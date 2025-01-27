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АВТОВАЗ приступил к производству Lada Vesta с новой механикой

27.01.2025 336 0 0

Весты с топовым мотором 1.8 начали оснащать шестиступенчатой механической коробкой. Позже 6МТ могут получить и другие модели Lada.

АВТОВАЗ объявил о выпуске первых серийных автомобилей Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач. Новая трансмиссия ставится на машины с топовым двигателем 1.8 мощностью 122 л.с. До дилеров автомобили с 6МТ доберутся позже. Напомним, доступные сейчас в продаже Весты с мотором 1.8 укомплектованы вариатором. А автомобилям с младшим движком 1.6 (106 л.с.) положены 5МТ или CVT.

Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, шестиступенчатая механика «производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности». При внедрении новой коробки была проведена ее адаптация. В частности, изменены первичный вал, картер сцепления, механизмы выбора и переключения передач. Кроме того, для оптимизации хода рычага 6МТ и усилий включения передач доработали тросовый привод переключения. А еще шестиступенчатая механика «была адаптирована к работе на российском трансмиссионном масле Rosneft, которое сохраняет эффективность при низких температурах».

Также в пресс-службе рассказали о том, что все передачи, включая заднюю, синхронизированы. При этом на первой и второй применяются трехконусные синхронизаторы с карбоновым покрытием высокой износостойкости.

Шестиступенчатая механика предусмотрена как для седана, так и для универсала Lada Vesta с 1.8. Цены объявят ближе к дате старта продаж. А впоследствии 6МТ могут получить и другие модели Lada.

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