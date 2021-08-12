Бросивший вызов «премиальной» Creta кросс Mahindra XUV700 отличился оснащением и не только

Новый индийский паркетник предложат с бензиновым и дизельным моторами, полный привод тоже предусмотрен. Модели также обещан довольно внушительный список оборудования. Наконец, это будет первый SUV марки с новой эмблемой.

Кроссовер с индексом XUV700 фирма Mahindra & Mahindra анонсировала еще в апреле, а в текущем месяце индийцы перешли к активной фазе тизерной кампании. И вот опубликована очередная порция видеороликов с грядущей новинкой, вдобавок объявлена дата ее премьеры: полностью паркетник рассекретят 14 августа. Напомним, прежде считалось, что этот кросс будут позиционировать в качестве XUV500 второй генерации («пятисотый» встрою с 2011 года), однако в Mahindra решили превратить свежий SUV в отдельную модель «новой волны». Ну а XUV500, видимо, скоро покинет конвейер.

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XUV700 станет первым кроссовером Mahindra с новой эмблемой: нет, это вовсе не бабочка, а Twin Peaks (привет, поклонникам культового сериала Дэвида Линча), то есть вершины-близнецы, которые символизируют «амбиции и способность идти навстречу новым вызовам». Логотип придумали специально для SUV, позже на него перейдут и остальные модели марки этого сегмента. Коммерческий транспорт Mahindra останется с прежней эмблемой.



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Как ранее заявили в компании, в основе «семисотого» лежит новая платформа W601, но подробностей о «тележке» до сих пор нет. Кстати, уходящий XUV500 был первой моделью Махиндры с несущим кузовом и независимой задней подвеской. Очевидно, «семисотый» тоже обошелся без рамы. Размеры еще не объявлены. Длина актуального «пятисотого» равна 4585 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2700 мм.



Mahindra XUV700

Новому XUV700 достались светодиодная головная оптика в стиле Renault (со «скобами» ходовых огней, однако у «индийца» эти «отростки» получились более внушительными), массивная радиаторная решетка с вертикальными клиньями и выдвижные ручки дверей. Любопытно, что, как и у XUV500, у его преемника есть изгиб на подоконной линии в районе кормы.



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Внутри – объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Управлять мультимедиа еще можно голосом или шайбой, расположенной на центральном тоннеле. Вообще, по индийским меркам XUV700 получился весьма богатым: для модели предусмотрены панорамный люк в крыше (открыть или закрыть его можно, тоже скомандовав голосом), вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, система выбора режимов движения, кнопка запуска мотора, система мониторинга состояния водителя и беспроводная зарядка для смартфона. Как и XUV500, новый кроссовер имеет трехрядный салон.



Mahindra XUV700 будет доступен с бензиновыми и дизельным моторами, однако их характеристики еще не объявлены. Местные профильные СМИ полагают, что речь идет о бензиновой «турбочетверке» mStallion 2.0 и турбодизеле mHawk 2.2 мощностью где-то 200 и 185 л.с. соответственно. Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат», у дорогих версий будет полный привод. XUV500 на родине предлагается со 155-сильным турбодизелем 2.2, который также работает в паре с 6МКП или 6АКП. «Пятисотый» тоже бывает полноприводным.



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В Индии главными конкурентами XUV700 станут MG Hector Plus, Tata Safari, а также Hyundai Alcazar (так в Индии зовется трехрядная Creta, там Альказар считается «премиумом»). Новый паркетник Махиндры наверняка отправят на экспорт, ведь XUV500 продают, в том числе, и в Европе.



Между тем у XUV700 еще должен был появиться брат от Ford, но Махиндра и американский концерн отказались от СП, так что этот проект, скорее всего, останется нереализованным.