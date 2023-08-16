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  • Электрический внедорожник Mahindra Thar.e: брутальный дизайн и двигатели VW

Электрический внедорожник Mahindra Thar.e: брутальный дизайн и двигатели VW

16.08.2023 180 2 1

Индийская компания Mahindra & Mahindra провела в Кейптауне (ЮАР) масштабную презентацию будущих продуктов, наиболее интересным из которых оказался электрический внедорожник Mahindra Thar.e.

Ровно год назад Mahindra взяла курс на полную электрификацию модельного ряда с целью стать глобальным производителем и освоить наиболее озабоченные «зелёной» повесткой рынки, в том числе Европу. Для будущих «электричек» Mahindra разработала в партнёрстве с концерном Volkswagen модульную платформу INGLO (расшифровывается как India Global), в которой однако могут быть использованы компоненты от сторонних поставщиков — например, электромоторы BYD и Valeo.

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Если прошлогодняя презентация была посвящена кроссоверам, то нынешняя — оффроудной технике, ведь внедорожники Scorpio, Bolero и Thar сегодня делают основную кассу Mahindra, причём продажи всех трёх рамных моделей, которые пока оснащаются только «углеводородными» силовыми установками, в этом году растут как на дрожжах, и в целом Mahindra по итогам января-июля этого года стала лидером роста индийского рынка, реализовав 235 604 автомобилей (+32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). В рейтинге самых популярных марок в Индии Mahindra на данный момент занимает четвёртое место после Maruti Suzuki (в январе-июле продано 993 759 машин, +9,4%), Hyundai (346 678 шт., +8,9%) и Tata (322 662 шт., +7,3%).

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До конца текущего десятилетия у нынешних Scorpio, Bolero и Thar появятся электрические тёзки с приставкой «е», но пока показан только концепт Thar.e, и пока неясно, когда именно он превратится в серийную модель — где-то после 2027 года, вряд ли раньше, потому что первым делом Mahindra хочет вывести на рынок доступные электрические кроссоверы.

Платформа INGLO в приложении к внедорожникам сильно модифицирована: передняя ось сдвинута вперёд, увеличен ход подвесок, колёсная база будет варьироваться в диапазоне от 2775 до 2975 мм, дорожный просвет — от 250 до 300 мм, ёмкость батареи — от 60 до 80 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке составит около 450 км по циклу WLTP.

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У Mahindra Thar.e будет несколько модификаций, в том числе одномоторные заднеприводные (к слову, заднеприводная версия в этом году появилась у нынешнего, «углеводородного» Mahindra Thar). У полноприводной двухмоторной версии Thar.e, скорее всего, будут двигатели VW, отдача переднего — 80 кВт (109 л.с.) и 135 Нм, заднего — 210 кВт (286 л.с.) и 535 Нм.

Концепт имеет 5-дверный кузов с самобытным гранёным дизайном, модели Jeep, в отличие от предшественников, он если и напоминает, то весьма отдалённо. Дверные петли выставлены напоказ, равно как буксирные проушины и защёлки капота, съёмная крыша состоит из нескольких секций, на багажной двери висит полноразмерное запасное колесо. Квадратно-грездовой салон отделан грубоватыми на вид материалами, на 50% состоящими из переработанного пластика, атмосферы люкса здесь нет и в помине, видимые крепёжные болты электронного щитка приборов и мультимедийного экрана намекают на высокую ремонтопригодность.

Серийный Mahindra Thar.e едва ли будет дешёвым, поэтому его непременно отправят на экспорт — возможно даже в США, где сейчас под именем Roxor производится и продаётся предельно аскетичный Mahindra Thar первого поколения.

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2 комментария
16.08.2023 14:39
Максим

Какой-то УАЗ электро хантер, только форма фар как у джипов. Выглядит концепт конечно на 3

16.08.2023 14:59
Roman Mangrim

Не, ну это чисто как концепт машинаторов по буханке

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