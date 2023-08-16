Mahindra Global Pik Up: индийский конкурент Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux

В рамках вчерашней большой презентации в Кейптауне (ЮАР) индийская компания Mahindra & Mahindra наряду с концептом будущего электрического внедорожника Thar.e показала прототип нового среднеразмерного рамного пикапа с заводским индексом Z121, сделанного на базе внедорожника Scorpio-N. Грузовичок позиционируется как глобальная модель (отсюда своеобразное название — Mahindra Global Pik Up) и будет предложен на всех континентах.

Как мы уже сказали в заметке про Thar.e, индийская компания Mahindra & Mahindra хочет стать крупным игроком глобального авторынка и наращивает продуктовое портфолио, в основном за счёт электромобилей, но и «углеводородные» новинки тоже будут, одна из главных — пикап с рабочим названием Global Pik Up (коммерческое имя может быть иным). В гамме Mahindra уже есть грузовички на базе рамных внедорожников Bolero и Scorpio Classic, но их конструкция давно морально устарела и на роль глобальных они не тянут.

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Global Pik Up сделан на рамной платформе с длинным названием Tough & Versatile New Gen Ladder Frame, позаимствованной у самого свежего в гамме внедорожника Mahindra Scorpio-N — он дебютировал в прошлом году. Колёсная база у пикапа, понятное дело, больше, чем у внедорожника, но насколько именно, пока неизвестно: у Scorpio-N она составляет 2750 мм, современному среднеразмерному пикапу с двухрядной кабиной, если судить по конкурентам, нужно не менее 3000 мм.

Прототип пикапа приехала на презентацию, что называется, при полном параде: на «зубастых» шинах, с лебёдкой, шноркелем, «люстрой», экспедиционным багажником на крыше, запасными колёсами в кузове и прочей оффроудной амуницией, которой в «базе», конечно же, не будет, но удобный задний бампер с тремя ступеньками (две по краям, одна по центру), скорее всего, сохранится, то есть доживёт до серийной версии модели, которая должна поступить в продажу в 2025 году.



Салон с весьма консервативной архитектурой передней панели — точно такой же, как у Scorpio-N. Силовые агрегаты пикап также позаимствует у внедорожника: 2,0-литровый бензиновый турбомотор mStallion (203 л.с., 380 Нм) и 2,2-литровый турбодизель mHawk в двух версиях — с максимальной отдачей в 132 л.с. и 300 Нм либо 175 л.с. и 400 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». Полный привод — типа парт-тайм, с жёстко подключаемым «передком» и понижающей передачей в раздаточной коробке, для заднего межколёсного дифференциала предусмотрена механическая блокировка. Подвеска спереди — на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост со стабилизирующим механизмом Уатта.



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В общем, конструкция совершенно заурядная, но для «рабочей лошадки» большего и не надо. Между тем Mahindra обещает снабдить свой пикап новейшими системами активной и пассивной безопасности для получения высоких рейтингов Global NCAP и Euro NCAP. Среди электронных ассистентов водителя будут автопилот второго уровня и система стабилизации прицепа. Разумеется, полный комплект, будет доступен только за доплату — по крайней мере, на развивающихся рынках.



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Mahindra уже объявила, что будет продавать Global Pik Up в Австралии и Новой Зеландии, в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии. Россия в стратегическом плане индийской компании пока не значится.

