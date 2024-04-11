По итогам первых трех месяцев 2024 года сегмент SUV занял 23,5% от общего объема продаж на российском рынке автомобилей с пробегом. В октябре-декабре 2023 года этот показатель был на уровне 23,1%.
Доля автомобилей с пробегом сегмента SUV стабильно растет. Наша страна имеет большую территорию с разнообразными ландшафтами и климатическими условиями, а кроссоверы и внедорожники обеспечивают хорошую проходимость и устойчивость на дорогах. Такие авто дают известную свободу в поездках на ближние и дальние расстояния, оставаясь актуальными и уместными и в городской среде. Среди регионов наибольшая доля продаж автомобилей с пробегом сегмента SUV приходится на Московскую область — 21,6% от общего объема реализации по РФ, а также Ленинградскую область (6,8%) и Краснодарский край (5,6%)», — комментирует.
Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в I квартале 2024 года стал ВАЗ (LADA). На второй строчке оказалась Toyota, затем Hyundai, BMW и Nissan.
Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом сегмента SUV в России, I квартал 2024 года, Авито Авто
|Бренд
|Доля в продажах (от общего числа продаж SUV с пробегом)
|Средняя цена (руб)
|ВАЗ (LADA)
|8,78%
|605 000
|Toyota
|7,74%
|2 700 000
|Hyundai
|7,73%
|1 980 000
|BMW
|6,64%
|4 100 000
|Nissan
|6,22%
|1 365 000
Среди моделей автомобилей с пробегом сегмента SUV самыми продаваемыми за I квартал 2024 года стали ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.
Также в этот топ вошли BMW X5, Nissan Qashqai, Renault Duster, Hyundai Creta и Hyundai Santa Fe.
Топ-10 самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом сегмента SUV в России, I квартал 2024 года, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах (от общего числа продаж SUV с пробегом)
|Средняя цена (руб)
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|6,56%
|360 000
|Chevrolet
|Niva
|3,93%
|500 000
|Kia
|Sportage
|3,56%
|1 830 000
|Toyota
|RAV4
|2,72%
|2 275 000
|Volkswagen
|Tiguan
|2,62%
|1 950 000
|BMW
|X5
|2,57%
|4 002 000
|Nissan
|Qashqai
|2,38%
|1 370 000
|Renault
|Duster
|2,28%
|1 250 000
|Hyundai
|Creta
|2,19%
|1 850 000
|Hyundai
|Santa Fe
|2,17%
|2 450 000
Для комментирования вам необходимо авторизоваться