Ещё один новый Nissan Kicks: турбомотор и робот с кнопочным пультом

Компания Nissan рассекретила кроссовер Kicks второго поколения, адресованный Южной Америке. В этом регионе модель предложат с литровой турботройкой и роботом, тогда как в других странах SUV доступен с атмосферником 2.0 и вариатором.

Мировая премьера компактного паркетника Nissan Kicks первого поколения состоялась в 2016 году в Бразилии. Именно эта страна и стала первым рынком, затем пятидверка превратилась в глобальную модель. А вот в качестве дебютной площадки для «второго» Кикса выбрали США, так как Штаты впоследствии оказались крупнейшим рынком для кросса: там продажи стартовали в августе прошлого года, после чего свежий SUV появился у канадских и мексиканских дилеров. В начале 2025-го новый Nissan Kicks начали продавать еще и на Ближнем Востоке. И лишь теперь кроссовер второй генерации наконец представлен в Бразилии. Напомним, для Северной Америки и Ближнего Востока машины выпускают в Мексике. Бразильцам же, как и прежде, доступны паркетники локального производства. Позже автомобили бразильской сборки отправят и в другие страны Южной Америки.

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В плане дизайна машины для разных регионов в целом повторяют друг друга. Ну а если сравнивать с предшественником, то новый Nissan Kicks получил более взрослый облик. Среди особенностей внешности – «мускулистый» кузов, прямоугольная радиаторная решетка с широкими горизонтальными плашками (к ним вдобавок прилеплены диодные секции ДХО), «парящая» крыша и L-образные задние фонари. В Бразилии модели положены 17- или 19-дюймовые колеса. Внутри установлено табло, которое слегка возвышается над передней панелью.

В основе «второго» Kicks лежит платформа CMF-B. Вообще, местное подразделение Nissan заявило о «топовой» версии этой «тележки» с приставкой HS (High Spec), которая позволила внедрить современные электронные ассистенты. Длина бразильского паркетника равна 4365 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2655 мм. Размеры локального предшественника: 4310/1760/1610 мм, расстояние между осями – 2620 мм. Паспортный дорожный просвет нового Kicks для Бразилии – вполне достойные 200 мм. Объем багажника – 470 литров против 432 литров у предыдущей модели.

В Северной Америке и странах Ближнего Востока новый кроссовер предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 2.0 (143 л.с., 190 Нм) и вариатором. У бразильской же версии другая техника, и она такая же, как у местного паркетника Renault Kardian: это турботройка 1.0 локального производства и шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Причем у южноамериканского Nissan Kicks за управление трансмиссией отвечает кнопочный пульт, тогда как в других регионах модель имеет традиционный рычаг. В Бразилии мотор традиционно «питается» как бензином, так и этанолом. В первом случае турботройка выдает 120 л.с. и 200 Нм, во втором – 125 л.с. и 220 Нм. Привод исключительно передний, хотя в США, например, можно купить полноприводный кроссовер.

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Бразильцам новый Nissan Kicks предложен в четырех комплектациях – Sense, Advance, Exclusive и Platinum. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся: светодиодная оптика, климат-контроль, цифровая приборка на 7 дюймов и мультимедиа с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой. Топ-версия – это сенсорный блок управления «климатом», панорамный люк, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора и расширенный комплекс систем безопасности.



В Бразилии уже открыт прием заказов на Nissan Kicks второго поколения, старт «живых» продаж намечен на 3 июля. Без учета акций кроссовер обойдется в 164 990 – 199 000 реалов, что эквивалентно около 2,4 млн – 2,9 млн рублей по текущему курсу. Как и в других странах, прежний Кикс остался на бразильском рынке, получив «фамилию» Play. Модель первого поколения доступна с четырехцилиндровым атмосферником 1.6 (110/113 л.с. – бензин/этанол) и вариатором за 117 990 – 148 090 реалов (1,7 млн – 2,1 млн рублей).