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Lexus прощается с купе RC и RC F, производство завершится осенью

16.01.2025 88 0 0

Японская марка отправляет спорткары в отставку. Известно, что совокупный тираж специального исполнения Final Edition составит 400 экземпляров.

Бренд Lexus, принадлежащий японской корпорации Toyota, наладил выпуск купе RC и его «заряженной» версии RC F в 2014 году. Первое обновление эти модели пережили в 2019-м, вторая модернизация прошла в конце 2022 года. Теперь производитель официально сообщил о том, что двухдверки уже до конца текущего года будут отправлены в отставку. Попрощаться с ними Lexus решил с помощью спецверсии с говорящим названием – Final Edition.

На фото: Lexus RC Final Edition
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На фото: Lexus RC Final Edition
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Тираж «прощальной» серии Lexus RC и RC F будет ограничен – по 200 экземпляров каждой модели (то есть в сумме – 400 машин). Все двухдверки с прибавкой Final Edition предназначены для домашнего рынка. В компании отметили, что производство как обычной версии, так и «эфки» будет прекращено в ноябре 2025 года.

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Lexus RC Final Edition имеет ряд визуальных отличий от стандартной версии. Такое купе получило оригинальные 19-дюймовые алюминиевые колёсные диски Enkei, за которыми можно разглядеть красные тормозные суппорты. Ещё двухдверку снабдили чёрно-серыми корпусами наружных зеркал с электроприводом складывания. В палитре цветов кузова предусмотрено девять вариантов.

На фото: салон Lexus RC Final Edition
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На фото: салон Lexus RC Final Edition
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На фото: салон Lexus RC Final Edition
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На фото: салон Lexus RC Final Edition
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На фото: салон Lexus RC Final Edition
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На фото: салон Lexus RC Final Edition
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На фото: салон Lexus RC Final Edition
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В свою очередь, у Lexus RC F Final Edition в списке отличий числятся: 19-дюймовые кованые легкосплавные диски BBS с глянцево-чёрным покрытием Metal Star, сочетающиеся тоже с красными тормозными суппортами. Предусмотрены такие же боковые зеркала, а ещё сплиттер, боковые юбки, диффузор, активное заднее антикрыло и крыша из углеволокна. Для этой двухдверки предусмотрели семь вариантов цвета кузова, в том числе Sonic Iridium.

На фото: Lexus RC F Final Edition
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На фото: Lexus RC F Final Edition
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Интерьер обеих моделей лимитированной серии отделан в чёрном цвете с контрастными красными вставками, также имеются различные карбоновые вставки. На центральном тоннеле есть табличка, указывающая на принадлежность автомобиля к версии Final Edition. Ещё предусмотрено иное приветствие на дисплее щитка приборов, а роль передних сидений у RC F исполняют кресла-ковши.

Техника у купе стандартная. Lexus RC Final Edition предложат либо с 2,0-литровым 245-сильным двигателем, либо с 223-сильной гибридной установкой, в основу которой лёг 2,5-литровый мотор, либо 318-сильный V6 объёмом 3,5 литра. Под капотом «заряженной» двухдверки RC F Final Edition располагается 481-сильный мотор V8 объёмом 5,0 литра. Привод – только задний.

На фото: салон Lexus RC F Final Edition
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На фото: салон Lexus RC F Final Edition
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На фото: салон Lexus RC F Final Edition
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Цены «прощальных» версий спорткаров на японском рынке уже известны. Стоимость Lexus RC300 Final Edition равна 6 660 000 иен (эквивалентно примерно 4,4 млн рублей по текущему курсу), вариант с индексом 300h обойдётся в 7 110 000 иен (около 4,7 млн рублей), а за RC 350 просят не менее 7 670 000 иен (около 5,1 млн рублей). Покупателям Lexus RC F Final Edition придётся выложить 13 600 000 иен (около 9 млн рублей).

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