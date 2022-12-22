Lexus обновил купе RC и RC F: изменённый салон, а техника прежняя

Марка Lexus выпускает купе RC и его «заряженную» версию – RC F с 2014 года, обновление эта модель пережила в 2019-ом. Предполагалось, что «двухдверки» сменят генерацию, однако вместо этого в корпорации Toyota решили продлить их жизненный цикл с помощью ещё одной модернизации. Отметим, гиперпопулярностью купе не отличаются: по подсчётам Lexus, с момента старта продаж RC разошлось тиражом около 74 тыс. экземпляров (в 62 странах), а «горячий» вариант RC F купили примерно 11 тыс. клиентов (на 57 рынках).

На фото: обновлённое купе Lexus RC

В рамках обновления внешность купе практически не изменилась, разве что у «заряженной» версии Lexus RC F Sport появились новые чёрные колёсные диски от Enkei с необычным узором. Кроме того, RC F также получил пару новых вариантов алюминиевых кованых «катков» от BBS, выполненных в чёрном цвете с серебристыми вставками.



На фото: салон обновлённого купе Lexus RC 1 / 2 На фото: салон обновлённого купе Lexus RC 2 / 2

Модели пересмотрели салон: одним из наиболее значимых изменений стал новый теперь сенсорный экран информационно-развлекательной системы. При этом ему оставили прежний размер – 10,3 дюйма. Сам тачскрин теперь располагается ближе к водителю: он не интегрирован в переднюю панель, как это было раньше, а визуально «торчит» из неё в верхней части. Под дисплеем находятся дефлекторы вентиляции, а ниже – множество физических кнопок; на центральном тоннеле осталась сенсорная панель. Ещё вариант Lexus RC F получил иные подрулевые лепестки переключения передач.



Lexus RC и RC F снабдили расширенным электронным комплексом систем безопасности Lexus Safety System+. Он включает в себя функции обнаружения велосипедистов, пешеходов (в том числе в тёмное время суток), а также встречные транспортные средства, поворачивающие на перекрёстке. Также в списке есть системы удержания автомобиля в полосе движения и распознавания дорожных знаков.



В ходе модернизации инженеры Lexus перекалибровали усилитель руля и изменили настройки электронных помощников. Помимо этого, разработчики решили изменить конструкцию колёсных ступиц (по аналогии с кроссовером Lexus NX актуального поколения, который дебютировал летом прошлого года). А у Lexus RC F ещё появились новые пружины и стабилизаторы. В компании считают, что всё это положительно сказалось на управляемости купе.



На фото: обновлённое купе Lexus RC F

Технику модели не трогали: на домашнем рынке купе предлагается в исполнениях RC 300 с 2,0-литровым 245-сильным двигателем, RC 300h с 223-сильной гибридной установкой, RC 350 с 318-сильным мотором объёмом 3,5 литра, а также в «заряженной» версии RC F с 5,0-литровым восьмицилиндровым мотором, который выдаёт 481 л.с. Отметим, в Японии модель предлагается исключительно с задним приводом, а на других рынках есть и полноприводные варианты.



На фото: салон обновлённого купе Lexus RC F

Посвежевшие «двухдверки» появятся в продаже на домашнем рынке в начале января 2023 года. Lexus уже обнародовал цены на новинки: так, самое доступное купе RC обойдётся в 5 814 000 иен, гибрид стоит минимум 6 262 000 иен, а за RC F придётся отдать не менее 10 580 000 иен. А стоимость топовой версии спорткара составляет 14 550 000 иен.

