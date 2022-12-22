Новинки ×

Lexus обновил купе RC и RC F: изменённый салон, а техника прежняя

22.12.2022 25 0 0

Посвежевшие «двухдверки» появятся в продаже на домашнем рынке в начале января следующего года. Цены уже известны.

Марка Lexus выпускает купе RC и его «заряженную» версию – RC F с 2014 года, обновление эта модель пережила в 2019-ом. Предполагалось, что «двухдверки» сменят генерацию, однако вместо этого в корпорации Toyota решили продлить их жизненный цикл с помощью ещё одной модернизации. Отметим, гиперпопулярностью купе не отличаются: по подсчётам Lexus, с момента старта продаж RC разошлось тиражом около 74 тыс. экземпляров (в 62 странах), а «горячий» вариант RC F купили примерно 11 тыс. клиентов (на 57 рынках).

На фото: обновлённое купе Lexus RC

В рамках обновления внешность купе практически не изменилась, разве что у «заряженной» версии Lexus RC F Sport появились новые чёрные колёсные диски от Enkei с необычным узором. Кроме того, RC F также получил пару новых вариантов алюминиевых кованых «катков» от BBS, выполненных в чёрном цвете с серебристыми вставками.

На фото: салон обновлённого купе Lexus RC
1 / 2
На фото: салон обновлённого купе Lexus RC
2 / 2

Модели пересмотрели салон: одним из наиболее значимых изменений стал новый теперь сенсорный экран информационно-развлекательной системы. При этом ему оставили прежний размер – 10,3 дюйма. Сам тачскрин теперь располагается ближе к водителю: он не интегрирован в переднюю панель, как это было раньше, а визуально «торчит» из неё в верхней части. Под дисплеем находятся дефлекторы вентиляции, а ниже – множество физических кнопок; на центральном тоннеле осталась сенсорная панель. Ещё вариант Lexus RC F получил иные подрулевые лепестки переключения передач.

Lexus RC и RC F снабдили расширенным электронным комплексом систем безопасности Lexus Safety System+. Он включает в себя функции обнаружения велосипедистов, пешеходов (в том числе в тёмное время суток), а также встречные транспортные средства, поворачивающие на перекрёстке. Также в списке есть системы удержания автомобиля в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

В ходе модернизации инженеры Lexus перекалибровали усилитель руля и изменили настройки электронных помощников. Помимо этого, разработчики решили изменить конструкцию колёсных ступиц (по аналогии с кроссовером Lexus NX актуального поколения, который дебютировал летом прошлого года). А у Lexus RC F ещё появились новые пружины и стабилизаторы. В компании считают, что всё это положительно сказалось на управляемости купе.

На фото: обновлённое купе Lexus RC F

Технику модели не трогали: на домашнем рынке купе предлагается в исполнениях RC 300 с 2,0-литровым 245-сильным двигателем, RC 300h с 223-сильной гибридной установкой, RC 350 с 318-сильным мотором объёмом 3,5 литра, а также в «заряженной» версии RC F с 5,0-литровым восьмицилиндровым мотором, который выдаёт 481 л.с. Отметим, в Японии модель предлагается исключительно с задним приводом, а на других рынках есть и полноприводные варианты.

На фото: салон обновлённого купе Lexus RC F

Посвежевшие «двухдверки» появятся в продаже на домашнем рынке в начале января 2023 года. Lexus уже обнародовал цены на новинки: так, самое доступное купе RC обойдётся в 5 814 000 иен, гибрид стоит минимум 6 262 000 иен, а за RC F придётся отдать не менее 10 580 000 иен. А стоимость топовой версии спорткара составляет 14 550 000 иен.

купе Япония спортивные авто новинки Lexus Lexus RC Lexus RC F

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия От Волгограда до Перми: более 10 000 км по маршруту «от скважины до потребителя» пройдены Можно ли проехать на арендованном китайском автомобиле 10 тысяч без поломок? Как связаны арбузный кофе и моторное масло? Где родился русский медведь? Обо всём этом – в шестой части отчёта о... 132 0 0 22.12.2022
Статьи / Авто с пробегом Ford Focus III c пробегом: поиск правильного мотора с коробкой и штатной подвески В первой части материала о Focus третьего поколения мы выяснили, что новая продвинутая платформа, приятный дизайн и качественная отделка сочетаются с плохо обработанным днищем и хрупкой про... 1461 3 0 21.12.2022
Статьи / Конкурс Автомобиль мечты: что изменилось за 20 лет Всё в этой жизни течёт, всё изменяется. Вкусы автомобилистов – не исключение. Совсем недавно мы собрали автомобиль мечты большинства наших читателей. Им оказался кроссовер, к тому же бензино... 9229 18 0 20.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19563 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15428 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12853 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings