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Новая Нива на базе Renault Duster: какой она могла бы быть

30.04.2024 2496 2 0

В последние годы неоднократно появлялась информация о Ниве нового поколения, и одним из вариантов был кроссовер, построенный на платформе нового Дастера. Мы представили, что из этого могло бы получиться.

ВАЗ-2121 «Нива» производится с 1977 года и по сей день. За эти годы автомобиль получил немало обновлений, самой свежей версией можно считать Niva Bronto c новым салоном. Однако уже давно все ждут полностью новой модели, и такая ожидалась как раз в этом году, но в связи с прекращением сотрудничества с компанией Renault перспективы новой Нивы стали совсем туманными. Что не мешает нам представить, как мог бы выглядеть новый российский кроссовер, сделанный на основе Дастера нового поколения.

Lada Niva 1977-1992
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Lada Niva 1977-1992
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Lada Niva 1977-1992
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Новый Duster, вышедший изначально под брендом Dacia, был официально представлен в конце прошлого года. Он получил современный внешний вид с гранёной стилистикой, которая вполне подходит и возможному наследнику Нивы. При этом изображённый на рендерах кроссовер получил ряд изменений в соответствии с характерными чертами оригинального отечественного внедорожника. Главным из них, конечно, можно назвать «брови» указателей поворотов, расположенные над основными блоками фар. Также здесь новая решётка радиатора с условно шестиугольными перекладинами, сделанная в стиле свежих кроссоверов и кросс-версий Lada, при этом здесь нет так называемого Х-фэйса (по некоторым данным, от него в ближайшем будущем в российской компании будут избавляться). Сбоку появилась горизонтальная выштамповка, растянувшаяся от фар до фонарей, а за задними боковыми окошками — декоративный элемент в виде трёх прорезей, также отсылающий к оригинальной Ниве. Что же касается задней части, то здесь основным элементом являются новые фонари относительно простой формы, вдохновлённые дизайном Нивы первых лет выпуска (её фотографии в галерее чуть выше).

Рендер новой Нивы на базе Duster третьего поколения

Duster нового поколения, который должен был послужать основой для будущей Нивы, переехал со старой платформы B0 на современную CMF-B, которая также лежит в основе последних Dacia Logan, Sandero и Jogger. Длина нового кроссовера равна 4343 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1656 мм, колёсная база — 2657 мм. Дорожный просвет переднеприводной версии – 209 мм, полноприводной – 217 мм. Наиболее существенным изменениям по части моторной гаммы можно считать отсутствие в новом поколении дизельных моторов. Что же касается остальных, то базовым стал трехцилиндровый 1.0 TCe LPG (100 л.с.), который работает на бензине и пропане. Также есть мягкий гибрид с бензиновой турботройкой 1.2 TCe (130 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором, и только эта версия может быть полноприводной. На вершине гаммы – Dacia Duster Hybrid 140 с установкой, как у аналогичного универсала Dacia Jogger: она включает четырехцилиндровый атмосферник 1.6 (94 л.с.), электромотор (49 л.с.), стартер-генератор и батарею на 1,2 кВт*ч, совокупная отдача – 140 л.с.  

Рендер новой Нивы на базе Duster третьего поколения

Между тем, по итогам продаж за первый квартал 2024 года Нива стала самой популярной моделью среди внедорожников и кроссоверов.

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2 комментария
30.04.2024 15:49
Papirus

Если будущая Искра будет иметь что то общее с французской платформой, то теоретически такая РеноНива может появиться. Но она не сможет заменить классическую, поскольку трансмиссия не предполагает никаких блокировок. Для села старая нива так и останется без наследника.

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30.04.2024 20:55
Юрий

Нафиг не нужен кроссовер вроде Дастера, если и делать новую "Ниву", то с внедорожными качествами не хуже чем у старой. Не надо как с "Террано" у которого первое поколение было полноценным рамным внедорожником, королём бездорожья, а сейчас какой то недопаркетник-близнец Дастера.

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