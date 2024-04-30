ВАЗ-2121 «Нива» производится с 1977 года и по сей день. За эти годы автомобиль получил немало обновлений, самой свежей версией можно считать Niva Bronto c новым салоном. Однако уже давно все ждут полностью новой модели, и такая ожидалась как раз в этом году, но в связи с прекращением сотрудничества с компанией Renault перспективы новой Нивы стали совсем туманными. Что не мешает нам представить, как мог бы выглядеть новый российский кроссовер, сделанный на основе Дастера нового поколения.
Новый Duster, вышедший изначально под брендом Dacia, был официально представлен в конце прошлого года. Он получил современный внешний вид с гранёной стилистикой, которая вполне подходит и возможному наследнику Нивы. При этом изображённый на рендерах кроссовер получил ряд изменений в соответствии с характерными чертами оригинального отечественного внедорожника. Главным из них, конечно, можно назвать «брови» указателей поворотов, расположенные над основными блоками фар. Также здесь новая решётка радиатора с условно шестиугольными перекладинами, сделанная в стиле свежих кроссоверов и кросс-версий Lada, при этом здесь нет так называемого Х-фэйса (по некоторым данным, от него в ближайшем будущем в российской компании будут избавляться). Сбоку появилась горизонтальная выштамповка, растянувшаяся от фар до фонарей, а за задними боковыми окошками — декоративный элемент в виде трёх прорезей, также отсылающий к оригинальной Ниве. Что же касается задней части, то здесь основным элементом являются новые фонари относительно простой формы, вдохновлённые дизайном Нивы первых лет выпуска (её фотографии в галерее чуть выше).
Duster нового поколения, который должен был послужать основой для будущей Нивы, переехал со старой платформы B0 на современную CMF-B, которая также лежит в основе последних Dacia Logan, Sandero и Jogger. Длина нового кроссовера равна 4343 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1656 мм, колёсная база — 2657 мм. Дорожный просвет переднеприводной версии – 209 мм, полноприводной – 217 мм. Наиболее существенным изменениям по части моторной гаммы можно считать отсутствие в новом поколении дизельных моторов. Что же касается остальных, то базовым стал трехцилиндровый 1.0 TCe LPG (100 л.с.), который работает на бензине и пропане. Также есть мягкий гибрид с бензиновой турботройкой 1.2 TCe (130 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором, и только эта версия может быть полноприводной. На вершине гаммы – Dacia Duster Hybrid 140 с установкой, как у аналогичного универсала Dacia Jogger: она включает четырехцилиндровый атмосферник 1.6 (94 л.с.), электромотор (49 л.с.), стартер-генератор и батарею на 1,2 кВт*ч, совокупная отдача – 140 л.с.
Между тем, по итогам продаж за первый квартал 2024 года Нива стала самой популярной моделью среди внедорожников и кроссоверов.
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Если будущая Искра будет иметь что то общее с французской платформой, то теоретически такая РеноНива может появиться. Но она не сможет заменить классическую, поскольку трансмиссия не предполагает никаких блокировок. Для села старая нива так и останется без наследника.
Нафиг не нужен кроссовер вроде Дастера, если и делать новую "Ниву", то с внедорожными качествами не хуже чем у старой. Не надо как с "Террано" у которого первое поколение было полноценным рамным внедорожником, королём бездорожья, а сейчас какой то недопаркетник-близнец Дастера.