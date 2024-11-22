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Ещё один обновлённый Kia Sportage: некоторые версии стали мощнее

22.11.2024 88 0 0

Скромную прибавку в мощности получили гибридные исполнения Sportage. «Традиционный» кроссовер остался в строю, его мотора реформы не коснулись.

В Корее рестайлинговый паркетник Kia Sportage дебютировал в начале ноября. А теперь представлена американская версия – ее премьеру провели на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кстати, в США Sportage возглавляет личный рейтинг продаж марки, при этом он в «плюсе»: по данным самой Kia, с января по октябрь реализовано 132 439 шт., что почти на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Ну и напомним, что, как и на родине бренда, в Штатах доступен длиннобазный кроссовер. Короткая пятидверка адресована в основном Европе, ее обновят чуть позже.

Стандартный обновленный Kia Sportage
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Стандартный обновленный Kia Sportage
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Стандартный обновленный Kia Sportage
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Стандартный обновленный Kia Sportage
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В плане дизайна американский модернизированный Kia Sportage в целом повторил модель для Кореи. Паркетник получил клыкастую головную оптику, заменили бамперы и радиаторную решетку, а у задних фонарей теперь другая начинка. Кроссоверу также достались новые колеса (17-, 18- или 19-дюймовые).

Обновленный Kia Sportage X-Line
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Обновленный Kia Sportage X-Line
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Обновленный Kia Sportage X-Line
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Как и прежде, в США Kia Sportage имеет сразу две «внедорожные» версии (в Корее – одна) – X-Line и X-Pro. У таких машин собственная решетка, полноценные рейлинги на крыше, чуть более внушительный обвес, иные диски, стандартный полный привод и расширенный набор режимов движения. Kia Sportage X-Pro – это еще вездеходные шины.

Обновленный Kia Sportage X-Pro
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Обновленный Kia Sportage X-Pro
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Обновленный Kia Sportage X-Pro
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В салоне – модернизированная передняя панель, двухспицевый руль и новое табло (другими стали и экраны, и корпус). Дефлекторы обдува отныне спрятаны в сплошную горизонтальную плашку, тогда как у дореформенного кроссовер по бокам от табло установлены «уголки». Также изменен декор: как сообщили в Kia, новые элементы отделки интерьера оставляют меньше отпечатков пальцев.

Стандартный обновленный Kia Sportage
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Обновленный Kia Sportage X-Line
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Обновленный Kia Sportage X-Line
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Обновленный Kia Sportage X-Pro
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Обновленный Kia Sportage X-Pro
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Обновленный Kia Sportage X-Pro
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У американского Sportage после рестайлинга стало больше комплектаций. В зависимости от исполнения в списке оборудования еще заявлены: обогрев лобового стекла, электропривод багажной двери, проекционный дисплей (он тоже новый), беспроводная зарядка, панорамный люк, подогрев сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Стандартный обновленный Kia Sportage

В США кроссовер все так же доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV или PHEV (с возможностью зарядки от электросети). У «традиционного» Kia Sportage прежняя техника: атмосферник 2.5 мощностью 190 л.с. и классический восьмиступенчатый автомат (в Корее у паркетника турбомотор 1.6 T-GDI, а 8АТ он получил как раз после рестайлинга – прежде был «робот» 7DCT). Гибриды же с установкой на базе турбочетверки 1.6 T-GDI стали чуть мощнее, благодаря модернизированным электромоторам. Так, система Sportage HEV теперь суммарно выдает 234 л.с. вместо 230 л.с., а совокупная отдача рестайлингового Sportage PHEV составляет 272 л.с. против 265 л.с. у дореформенного подзаряжаемого гибрида. Оба бензоэлектрических паркетника комплектуются 6АТ.

На американский рынок обновленный Kia Sportage выйдет в первом квартале следующего года, цены пока не объявлены. Дорестайлинговый кроссовер там сейчас стоит от 27 190 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по актуальному курсу.

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