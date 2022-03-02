Китайский эксклюзив: удлинённый BMW X5 представлен официально

Фотографии удлинённого BMW X5 появились в электронной базе министерства промышленности КНР ещё в первой половине января, а теперь состоялась официальная премьера. Главная новость состоит в том, что китайская версия кроссовера получила собственный заводской индекс G18 вместо глобального G05. Производиться удлинённый X5 будет на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA) в Шэньяне, контрольный пакет которого (75%) с недавних пор принадлежит BMW.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

BMW X5 и раньше продавался в Китае, но как импортная модель из Таиланда. Машины тайской сборки ввозятся в Китай беспошлинно, но растущий спрос на BMW в Китае требовал увеличения мощности производства либо в Таиланде либо в самом Китае. BMW разумно выбрала Китай, инвестировала дополнительные средства в расширение BBA и теперь готова предложить китайцам локализованный X5. Добавим, что BMW уже выпускает для китайского рынка несколько эксклюзивных моделей, недоступных в других странах, а именно седан 1 серии (F52), удлинённые версии седанов 3 серии и 5 серии, удлинённый компактный кроссовер X1. Кроме того, BBA выпускает купеобразный компактный кроссовер Х2 для китайского рынка, среднеразмерный кроссовер Х3 и его электрическую версию iX3, которая в том числе на экспорт в Европу.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

По сравнению со глобальным BMW X5 китайский кроссовер имеет увеличенную на 130 мм (до 3105 мм) колёсную базу и увеличенную на 138 мм (до 5060 мм) габаритную длину. По колёсной базе китайский Х5 сравнялся с глобальным Х7, при этом вся прибавка пошла на пользу задним пассажирам: вход/выход благодаря более длинным задним дверям стал удобнее, а у нового заднего дивана спинка наклонена на 4 градуса больше, чем у глобальной версии.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Китайский BMW X5 будет предлагаться в двух бензиновых модификациях с полным приводом: xDrive30Li (2,0 л, 272 л.с.) и xDrive40Li (3,0 л, 370 л.с.). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. В базовое оснащение входят адаптивные амортизаторы, а для BMW X5 xDrive40Li за доплату предлагается пневмоподвеска.



В ближайшее время ожидаем также официальную премьеру электрического седана 3 серии, который также был засвечен в январе министерством промышленности Китая.

