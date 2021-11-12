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  • Mahindra Roxor снова в продаже: теперь с лицом «уазика» и по более высокой цене

Mahindra Roxor снова в продаже: теперь с лицом «уазика» и по более высокой цене

12.11.2021 242 0 0

Американское подразделение индийской компании Mahindra & Mahindra после долгой паузы, вызванной судебным разбирательством с маркой Jeep и остановкой производства, вернула в продажу архаичный рамный внедорожник Roxor. Он больше не похож на Jeep CJ и спереди теперь скорее напоминает российский УАЗ Хантер. Техническая начинка за время простоя никак не изменилась, а вот цена почему-то выросла.

 

Mahindra Automotive North America в 2018 году локализовала в Оберн-Хилс (штат Мичиган) сборку индийских внедорожников Roxor (на родине они известным под именем Thar). Простенькие и относительно недорогие машины, напоминающие классический Jeep CJ (предшественник Jeep Wrangler), приглянулись американским фермерам и любителям покатушек на дикой природе. В год компания продавала в США около 10 тысяч Roxor, несмотря на то, что на этих машинах нельзя выезжать на дороги общего пользования — из-за отсутствия современных систем безопасности Roxor сертифицирован как сельхозтехника.

Марку Jeep успехи индийского конкурента в Америке никак не устраивали и она подала на Mahindra жалобу в Международную торговую комиссию США (ITC) за нарушение авторских прав на дизайн Jeep CJ, причём корни этого конфликта тянутся в 2008 год, о чём мы подробно рассказывали в отдельной заметке. Чтобы избежать юридического преследования, Mahindra в начале 2020 года изменила дизайн передка Roxor: после рестйлинга он стал напоминать не Jeep CJ, а Toyota Land Cruiser J40, но ITC после долгого разбирательства всё равно сочла, что Mahindra нарушила авторские права Jeep и летом того же года запретила продажу Roxor в США.

После этого Mahindra провела более глубокий рестайлинг своего внедорожника, в результате которого он стал напоминать «уазик», и к концу 2020-го к огорчению Jeep добилась у ITC отмены запрета на продажу Roxor. Однако из-за пандемии COVID-19 и прочих трудностей быстро восстановить производство в Оберн-Хилс не удалось, официальную премьеру обновлённой машины провели только 11 ноября этого года, то есть вчера.

Теперь Mahindra Roxor вновь доступен для заказа американцам, перелицованные машины уже поступили к дилерам, вот только если раньше за базовую версию просили 16 599 долларов, то теперь за голую машину без крыши нужно отдать минимум 18 899 долларов.

Roxor по-прежнему оснащается 2,5-литровым тубродизелем m2DiCR (63 л.с., 195 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой», 2-ступенчатой «раздаткой» и жёстко подключаемым передним мостом. Опционального 6-ступенчатого гидромеханического «автомата» Punch больше нет. Максимальная скорость — всего 88 км/ч. Подвеска — зависимая, рессорная «по кругу». Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Рулевое управление — с гидроусилителем. Снаряженная масса базовой версии — 1377 кг, грузоподъёмность — всего 158 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 1583 кг, посадочных мест — 2. Габаритная длина — 3759 мм, колёсная база — 2438 мм, дорожный просвет — 228 мм.

В базе вообще нет никаких удобств: за зеркала заднего и ветровое стекло нужно доплачивать (причём за дворники и омыватели отдельно), также в списке опций имеются подножки, фаркоп, буксирные петли, лебёдка, обогреватель, запасное колесо, лифтованная подвеска (+76 мм), амортизаторы Bilstein, защита картера двигателя, съёмная крыша (тканевая либо пластиковая) и прочая мелочь.

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За 26 299 долларов предлагается так называемый всепогодный Roxor All-Weather с жёсткой крышей и некоторыми «комфортными» позициями из списка опций, а на «полном фарше» Roxor обойдётся в 30 688 долларов! В эту цену не входит самая дорогая опция — перевод Roxor на гусеничный ход (15 950 долларов).

Для сравнения скажем, что базовый современный Jeep Wrangler, всепогодный и универсальный по умолчанию, стоит сейчас в США от 29 070 долларов.

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Посмотрим, как пойдут дела в США у обновлённого и подорожавшего Roxor — не факт, что ему удастся вернуться на прежний объём продаж, тем более что теперь у тружеников полей есть электрическая альтернатива в лице Kandi K32.

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