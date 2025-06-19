Новинки ×
  • Ещё один новый Nissan Kicks: турбомотор и робот с кнопочным пультом

Ещё один новый Nissan Kicks: турбомотор и робот с кнопочным пультом

19.06.2025 468 0 1

Компания Nissan рассекретила кроссовер Kicks второго поколения, адресованный Южной Америке. В этом регионе модель предложат с литровой турботройкой и роботом, тогда как в других странах SUV доступен с атмосферником 2.0 и вариатором.

Мировая премьера компактного паркетника Nissan Kicks первого поколения состоялась в 2016 году в Бразилии. Именно эта страна и стала первым рынком, затем пятидверка превратилась в глобальную модель. А вот в качестве дебютной площадки для «второго» Кикса выбрали США, так как Штаты впоследствии оказались крупнейшим рынком для кросса: там продажи стартовали в августе прошлого года, после чего свежий SUV появился у канадских и мексиканских дилеров. В начале 2025-го новый Nissan Kicks начали продавать еще и на Ближнем Востоке. И лишь теперь кроссовер второй генерации наконец представлен в Бразилии. Напомним, для Северной Америки и Ближнего Востока машины выпускают в Мексике. Бразильцам же, как и прежде, доступны паркетники локального производства. Позже автомобили бразильской сборки отправят и в другие страны Южной Америки.

1 / 2
2 / 2

В плане дизайна машины для разных регионов в целом повторяют друг друга. Ну а если сравнивать с предшественником, то новый Nissan Kicks получил более взрослый облик. Среди особенностей внешности – «мускулистый» кузов, прямоугольная радиаторная решетка с широкими горизонтальными плашками (к ним вдобавок прилеплены диодные секции ДХО), «парящая» крыша и L-образные задние фонари. В Бразилии модели положены 17- или 19-дюймовые колеса. Внутри установлено табло, которое слегка возвышается над передней панелью.

В основе «второго» Kicks лежит платформа CMF-B. Вообще, местное подразделение Nissan заявило о «топовой» версии этой «тележки» с приставкой HS (High Spec), которая позволила внедрить современные электронные ассистенты. Длина бразильского паркетника равна 4365 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2655 мм. Размеры локального предшественника: 4310/1760/1610 мм, расстояние между осями – 2620 мм. Паспортный дорожный просвет нового Kicks для Бразилии – вполне достойные 200 мм. Объем багажника – 470 литров против 432 литров у предыдущей модели.

В Северной Америке и странах Ближнего Востока новый кроссовер предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 2.0 (143 л.с., 190 Нм) и вариатором. У бразильской же версии другая техника, и она такая же, как у местного паркетника Renault Kardian: это турботройка 1.0 локального производства и шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Причем у южноамериканского Nissan Kicks за управление трансмиссией отвечает кнопочный пульт, тогда как в других регионах модель имеет традиционный рычаг. В Бразилии мотор традиционно «питается» как бензином, так и этанолом. В первом случае турботройка выдает 120 л.с. и 200 Нм, во втором – 125 л.с. и 220 Нм. Привод исключительно передний, хотя в США, например, можно купить полноприводный кроссовер.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
Салон базовой версии
9 / 9

Бразильцам новый Nissan Kicks предложен в четырех комплектациях – Sense, Advance, Exclusive и Platinum. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся: светодиодная оптика, климат-контроль, цифровая приборка на 7 дюймов и мультимедиа с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой. Топ-версия – это сенсорный блок управления «климатом», панорамный люк, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора и расширенный комплекс систем безопасности.


В Бразилии уже открыт прием заказов на Nissan Kicks второго поколения, старт «живых» продаж намечен на 3 июля. Без учета акций кроссовер обойдется в 164 990 – 199 000 реалов, что эквивалентно около 2,4 млн – 2,9 млн рублей по текущему курсу. Как и в других странах, прежний Кикс остался на бразильском рынке, получив «фамилию» Play. Модель первого поколения доступна с четырехцилиндровым атмосферником 1.6 (110/113 л.с. – бензин/этанол) и вариатором за 117 990 – 148 090 реалов (1,7 млн – 2,1 млн рублей).

кроссовер Бразилия авторынок новинки Nissan Nissan Kicks
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Покупаем Hongqi H6: что это за автомобиль и почему именно он? На российский рынок вышла новая модель премиального китайского бренда Hongqi – лифтбек H6. Несмотря на довольно демократичный тип кузова, автомобиль очень интересен с точки зрения техники, д... 18 0 0 19.06.2025
Статьи / Гаджеты Full HD, интерполяция и 2K: как отличается съемка видеорегистраторов с разным разрешением Full HD как самый массовый стандарт съемки видеорегистраторов никак не выйдет из моды, хотя кажется, что ему давно пора на пенсию. Как отличаются от Full HD-регистраторов гаджеты с более выс... 295 0 0 19.06.2025
Статьи / Практика Генератор в три блина: почему в автомобилях не прижились маховиковые накопители энергии Сделанный из современных материалов и раскрученный до сотен тысяч оборотов в минуту маховик весом несколько десятков килограммов может успешно заменять автомобильный двигатель. А для заправк... 192 0 1 19.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27088 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12712 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Кокпит из четырех дисплеев и неожиданный простор: тест-драйв Changan Uni-K Самый эффектный китайский кроссовер? Ну если и не самый, то один из них – уж точно. И, что приятно, в отличие от младшего брата Uni-T, эта модель Changan получила менее вычурный облик. И от... 7829 5 4 21.01.2025
Обсуждаемое
14 АВТОВАЗ представил новинку на базе Vesta: дебютировал кроссовер Lada A...
14 Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж
11 5 причин покупать и не покупать Kia Seltos I
Новые комментарии
Change privacy settings