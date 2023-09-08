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Особый Kia Sportage: теперь и «короткий» кроссовер

08.09.2023 539 0 0

Популярный паркетник корейской марки к своему юбилею обрел спецверсию, которая отличилась декором.

В этом году Kia Sportage празднует 30-летие, и в честь такого события компания решила выпустить особую модификацию с незатейливым названием Anniversary Edition. На родине марки спецверсия стартовала еще в июле, а теперь аналогичное исполнение появилось и у паркетника для Европы. Кстати, как отметили в Kia, за время своего существования модель разошлась по миру тиражом свыше 7 миллионов экземпляров.

Пять поколений Kia Sportage. Актуальный кроссовер — в евроверсии

Напомним, дебютировавший в 2021-м Sportage актуального пятого поколения представлен в двух модификациях: на большинстве рынков, включая Корею и Америку, продают SUV длиной 4660 мм и с колесной базой в 2755 мм, а вот специально для Старого Света сделали «короткий» паркетник (4515 и 2680 мм соответственно). Кроме того, между собой машины также отличаются дизайном: например, у евроверсии глухие задние стойки (у растянутой пятидверки есть дополнительные окошки) и своя подоконная линия, плюс уменьшенное стекло пятой двери. Но вернемся к юбилейному варианту.

Kia Sportage Anniversary Edition для Европы
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Kia Sportage Anniversary Edition для Европы
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Kia Sportage Anniversary Edition для Европы
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Как и корейский Kia Sportage Anniversary Edition, «старосветский» кроссовер получил расширенный черный декор: в этом цвете выполнены массивная плашка на радиаторной решетке, корпуса наружных зеркал, окантовка боковых стекол и 19-дюймовые диски. Затемнили и оставшийся снаружи хром. Кузов европейского особого паркетника может быть окрашен в новый цвет Wolf Gray (как на фирменных фото).

Kia Sportage Anniversary Edition для Европы
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Kia Sportage Anniversary Edition для Европы
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Kia Sportage Anniversary Edition для Европы
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Кресла «короткого» Sportage Anniversary Edition обиты замшей и искусственной кожей, плюс предусмотрена отделка зеленого цвета. В списке стандартного оборудования значатся электрорегулировки передних сидений, подогрев руля и кресел, виртуальная приборка и мультимедиа-система (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), смарт-ключ. Среди опций – атмосферная подсветка.

Kia Sportage Anniversary Edition для Европы

В Kia пока не рассказали, с какими моторами будет доступен особый кроссовер. Судя по официальным картинкам, в Европе юбилейный Sportage точно предложат с подзаряжаемой гибридной установкой PHEV на основе бензинового турбодвигателя 1.6 T-GDI. Скорее всего, серия Anniversary Edition будет включать и другие версии. Еврокросс еще бывает в виде «мягкого гибрида» с 1.6 T-GDI и турбодизелем 1.6 CRDi (в обоих случаях имеется 48-вольтовый стартер-генератор), есть и обычный гибрид HEV все с тем же бензиновым турбомотором.

Длиннобазный Kia Sportage Anniversary Edition для Кореи
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Длиннобазный Kia Sportage Anniversary Edition для Кореи
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В Словакии уже стартовало производство Kia Sportage Anniversary Edition, до европейских дилеров такие машины доберутся в конце сентября. Цены пока не объявлены. Например, в Германии стандартный кроссовер сегодня стоит от 34 690 евро.

Для России до начала всем известных событий паркетники Kia собирал калининградский завод Автотор, у нас делали длиннобазный вариант. Теперь же автомобили в РФ поставляют «параллельными» путями. Тем не менее, Kolesa.ru испытал кроссовер Kia Sportage пятого поколения, подробности – в нашем материале.

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