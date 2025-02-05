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Новая Lada Niva: первые изображения

05.02.2025 5895 1 0

На днях АВТОВАЗ продемонстрировал несколько перспективных разработок, одной из которых стал кроссовер с внешностью в стиле Нивы. Мы решили сделать более живые изображения этой модели и рассмотреть её с других ракурсов.

В конце прошлого месяца российский автопроизводитель показал макеты будущих новинок, наиболее интересными из которых можно считать кроссоверы B-Cross и Lada Niva нового поколения(с заводским индексом Т-134). Первый мы изобразим чуть позже, а сегодня рассмотрим будущую Ниву, представляющую собой современную интерпретацию классического внедорожника.

Рендер нового кроссовера Lada

Пока в Сети были опубликованы несколько не самых качественных изображений паркетника: вид спереди в три четверти, а также фрагмент задней части, по которым всё же можно составить практически полное представление о его внешности. По неофициальным данным, кроссовер может быть сделан на существенно модернизированной платформе Весты, при этом можно заметить, что кузов во многом очень сильно похож на Dacia Duster последнего поколения: здесь схожие проёмы дверей, стойки лобового стекла, форма крыши и рейлингов, и даже дверные ручки (в том числе задние, «спрятанные» в стойках) выглядят идентичными новому Дастеру. Сами же кузовные панели новые, боковины получили характерную горизонтальную выштамповку во всю длину кузова, похожей обладает и оригинальная Нива. Ещё одно существенное отличие от Duster — колёсные арки, которые сделаны круглыми, в отличие от оквадраченных на румынско-французском кроссовере. Кроме того, задние стойки на Ниве существенно шире, а окна за задними дверьми — наоборот, более узкие.

Рендер нового кроссовера Lada

Основные же ассоциации с Нивой вызывают оформление передней и задней частей. Паркетник получил круглые фары с полукруглыми ходовыми огнями, выполненными в виде трёх штрихов с каждой стороны. Над фарами традиционно для Нивы расположились оранжевые повторители указателей поворота. Решётка радиатора простой прямоугольной формы, бампер получил массивную вставку из неокрашенного пластика, по краям которой встроены круглые противотуманные фары. Что же касается задней части, то здесь источником вдохновения явно стала Нива первых годов выпуска с горизонтальными фонарями, позаимствованными у ВАЗ-2106. Кроссовер получил схожее оформление задней оптики, которые интересны также изогнутой формой габаритных огней: нечто похожее мы видели на концепте Lada 4x4 Vision, представленном в 2018 году. 

Dacia Duster третьего поколения
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Dacia Duster третьего поколения
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Dacia Duster третьего поколения
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Дата возможной премьеры новинки пока неизвестна. При этом на ближайшее лето запланирован дебют другого нового кроссовера Lada.

Кстати, весной прошлого года мы сделали фантазийные рендеры на тему того, как могла бы выглядеть новая Нива на базе Duster, и предлагаем оценить схожесть с реализованным (пусть и пока только в виде макета) проектом АВТОВАЗа. Напомним также, что недавно началось производство Lada Vesta с новой механической коробкой передач.

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2 комментария
05.02.2025 09:20
Алексей

Это явно прихватизированный проект новой Нивы, который разрабатывал Рено и планировал запустить в 2022 году. Он как раз создавался на базе нового Дастера.
Ну молодцы че сказать, главное чтоб качество было как у Дастера))

05.02.2025 09:44
Vladimir Avdeev

Это не Нива, это перелицованный Дастер. При чём плохо перелицованный. Будет ошибкой его выпускать. Завод превратился в выпускающий подделки. А вот проект концепте Lada 4x4 Vision крайне самобытен и интересен. Если бы был в серии, это именно то, что нужно для продолжении легенды под именем Нива. Вот настоящая Нива.

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