Новинки ×
  • Бросивший вызов «премиальной» Creta кросс Mahindra XUV700 отличился оснащением и не только

Бросивший вызов «премиальной» Creta кросс Mahindra XUV700 отличился оснащением и не только

12.08.2021 49 0 0

Новый индийский паркетник предложат с бензиновым и дизельным моторами, полный привод тоже предусмотрен. Модели также обещан довольно внушительный список оборудования. Наконец, это будет первый SUV марки с новой эмблемой.

 

Кроссовер с индексом XUV700 фирма Mahindra & Mahindra анонсировала еще в апреле, а в текущем месяце индийцы перешли к активной фазе тизерной кампании. И вот опубликована очередная порция видеороликов с грядущей новинкой, вдобавок объявлена дата ее премьеры: полностью паркетник рассекретят 14 августа. Напомним, прежде считалось, что этот кросс будут позиционировать в качестве XUV500 второй генерации («пятисотый» встрою с 2011 года), однако в Mahindra решили превратить свежий SUV в отдельную модель «новой волны». Ну а XUV500, видимо, скоро покинет конвейер.

Новая эмблема Mahindra для SUV
1 / 3
Новая эмблема Mahindra для SUV
2 / 3
Новая эмблема Mahindra для SUV
3 / 3

XUV700 станет первым кроссовером Mahindra с новой эмблемой: нет, это вовсе не бабочка, а Twin Peaks (привет, поклонникам культового сериала Дэвида Линча), то есть вершины-близнецы, которые символизируют «амбиции и способность идти навстречу новым вызовам». Логотип придумали специально для SUV, позже на него перейдут и остальные модели марки этого сегмента. Коммерческий транспорт Mahindra останется с прежней эмблемой.

Mahindra XUV700
1 / 4
Mahindra XUV700
2 / 4
Mahindra XUV700
3 / 4
Mahindra XUV700
4 / 4

Как ранее заявили в компании, в основе «семисотого» лежит новая платформа W601, но подробностей о «тележке» до сих пор нет. Кстати, уходящий XUV500 был первой моделью Махиндры с несущим кузовом и независимой задней подвеской. Очевидно, «семисотый» тоже обошелся без рамы. Размеры еще не объявлены. Длина актуального «пятисотого» равна 4585 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2700 мм.

Mahindra XUV700

Новому XUV700 достались светодиодная головная оптика в стиле Renault (со «скобами» ходовых огней, однако у «индийца» эти «отростки» получились более внушительными), массивная радиаторная решетка с вертикальными клиньями и выдвижные ручки дверей. Любопытно, что, как и у XUV500, у его преемника есть изгиб на подоконной линии в районе кормы.

Mahindra XUV700
1 / 2
Mahindra XUV700
2 / 2

Внутри – объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Управлять мультимедиа еще можно голосом или шайбой, расположенной на центральном тоннеле. Вообще, по индийским меркам XUV700 получился весьма богатым: для модели предусмотрены панорамный люк в крыше (открыть или закрыть его можно, тоже скомандовав голосом), вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, система выбора режимов движения, кнопка запуска мотора, система мониторинга состояния водителя и беспроводная зарядка для смартфона. Как и XUV500, новый кроссовер имеет трехрядный салон.

Mahindra XUV700 будет доступен с бензиновыми и дизельным моторами, однако их характеристики еще не объявлены. Местные профильные СМИ полагают, что речь идет о бензиновой «турбочетверке» mStallion 2.0 и турбодизеле mHawk 2.2 мощностью где-то 200 и 185 л.с. соответственно. Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат», у дорогих версий будет полный привод. XUV500 на родине предлагается со 155-сильным турбодизелем 2.2, который также работает в паре с 6МКП или 6АКП. «Пятисотый» тоже бывает полноприводным.

Уходящий Mahindra XUV500
1 / 4
Уходящий Mahindra XUV500
2 / 4
Уходящий Mahindra XUV500
3 / 4
Уходящий Mahindra XUV500
4 / 4

В Индии главными конкурентами XUV700 станут MG Hector PlusTata Safari, а также Hyundai Alcazar (так в Индии зовется трехрядная Creta, там Альказар считается «премиумом»). Новый паркетник Махиндры наверняка отправят на экспорт, ведь XUV500 продают, в том числе, и в Европе.

Между тем у XUV700 еще должен был появиться брат от Ford, но Махиндра и американский концерн отказались от СП, так что этот проект, скорее всего, останется нереализованным.

кроссовер Индия авторынок новинки Mahindra Mahindra XUV500 Mahindra XUV700

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Saab 9-3 II с пробегом: нежный алюминий рычагов подвески и слабый ГРМ моторов Последнему в истории Саабу очень повезло с качеством кузова и существенно меньше повезло с качеством отделки интерьера, мелкой фурнитуры и электрики. В этой части разбираем сложности с подве... 1136 0 2 11.08.2021
Статьи / Авто недели Почини вариатор и живи спокойно: стоит ли покупать Nissan Murano II за 1,5 миллиона рублей Японские кроссоверы обычно считаются образцом сохранения остаточной стоимости: они медленно дешевеют и имеют высокую ликвидность на вторичном рынке. Наглядное тому доказательство – Toyota H... 13575 0 2 10.08.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Land Rover Discovery 4 Диапазон того, что говорят и пишут люди об этом автомобиле, просто поражает – от «лучший автомобиль из всех, что у меня были» до «не приведи, Господи, кому-нибудь купить это дорогое и ломуче... 6166 0 2 10.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 56451 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 54098 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 53334 6 32 10.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings