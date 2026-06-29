Концерн Volkswagen готовится закрыть несколько заводов и сократить до 100 000 сотрудников

Многие автопроизводители на сегодняшний день продолжают испытывать серьёзные трудности, концерн Volkswagen не стал исключением. Ещё весной 2026 года стало известно о том, что VW признал собственную нежизнеспособность: тогда стало известно о том, что, по мнению правления и наблюдательного совета концерна, его нынешняя бизнес-модель не согласуется с быстро меняющейся реальностью.

На фото: завод Volkswagen в Цвиккау

Как Колёса.ру сообщали ранее, нынешний кризис стартовал в 2023 году из-за глобального замедления спроса на электромобили: ставка на тотальную электрификацию себя не оправдала в том числе для VW. Также на нынешнюю плачевную ситуацию повлияли проблемы в IT-подразделении Cariad: ему не удалось своевременно разработать новое поколение интегрированной операционной системы для моделей всех брендов концерна, что привело к отложенным запускам ключевых новинок. Ещё в «кризисную копилку» добавилось ослабление позиций на китайском рынке из-за конкуренции с набравшими силу местными производителями.

Судя по всему, теперь Volkswagen разрабатывает стратегию по выходу из нынешнего кризиса. Немецкое издание Manager Magazine рассказало о том, какие конкретные шаги намерено предпринять руководство концерна: на данный момент речь идёт об уменьшении расходов. Так, сообщается, что готовящаяся реорганизация может повлечь за собой сокращение до 100 тыс. сотрудников концерна, работающих по всему миру. К какому сроку планируется «проредить ряды», пока неясно.

Ранее Volkswagen уже сообщал о планах по сокращению 50 тыс. рабочих мест в Германии на предприятиях основных брендов – Volkswagen, Audi, Porsche, а также в IT-подразделении Cariad. Эту «оптимизацию штата» планируют провести к концу десятилетия. Вероятно, эти 50 тыс. сотрудников входят в планы по сокращению 100 тыс. рабочих мест по всему миру.

По информации немецкого издания, стратегия VW по выходу из кризиса (после падения прибыли на 44% по итогам 2025 года и обострения конкуренции) предполагает сокращение инвестиционных расходов, ряд административных решений, изменения в организации концерна в целом, а также закрытие нескольких заводов, расположенных на территории Германии.

На фото: завод Audi в Неккарзульме

Сообщается, что полностью могут прекратить выпуск машин производственные площадки Volkswagen, находящиеся в Ганновере, Эмдене и Цвиккау, а также предприятие Audi в Неккарзульме (марка тоже входит в состав концерна VW). В журнале отметили, что речь идёт не о немедленном закрытии заводов, а о постепенном: по завершению жизненных циклов выпускаемых на них моделей.

Ещё по слухам, концерн может выделить основной бренд VW и его ответвление по производству компонентов в самостоятельные подразделения. Предполагается, что это в будущем упростит структуру управления компанией и даст ей больше гибкости в ряде важных вопросов. Официально в компании информацию о стратегии по выходу из нынешнего кризиса пока не подтвердили.