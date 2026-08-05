Рестайлинг ×

Рамный внедорожник Mahindra Scorpio-N стал богаче

05.08.2026 853 0 0
Рамный внедорожник Mahindra Scorpio-N стал богаче

Индийская компания Mahindra запустила в продажу модернизированный вездеход Scorpio-N. Обновки достались лишь дорогим версиям – они стал еще богаче.

Во второе поколение рамный вездеход Mahindra Scorpio перешел в 2022 году, получив к названию приставку в виде буквы N. Теперь внедорожник подвергли плановой модернизации, хотя она получилась точечной и довольно скромной – все обновки достались лишь дорогим комплектациям. Впрочем, в родной Индии модель и без того пользуется отменным спросом.

1 / 2
2 / 2

Внешность Mahindra Scorpio-N менять не стали, разве что у богатых исполнений появились 18-дюймовые диски нового дизайна («простые» варианты имеют 17-дюймовые колеса). А вот интерьер «роскошных» версий переделали. Внутри таких машин установили новый планшет мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма (прежде был 8-дюймовый экран), вдобавок он теперь возвышается над передней панелью, а не встроен в нее, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести под дисплей (у версий попроще дефлекторы расположены по бокам от старого экрана).

Салон обновленного топового внедорожника Mahindra Scorpio-N
Салон обновленного топового внедорожника Mahindra Scorpio-N
1 / 2
Интерьер дореформенного топового Mahindra Scorpio-N
Интерьер дореформенного топового Mahindra Scorpio-N
2 / 2

Кроме того, в дорогих комплектациях у Mahindra Scorpio-N отныне есть полноценная виртуальная приборка на 10,25 дюйма (раньше были аналоговые приборы и 7-дюймовый экран). Наконец, список оборудования пополнили панорамный люк вместо обычного и камеры кругового обзора (раньше были передняя и задняя камеры). Как и прежде, в арсенале топового вездехода еще значатся беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, отдельный кондиционер для задней части салона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Внедорожник бывает шести- или семиместным.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Технику реформы не затронули. В Индии Mahindra Scorpio-N представлен с бензиновой турбочетверкой mStallion 2.0 (203 л.с.) или турбодизелем mHawk 2.2 (132 или 175 л.с.), моторы сочетаются с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Внедорожник по умолчанию заднеприводный, для машин с топовым дизелем за доплату предусмотрен полный привод.

Цена «простого» Mahindra Scorpio-N начинается с отметки в 1 369 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 165 000 рублей по текущему курсу. Внедорожник с обновками обойдется минимум в 1 779 000 рупий – это около 1 514 000 рублей.

внедорожник Индия авторынок новинки рестайлинг Mahindra Mahindra Scorpio-N

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тюнинг Ford Mustang с правым рулем: железный конь для RDS GP Ford Mustang – автомобиль, который приковывает взгляды. А если это дрифт-проект, да еще и с правым рулем, то тем более! Сегодня мы расскажем историю постройки уникального автомобиля, созданн... 928 1 0 05.08.2026
Статьи / Колёсная база Газ или бензин: выгодно ли устанавливать ГБО при росте цен на топливо Рост цен на топливо и перебои с поставками бензина заставили многих водителей вновь вспомнить про газобаллонное оборудование. Если ещё пару лет назад ГБО чаще выбирали таксисты и коммерчески... 959 8 0 03.08.2026
Статьи / Мнение без фильтров В чём сила: почему люди перестали завидовать дорогим автомобилям Дорогая машина когда-то была самым простым способом показать окружающим, что жизнь удалась. Не надо ничего объяснять или выкладывать фотографии с отдыха – если во двор заезжал новый S-Class,... 4191 4 0 03.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 47380 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 44659 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 15761 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
8 Газ или бензин: выгодно ли устанавливать ГБО при росте цен на топливо
4 В чём сила: почему люди перестали завидовать дорогим автомобилям
4 Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA получил несколько вариантов техники....
Новые комментарии
Change privacy settings