Ставший хитом китайский удлинённый BMW X5 обновлён через полтора года после дебюта

Компания BMW наладила сборку кроссовера Х5 в Китае весной прошлого года, у локальной версии колёсная база на 130 мм больше, чем у глобальной. Теперь китайский BMW X5 пережил рестайлинг вслед за глобальным.

BMW долго не решалась локализовать в Китае «икс-пятый» и до прошлого года завозила сюда беспошлинно глобальную версию таиландской сборки, но растущий спрос на эту модель побудил-таки руководство баварской компании организовать производство Х5 на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA) в Шэньяне, заодно кроссоверу нарастили колёсную базу, чтобы дать дополнительный простор пассажирам второго ряда — китайский потребитель это очень ценит.

Удлинённый BMW X5 ожидаемо оказался бестселлером: в январе-июле этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), его продажи в Китае составили 55 020 шт. Лучше в классе больших премиальных SUV продаются только plug-in гибридные Li L7 (55 803 шт.) и Li L8 (55 939 шт.). Любопытно, что у глобального BMW X5 тоже есть plug-in гибридная модификация с весьма солидным запасом хода на электротяге в 110 км, но её в Китае пока не производят.



Глобальный BMW X5 поколения G05 пережил рестайлинг в феврале этого года, а премьеру обновлённого китайского «икс-пятого» с заводским индексом G18 приурочили к открывшемуся сегодня автосалону в Чэнду. Все косметические обновки у «китайца» такие же, как у глобального Х5. В стандартное оснащение входит спортивный декор M Sport, а за доплату предлагается ещё более роскошная «ливрея» M Sport Luxury с «жемчужной» хромированной отделкой. В стандартное оснащение входят панорамная стеклянная крыша, мощные тормоза M Sport и адаптивная пневмоподвеска всех колёс. Колёсные диски — 21- либо 22-дюймовые.



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Колёсная база китайского BMW X5 по сравнению с глобальным увеличена на 130 мм до 3105 мм. У флагманского кроссовера BMW X7 колёсная база точно такая же — 3105 мм. Габаритная длина китайского BMW X5 — 5060 мм (+138 мм по сравнению с глобальным). Спинка заднего дивана у китайского Х5 регулируется в более широком диапазоне, чем у глобального. С места водителя китайский и глобальный BMW X5 ничем принципиально не отличаются. Напомним, что в ходе рестайлинга кроссовер получил полностью новую переднюю панель с изогнутым двухэкранным табло: приборный экран — 12,3-дюймовый, мультимедийный — 14,9-дюймовый.



После рестайлинга китайский BMW X5 по-прежнему предлагается в двух полноприводных бензиновых модификациях — xDrive30Li и xDrive40Li, но их характеристики немного изменились и оба бензиновых двигателя теперь снабжены 48-вольтовым мягкогибридным довеском, дающим небольшую кратковременную прибавку в мощности при старте с места и интенсивных разгонах. Мощностью 2,0-литрового двигателя версии xDrive30Li снижена с 272 л.с. до 258 л.с., а мощность 3,0-литровой рядной «шестёрки» версии xDrive40Li наоборот увеличена с 370 до 381 л.с. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. До 100 км/ч BMW X5 xDrive30Li разгоняется за 7,2 с, версия xDrive40Li — за 5,5 с, максимальная скорость — 222 км/ч и 250 км/ч соответственно.



Цены на обновлённый китайский BMW X5 начинаются от 615 000 юаней (7,96 млн рублей в переводе по текущему курсу).

