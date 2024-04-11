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  • Самой популярной моделью среди кроссоверов и внедорожников стал ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива)

Самой популярной моделью среди кроссоверов и внедорожников стал ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива)

11.04.2024 126 0 0

﻿Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в России за I квартал 2024 года. По данным платформы, продажи автомобилей с пробегом сегмента «спортивно-утилитарных автомобилей» (SUV) в январе-марте текущего года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом увеличилась на 6,1% по сравнению с IV кварталом 2023 года и достигла 1 750 000 рублей.﻿

По итогам первых трех месяцев 2024 года сегмент SUV занял 23,5% от общего объема продаж на российском рынке автомобилей с пробегом. В октябре-декабре 2023 года этот показатель был на уровне 23,1%. 

Доля автомобилей с пробегом сегмента SUV стабильно растет. Наша страна имеет большую территорию с разнообразными ландшафтами и климатическими условиями, а кроссоверы и внедорожники обеспечивают хорошую проходимость и устойчивость на дорогах. Такие авто дают известную свободу в поездках на ближние и дальние расстояния, оставаясь актуальными и уместными и в городской среде. Среди регионов наибольшая доля продаж автомобилей с пробегом сегмента SUV приходится на Московскую область — 21,6% от общего объема реализации по РФ, а также Ленинградскую область (6,8%) и Краснодарский край (5,6%)», — комментирует.
Кирилл Вотяков
управляющий директор Авито Авто

Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в I квартале 2024 года стал ВАЗ (LADA). На второй строчке оказалась Toyota, затем Hyundai, BMW и Nissan.

Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом сегмента SUV в России, I квартал 2024 года, Авито Авто

БрендДоля в продажах (от общего числа продаж SUV с пробегом)Средняя цена (руб)
ВАЗ (LADA)8,78%605 000
Toyota7,74%2 700 000
Hyundai7,73%1 980 000
BMW6,64%4 100 000
Nissan6,22%1 365 000

Среди моделей автомобилей с пробегом сегмента SUV самыми продаваемыми за I квартал 2024 года стали ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Toyota RAV4

Также в этот топ вошли BMW X5, Nissan Qashqai, Renault Duster, Hyundai Creta и Hyundai Santa Fe.

Топ-10 самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом сегмента SUV в России, I квартал 2024 года, Авито Авто

БрендМодельДоля в продажах (от общего числа продаж SUV с пробегом)Средняя цена (руб)
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)6,56%360 000
ChevroletNiva3,93%500 000
KiaSportage3,56%1 830 000
ToyotaRAV42,72%2 275 000
VolkswagenTiguan2,62%1 950 000
BMWX52,57%4 002 000
NissanQashqai2,38%1 370 000
RenaultDuster2,28%1 250 000
HyundaiCreta2,19%1 850 000
HyundaiSanta Fe2,17%2 450 000
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