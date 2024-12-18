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Старый Nissan Kicks останется в гамме марки с «фамилией» Play

18.12.2024 75 0 0

Продажи паркетника Kicks первого поколения возобновятся на крупнейшем для модели рынке в начале следующего года. Там такая пятидверка будет доступна в единственной комплектации, тогда как у свежего SUV их три.

Компактный кроссовер Nissan Kicks нового, второго по счету поколения представили в начале 2024-го. Дебютной площадкой стали США, ведь эта страна является крупнейшим рынком для Кикса. В Штатах продажи «второго» паркетника стартовали летом. Предшественника с местного потребительского сайта впоследствии убрали. Но теперь объявлено о его возвращении: модель первой генерации вновь появится у американских дилеров в начале 2025 года, она будет доступна наряду со свежим Kicks. А чтобы машины не путали, «первому» кроссу присвоена «фамилия» Play. Отметим, кроссоверы двух поколений также одновременно продают в Канаде и Мексике, в этих странах предыдущий SUV тоже зовется Kicks Play. Ну и добавим, что для Северной Америки машины производит мексиканский завод Nissan.

Nissan Kicks Play, то есть кроссовер первого поколения
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Nissan Kicks Play, то есть кроссовер первого поколения
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В Штатах Nissan Kicks Play предложат в единственной самой простой комплектации S, тогда как у нового кроссовера их три (S, SV и SR). В списке оборудования «первого» паркетника заявлены: 16-дюймовые колеса, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, кондиционер, круиз-контроль. Модель второго поколения в базе имеет табло (цифровая приборка и 7-дюймовый же тачскрин мультимедиа), адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. 

Nissan Kicks Play, то есть кроссовер первого поколения

Под капотом старого Kicks Play установлен бензиновый атмосферник 1.6 HR16DE мощностью 124 л.с., который работает в паре с вариатором. Привод только передний. Кроссовер второго поколения представлен в США со 143-сильным атмосферным мотором 2.0 MR20DD и CVT, при этом для такого Кикса в любой комплектации предусмотрен полный привод.

Nissan Kicks второго поколения
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Nissan Kicks второго поколения
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Nissan Kicks второго поколения
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Nissan Kicks второго поколения
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Цена Nissan Kicks Play (здесь и далее без учета налогов и доставки) – 21 520 долларов, что эквивалентно примерно 2,2 млн рублей по актуальному курсу. Паркетник новой генерации сейчас стоит 21 830 – 27 680 долларов (2,25 млн – 2,85 млн рублей).

Тем временем «второй» Kicks скоро появится и в других регионах. При этом ожидается, что, например, в странах Южной Америки предыдущая модель тоже останется в строю.

кроссовер США авторынок бизнес Nissan Nissan Kicks
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