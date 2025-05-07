Обновлённый Kia Sportage наконец-то выбрался за пределы корейского рынка

Преобразившийся паркетник Kia стал доступен к заказу в США. Там модель пока предложена только в «традиционных» версиях, модернизированные гибриды выйдут на рынок чуть позже.

В Корее рестайлинговый кроссовер Kia Sportage стартовал в ноябре прошлого года. И только там прежде был доступен такой SUV, хотя в конце осени же 2024-го обновленную модель показали еще и в Штатах. Так вот теперь американское подразделение марки объявило цены модернизированного Sportage, а местные дилеры начали принимать заявки. Кстати, в США дореформенный паркетник минувший год закончил с рекордным показателем – он разошелся тиражом 161 917 экземпляров (+15%; Kia Sportage возглавляет личный рейтинг бренда на американском рынке).

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В плане дизайна предназначенный для Штатов кроссовер в целом повторил версию для Кореи. Рестайлинг принес Kia Sportage клыкастую головную оптику, новые бамперы и радиаторную решетку, а в задних фонарях заменили начинку. В салоне появились модернизированная передняя панель, двухспицевый руль и новое табло. Дефлекторы обдува спрятали в сплошную горизонтальную плашку (у прежней модели по бокам от табло имеются «уголки»). Чисто бензиновый американский Sportage сохранил привычный селектор коробки, тогда как во многих других странах машины уже давно имеют шайбу (кругляш положен и гибридным версиям в США).

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Как и раньше, в США у Kia Sportage есть сразу две «внедорожные» версии (в Корее – одна). Они называются X-Line и X-Pro, у таких кроссоверов собственная решетка, полноценные рейлинги на крыше, чуть более внушительный обвес, иные диски, стандартный полный привод (для прочих комплектаций это опция) и расширенный набор режимов движения.

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На данный момент американцам доступны только «традиционные» кроссоверы, у них прежняя техника: атмосферник 2.5 мощностью 190 л.с. и классический восьмиступенчатый автомат. Гибриды HEV (без возможности зарядки от электросети) и PHEV с установкой на базе турбочетверки 1.6 T-GDI поступят в продажу чуть позже. Бензоэлектрические версии, напомним, стали чуть мощнее благодаря модернизированным электромоторам. Совокупная отдача рестайлингового американского Sportage HEV составляет 234 л.с. (было 230 л.с.), Sportage PHEV – 272 л.с. (было 265 л.с.). Оба гибрида комплектуются 6АТ.

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Чисто бензиновый обновленный Kia Sportage предложен в шести комплектациях – LX, EX, SX, SX Prestige, X-Line и X-Pro Prestige. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся: тканевая обивка, обычный кондиционер, упомянутое выше табло (но приборка – не полностью виртуальная), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная со второй по старшинству версии появляются «кожаный» салон, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, система предотвращения столкновений при движении задним ходом. Кроссоверы линейки Prestige – это еще подогрев руля, панорамный люк в крыше, вентиляция передних кресел, полноценная виртуальная приборка и расширенный комплекс водительских ассистентов, плюс топовый X-Pro Prestige также имеет обогрев лобового стекла.

Kia Sportage X-Line

Рестайлинговый бензиновый Kia Sportage оценили в 28 690 – 39 590 долларов (примерно 2,3 млн – 3,2 млн рублей по актуальному курсу), традиционно для США цены указаны без учета налогов и доставки.

Тем временем к дебюту готовится обновленный короткобазный Kia Sportage – такой паркетник адресован в основном странам Европы.