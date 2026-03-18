Кроссовер Nissan Murano американской сборки отправляется на родину марки

США по-прежнему остаются одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, тем не менее, за последний год ряду автопроизводителей стало сложнее продолжать заниматься бизнесом в этой стране. На это серьёзно повлияло повышение пошлин на импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а также на ключевые комплектующие для них, соответствующие изменения вступили в силу весной 2025 года.

На фото: кроссовер Nissan Murano для американского рынка

В итоге ряду компаний пришлось ощутимо повысить стоимость машин, некоторые решили остановить поставки, а другие рискнули расширить производство в Штатах, чтобы сократить издержки. При этом в конце прошлого года стало известно о том, что некоторые японские производители решили отправить часть машин, выпущенных на американских заводах, на «историческую родину» марок.

Стоит отметить, что руководство страны этот шаг одобрило: в феврале 2026-го стало известно о том, что Япония упростила правила ввоза автомобилей американского производства. Теперь машины, соответствующие стандартам Штатов, будут считаться соответствующими стандартам безопасности Японии. Это значит, что они отправятся на рынок без проведения дополнительных испытаний.

Американский офис Nissan рассказал о том, что тоже готовится поставлять машины местной сборки в Японию: известно, что на родину отправят кроссовер Nissan Murano, производство которого налажено на заводе в Смирне (штат Теннесси). Согласно плану компании, продажи этих паркетников в Стране восходящего солнца стартуют в начале следующего года, более точная дата станет известна позднее.

На фото: салон кроссовера Nissan Murano (версии для американского рынка)

Напомним, мировая премьера актуального Nissan Murano четвёртого поколения прошла в США в октябре 2024 года, а первую модернизацию этот кроссовер пережил в сентябре 2025-го. В Штатах эта модель предлагается с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Максимальная мощность этого двигателя равна 243 л.с., а крутящий момент – 352 Нм, в пару положен девятиступенчатый автомат, привод – только полный.

Какой окажется стоимость паркетника на родине, пока не сообщается. На американском рынке паркетник доступен в трёх исполнениях. Цена стартового Nissan Murano SV равна 41 670 долларов (эквивалентно примерно 3,46 млн рублей по текущему курсу), за средний вариант SL здесь просят не менее 46 760 долларов (около 3,88 млн рублей), а покупка топ-версии Platinum обойдётся в 49 800 долларов (около 4,14 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, первой о своих планах по отправке машин американской сборки в Японию рассказала Toyota, в этом году будут налажены поставки пикапа Tundra, седана Camry и большого кроссовера Highlander. Позже к ним присоединились Acura, решившая отправить на родину бренда Integra Type S и Honda с кроссовером Passport TrailSport. Старт их поставок намечен на вторую половину 2026-го.