 2026 года. За стартовый переднеприводный кроссовер просят не менее 2 999 700 иен (эквивалентно примерно 1,36 млн рублей по текущему курсу), покупка самого доступного полноприводника обойдётся в 3 349 500 иен (около 1,52 млн рублей), а цена топ-версии равна 4 248 200 иен (около 1,93 млн рублей). Летом линейка пополнится за счёт модификации Nissan Kicks Rock Creek.