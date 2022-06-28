Внедорожник Mahindra Scorpio-N, который понравился бы россиянам: солиднее предшественника

Во втором поколении рамный вездеход заметно преобразился как снаружи, так и внутри. Кроме того, он крупнее прежней модели. Новинка доступна с бензиновым и дизельным турбомоторами.

Анонсированный еще в мае индийский внедорожник Mahindra Scorpio-N наконец-то полностью рассекречен. Напомним, модель первого поколения в строю с 2002 года, с тех пор она пережила несколько модернизаций. А в 2005-м SUV даже пытались продавать в России: для нашего рынка его переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе, однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию. При этом на родине «первый» Scorpio до сих пор пользуется неплохим спросом, так что его решено оставить: такому вездеходу присвоена «фамилия» Classic, вдобавок позже его снова слегка доработают.

Mahindra Scorpio-N 1 / 3 Mahindra Scorpio-N 2 / 3 Mahindra Scorpio-N 3 / 3

Внедорожник второй генерации сохранил рамную конструкцию, но платформа – новая. К слову, Mahindra объявила, что с предыдущим Scorpio у свежего SUV нет ни одной общей детали. Впрочем, архитектура прежняя: независимая двухрычажная подвеска спереди и неразрезной мост на пружинах сзади (ему добавили механизм Уатта). При этом у Scorpio-N амплитудозависимые амортизаторы, плюс дисковые тормоза на всех колесах (у модели первого поколения сзади – «барабаны»).



Mahindra Scorpio-N

Длина нового вездехода равна 4662 мм, что на 206 мм больше, чем у предшественника. В ширину модель прибавила 97 мм (теперь 1917 мм), а колесная база выросла на 70 мм до 2750 мм. Но высота урезана на 138 мм до 1857 мм. Новинке положены 17- или 18-дюймовые колеса (прежний Scorpio сегодня предложен только с 17-дюймовыми).



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Заявлено, что над дизайном Scorpio-N работало итальянское ателье Pininfarina (его контролирует Махиндра). В итоге, во втором поколении автомобиль заметно похорошел. Так, радиаторная решетка стала шире, на ней появились клинья и новая эмблема марки (это не бабочка, а Twin Peaks, то есть вершины-близнецы). Фары вытянулись, поворотники теперь динамичные, а противотуманки обрамляют «подковы», которые выполняют роль ходовых огней. Задние фонари сделали вертикальными, багажная дверь по-прежнему распашная. Вместо торчащей спереди антенны – плавник в задней части крыши.



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Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель, рулевое колесо и «приборка». «Базу» богатой не назовешь: есть мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином (у предшественника 7-дюймовый экран), пара подушек безопасности, задний парктроник и кондиционер. У топ-версии диодная оптика, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, ESP, передняя и задняя камеры, передние датчики парктроника, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, отдельный кондиционер для задней части салона, люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона. А еще самый дорогой Mahindra Scorpio-N – шестиместный, с раздельными креслами во втором ряду (остальные исполнения – семиместные).



Mahindra Scorpio-N

Новинку предложат с двигателями, которые знакомы по другим свежим моделям компании: речь идет о внедорожнике Mahindra Thar и паркетнике Mahindra XUV700. Бензиновый мотор – это «турбочетверка» mStallion 2.0, на Scorpio-N она выдает 203 л.с., максимальный крутящий момент – 370 Нм с шестиступенчатой «механикой» или 380 Нм с 6АКП (у прежнего вездехода «автомата» нет). Такой SUV бывает только с задним приводом. У турбодизеля mHawk 2.2 два варианта мощности – 132 или 175 л.с. Крутящий момент базового дизеля составляет 300 Нм, этот мотор комплектуется 6МКП, с ним Scorpio-N тоже имеет исключительно задний привод. Старший турбодизель с «механикой» выдает 370 Нм, с «автоматом» — 400 Нм, для 175-сильного внедорожника предусмотрен полный привод (с жестким подключением передней оси, демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала). У полноприводных машин есть система выбора режима движения 4Xplor (всего их четыре – Normal, Snow, Mud & Ruts, Sand), кроме того, у Scorpio-N с самым мощным дизелем имеется отдельная система выбора ездовых настроек (Zip – экономичные настройки, Zap – стандартный режим, Zoom – спортивный).



Предыдущий Mahindra Scorpio. Такой внедорожник остается на индийском рынке с фамилией Classic 1 / 4 Предыдущий Mahindra Scorpio. Такой внедорожник остается на индийском рынке с фамилией Classic 2 / 4 Предыдущий Mahindra Scorpio. Такой внедорожник остается на индийском рынке с фамилией Classic 3 / 4 Предыдущий Mahindra Scorpio. Такой внедорожник остается на индийском рынке с фамилией Classic 4 / 4

На данный момент объявлены цены только на внедорожник с задним приводом и «механикой» — от 15 000 до 25 000 долларов. Да и то этот прайс-лист будет актуален лишь для первых 25 тысяч покупателей, затем цены поднимут. В Индии заказы начнут принимать с 30 июля, поставки стартуют осенью. Новый Scorpio-N также появится в ЮАР, Непале, Австралии и Новой Зеландии. О возвращении внедорожника в РФ, увы, речи пока не идет, хотя такой SUV у нас наверняка бы прижился, тем более на стремительно скудеющем рынке.

