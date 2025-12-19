Toyota собирается продавать в Японии Camry, Highlander и Tundra с американской пропиской

Японский производитель предполагает, что поставки на родину бренда машин, выпущенных на заводах в США, начнутся в 2026 году.

Штаты являются одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, и для японской корпорации Toyota они остаются одним из наиболее важных рынков сбыта и «источников дохода». Как мы сообщали ранее, минувшей весной американский президент Дональд Трамп значительно повысил пошлины на все импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а также на ключевые комплектующие для них. После этого многие производители переписали прайс-листы, некоторые остановили поставки в США, другие – расширили производство и увеличили степень локализации.

На фото: Toyota Camry (версия для американского рынка)

Теперь стало известно о том, что часть моделей Toyota, производство которых налажено на американских заводах, будут отправлены на родину марки, в Японию. Об этом сегодня официально рассказали в пресс-центре Тойоты. Известно, что речь идёт о седане Camry, большом кроссовере Highlander и пикапе Tundra. Поставки указанных машин начнутся в 2026 году, более точный срок станет известен позднее.

В компании отметили, что продажа на домашнем рынке автомобилей американской сборки позволит «удовлетворить разнообразные потребности широкого круга покупателей», а также поможет «улучшить торговые отношения между Японией и США». Известно, что сейчас корпорация занимается подготовкой к внедрению перечисленных моделей со «штатной» пропиской.

На фото: Toyota Highlander (версия для американского рынка)

Производитель напомнил, что ранее в Японии были представлены седан Camry и кроссовер Kluger (под этим именем здесь была представлена модель, на других рынках известная как Highlander). Четырёхдверка покинула домашнюю линейку в 2023 году, а SUV – ещё в 2007-м. В свою очередь пикап Tundra ранее не был официально представлен в Японии. Хотя опыт переоборудования машин для стран с левосторонним движением у американцев уже есть: в этом году они начали поставлять Тундру в Австралию.

Производство седанов Toyota Camry налажено на заводе компании в штате Кентукки. Напомним, такая четырёхдверка в США предлагается только с HEV-установкой (без возможности подзарядки от электросети). В её основе находится четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором и электромоторами. У переднеприводной версии отдача системы равна 228 л.с., у полноприводника – 235 л.с.

На фото: Toyota Tundra (версия для американского рынка)

Большой кроссовер Highlander сходит с конвейера предприятия, расположенного в штате Индиана. Базовым версиям этого SUV в Штатах положена 269-сильная турбочетвёрка объёмом 2,4 литра, идущая в комплекте с восьмиступенчатым автоматом. Ещё в гамме есть гибридная система с четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,5 литра, работающим в тандеме с двумя электромоторами и батареей. Совокупная отдача – 246 л.с.

Пикап Tundra выпускается на мощностях завода в штате Техас. В гамме актуального грузовика числится битурбомотор V6 i-Force объёмом 3,4 литра, его отдача равна 394 л.с., а максимальный крутящий момент – 649 Нм. В пару предлагается десятиступенчатый автомат; привод – задний или полный. Ещё у Tundra есть гибридная установка i-Force Max с мотором V6 и электродвигателем между ним и коробкой передач. Совокупная мощность – 443 л.с. и 790 Нм.