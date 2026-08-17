Пикап Mahindra Scorpio Lifestyler, он же глобальный Lifestyler – конкурент Toyota и Mitsubishi

Дебютным рынком для нового рамного пикапа Mahindra должна стать родная Индия, там модель стартует весной следующего года. Затем грузовичок доберется и до других стран.

Еще в 2023 году индийская компания Mahindra & Mahindra продемонстрировала в ЮАР концептуальный пикап Global Pik Up. А теперь на родине фирмы состоялась презентация серийного воплощения. Объявлено, что на домашнем рынке рамный грузовичок появится под именем Mahindra Scorpio Lifestyler, в других же странах это будет просто Mahindra Lifestyler.

Ближайшим родственником пикапа является рамный же вездеход Mahindra Scorpio-N, то есть SUV второго поколения, который дебютировал в 2022-м и совсем недавно обновился. При этом у пикапа свой дизайн. Если точнее, то у Scorpio Lifestyler сразу три версии: Valley Edition, Reef Edition и Trail Edition. Между собой они отличаются как декором, так и оснащением.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Из общего для всех исполнений – светодиодные «изломанные» фары, выстроившиеся столбиком противотуманки, компактные задние фонари, внушительные бамперы. Например, фишки Reef Edition и Trail Edition – дополнительная защита спереди и шноркель. Увы, габариты модели компания пока не раскрыла.

Интерьер у пикапа тоже оригинальный, не такой, как у родственного внедорожника Scorpio-N. И вообще, салон получился даже круче, чем у концепта. Внутри Mahindra Lifestyler Scorpio – собственные передняя панель, руль и карты дверей. Кроме того, грузовичок получил вертикальный планшет мультимедийной системы, по бокам которого расположены вертикальные же дефлекторы обдува. Чисто пассажирский SUV, напомним, имеет дисплей привычного формата, хотя и он после модернизации возвышается над панелью.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

О технике Mahindra Lifestyler Scorpio тоже еще ни слова. Индийские СМИ считают, что начинку пикап разделил с Mahindra Scorpio-N. Последний на домашнем рынке сегодня доступен с бензиновой турбочетверкой mStallion 2.0 (203 л.с.) или турбодизелем mHawk 2.2 (132 или 175 л.с.), моторы сочетаются с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Пассажирский внедорожник по умолчанию заднеприводный, для машин с топовым дизелем за доплату предусмотрен полный привод.

1 / 2 2 / 2

Все подробности о пикапе Mahindra Lifestyler Scorpio должны раскрыть ближе к дате старта продаж: в Индии приобрести грузовичок можно будет с апреля следующего года. Зато Mahindra уже объявила о том, что начальная цена пикапа без учета налогов не превысит 1 979 000 рупий (около 1,76 млн рублей по текущему курсу). Одним из главных конкурентов новинки Махиндры в Индии станет свежий Toyota Hilux, и он куда дороже – минимум 3 199 000 рупий (2,84 млн рублей).

Что же касается других рынков, то, как ожидается, Mahindra Lyfestyler будут продавать в Австралии и Новой Зеландии, ЮАР, странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Там наряду с Toyota Hilux конкурентами пикапа Махиндры будут Mitsubishi L200/Triton и Ford Ranger.