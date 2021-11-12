Трактор под видом пикапа: Kandi штурмует американский рынок с новой моделью K32

Kandi America — американский филиал китайской компании Kandi Technologies со скандальной репутацией — анонсировал в США продажи электрического грузовичка K32, который сертифицирован как сельхозтехника и не имеет доступа на дороги общего пользования. Технические характеристики откровенно слабые, а цена кусается — от 27 699 долларов за версию с запасом хода менее 100 км!

Kandi вновь удивляет: эта китайская компания, напомним, в августе прошлого года вышла на рынок США с двумя моделями — страшненькими субкомпактными электрическими хэтчбеками К23 и К27, а в ноябре того же года стала героем расследования Hindenburg Research — американской компании, специализирующейся на управлении инвестициями, торговле акциями на коротких позициях и судебно-финансовых исследованиях. Аналитики Hindenburg Research выяснили, что Kandi не раз обвинялась в махинациях с отчётностью и фиктивных продажах, а немногие покупатели её «электричек» с ужасом вспоминают об их отвратительном качестве.

После публикации расследования Hindenburg Research акции Kandi на бирже Nasdaq подешевели вдвое и продолжают дешеветь по сей день, просто не так стремительно. Сколько машин Kandi продала в США за первые три квартала этого года, неизвестно: в статистике американского рынка они отсутствуют, местные СМИ сообщат, что машин Kandi на дорогах не встречали. В статистике домашнего, китайского рынка Kandi отсутствует с 2019 года, но с осени прошлого года хэтчбеки Kandi К27 продаются здесь как Lingbao Box, за первые три квартала 2021-го, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 12 756 единиц (Lingbao — торговая марка китайского электромобильного стартапа Jemmell).

И вот на этой неделе Kandi America выпустила пресс-релиз о том, что готовится вывести на американский рынок третью модель — пикап К32, сертифицированный как UTV, то бишь Utility Task Vehicle, то есть как сельхозтехника, не имеющая доступа на дороги общего пользования. По сути, это электрический аналог индийского Mahindra Roxor, который, кстати, только что вернулся на американский рынок и о котором мы в ближайшее время дадим отдельную заметку.

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Kandi K32 внешне немного напоминает Ford Ranger с двойной кабиной и сопоставим с ним по размерам: габаритная длина — 5436 мм, ширина — 1869 мм, высота — 2083 мм, колёсная база — 3099 мм. Снаряженная масса — 1855 кг, грузоподъёмность — всего 575 кг.



Силовая установка для машины таких размеров откровенная хилая: сайт Kandi America сообщает, что K32 имеет полный привод и располагает мощностью в 21 кВт (29 л.с.), при этом непонятно, сколько у K32 электромоторов, и соответственно непонятно, к чему относится указанная мощность — ко всей силовой установке или только к одному электромотору. Максимальная скорость — 105 км/ч.

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Ёмкость батареи зависит от версии: у базовой Standard Range она составляет 20,7 кВт·ч, у версии Long Range — 50 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — 96 и 241 км соответственно. За версию Standard Range китайский производитель просит 27 699 долларов (без учёта субсидий со стороны властей на покупку электромобилей), за версию Long Range — 34 499 долларов. В оснащении обеих версий заявлены ABS, две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном и Bluetooth, камера заднего вида. Негусто… На картинках у всех Kandi K32 в передний бампер вмонтирована лебёдка.



Для сравнения скажем, что Ford просит за свой полноразмерный и полноценный во всех отношениях электрический пикап F-150 Lightning от 39 974 долларов.

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Американские коллеги искренне не понимают, на что Kandi рассчитывает с таким продуктом по такой цене и с нетерпением ждут отзывов первых владельцев тихоходного китайского UTV.

