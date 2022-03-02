Новинки ×
  • Китайский эксклюзив: удлинённый BMW X5 представлен официально

Китайский эксклюзив: удлинённый BMW X5 представлен официально

02.03.2022 171 0 0

Компания BMW продолжает расширять линейку эксклюзивных моделей для китайского рынка: в апреле в продаже появится кроссовер BMW X5 с увеличенной на 130 мм колёсной базой.

 

Фотографии удлинённого BMW X5 появились в электронной базе министерства промышленности КНР ещё в первой половине января, а теперь состоялась официальная премьера. Главная новость состоит в том, что китайская версия кроссовера получила собственный заводской индекс G18 вместо глобального G05. Производиться удлинённый X5 будет на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA) в Шэньяне, контрольный пакет которого (75%) с недавних пор принадлежит BMW.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

BMW X5 и раньше продавался в Китае, но как импортная модель из Таиланда. Машины тайской сборки ввозятся в Китай беспошлинно, но растущий спрос на BMW в Китае требовал увеличения мощности производства либо в Таиланде либо в самом Китае. BMW разумно выбрала Китай, инвестировала дополнительные средства в расширение BBA и теперь готова предложить китайцам локализованный X5. Добавим, что BMW уже выпускает для китайского рынка несколько эксклюзивных моделей, недоступных в других странах, а именно седан 1 серии (F52), удлинённые версии седанов 3 серии и 5 серии, удлинённый компактный кроссовер X1. Кроме того, BBA выпускает купеобразный компактный кроссовер Х2 для китайского рынка, среднеразмерный кроссовер Х3 и его электрическую версию iX3, которая в том числе на экспорт в Европу.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

По сравнению со глобальным BMW X5 китайский кроссовер имеет увеличенную на 130 мм (до 3105 мм) колёсную базу и увеличенную на 138 мм (до 5060 мм) габаритную длину. По колёсной базе китайский Х5 сравнялся с глобальным Х7, при этом вся прибавка пошла на пользу задним пассажирам: вход/выход благодаря более длинным задним дверям стал удобнее, а у нового заднего дивана спинка наклонена на 4 градуса больше, чем у глобальной версии.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Китайский BMW X5 будет предлагаться в двух бензиновых модификациях с полным приводом: xDrive30Li (2,0 л, 272 л.с.) и xDrive40Li (3,0 л, 370 л.с.). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. В базовое оснащение входят адаптивные амортизаторы, а для BMW X5 xDrive40Li за доплату предлагается пневмоподвеска.

В ближайшее время ожидаем также официальную премьеру электрического седана 3 серии, который также был засвечен в январе министерством промышленности Китая.

кроссовер Китай новинки BMW BMW X5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Нули у лидеров, стабильность в премиуме, и откуда взялся прирост: итоги рынка в 2021 году Четвертый квартал 2021 года предсказуемо оказался провальным для автомобильного рынка: сочетание дефицита микрочипов, постоянного роста цен на машины и сокращения финансовых запасов у населе... 75 0 0 02.03.2022
Статьи / Авто недели Можно подешевле, можно почти новый: стоит ли покупать Lexus NX I за 3 миллиона рублей Выбор премиального кроссовера за 2,5-3 миллиона весьма широк. Можно купить  Audi Q7, Lexus RX или даже замахнуться на настоящий внедорожник вроде Land Rover Discovery. Но что если в приорите... 994 2 0 01.03.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Opel Insignia A (G09) К середине нулевых годов в руководстве компании Opel AG созрело мнение, что с положением, при котором их продукция серьезно уступает по престижности автомобилям других немецких марок, мирить... 1149 2 0 01.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 19742 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16681 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15377 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings