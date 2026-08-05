Рамный внедорожник Mahindra Scorpio-N стал богаче

Индийская компания Mahindra запустила в продажу модернизированный вездеход Scorpio-N. Обновки достались лишь дорогим версиям – они стал еще богаче.

Во второе поколение рамный вездеход Mahindra Scorpio перешел в 2022 году, получив к названию приставку в виде буквы N. Теперь внедорожник подвергли плановой модернизации, хотя она получилась точечной и довольно скромной – все обновки достались лишь дорогим комплектациям. Впрочем, в родной Индии модель и без того пользуется отменным спросом.

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Внешность Mahindra Scorpio-N менять не стали, разве что у богатых исполнений появились 18-дюймовые диски нового дизайна («простые» варианты имеют 17-дюймовые колеса). А вот интерьер «роскошных» версий переделали. Внутри таких машин установили новый планшет мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма (прежде был 8-дюймовый экран), вдобавок он теперь возвышается над передней панелью, а не встроен в нее, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести под дисплей (у версий попроще дефлекторы расположены по бокам от старого экрана).

Салон обновленного топового внедорожника Mahindra Scorpio-N 1 / 2 Интерьер дореформенного топового Mahindra Scorpio-N 2 / 2

Кроме того, в дорогих комплектациях у Mahindra Scorpio-N отныне есть полноценная виртуальная приборка на 10,25 дюйма (раньше были аналоговые приборы и 7-дюймовый экран). Наконец, список оборудования пополнили панорамный люк вместо обычного и камеры кругового обзора (раньше были передняя и задняя камеры). Как и прежде, в арсенале топового вездехода еще значатся беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, отдельный кондиционер для задней части салона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Внедорожник бывает шести- или семиместным.

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Технику реформы не затронули. В Индии Mahindra Scorpio-N представлен с бензиновой турбочетверкой mStallion 2.0 (203 л.с.) или турбодизелем mHawk 2.2 (132 или 175 л.с.), моторы сочетаются с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Внедорожник по умолчанию заднеприводный, для машин с топовым дизелем за доплату предусмотрен полный привод.

Цена «простого» Mahindra Scorpio-N начинается с отметки в 1 369 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 165 000 рублей по текущему курсу. Внедорожник с обновками обойдется минимум в 1 779 000 рупий – это около 1 514 000 рублей.