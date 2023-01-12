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  • Рамный внедорожник Mahindra Thar обзавёлся заднеприводной версией и подешевел

Рамный внедорожник Mahindra Thar обзавёлся заднеприводной версией и подешевел

12.01.2023 181 0 0

Дебютировавший в 2020 году Mahindra Thar второго поколения теперь доступен в упрощённой версии с задним приводом, а также получил новый базовый дизельный двигатель объёмом 1,5 л. Расширение линейки модификации должно укрепить позиции Mahindra Thar на индийском рынке перед стартом продаж грозного конкурента — Suzuki Jimny.

На автомобильной выставкие Auto Expo 2023 в Нью-Дели сегодня дебютировала индийская версия Suzuki Jimny с 5-дверным кузовом, она имеет все шансы стать хитом продаж, а вот Mahindra Thar, сильно похожий на американский Jeep Wrangler, оказался не таким успешным, как ожидалось в момент его выхода на рынок осенью 2020 года: тогда Mahindra рапортовала о шквале заказов на Thar, но в реальности машина стала всего лишь крепким середнячком. Статистики продаж Mahindra Thar за полный прошлый год мы в открытых источниках не нашли, но ежемесячная статистика показывает, что Thar расходится тиражом около 4000 шт. в месяц. Для сравнения скажем, рамный SUV Mahindra Bolero Neo продаётся в два раза лучше, причём он предлагается только с задним приводом, зато цена относительно доступная, а 5-дверный кузов с 7-местный салоном — достаточно просторный.

Mahindra Thar существует пока только в 3-дверном варианте с 4-местным салоном, что ограничивает его рыночный потенциал, а цены с момента дебюта заметно подросли — пора снижать планку. Накануне дебюта Jimny компания Mahindra & Mahindra объявила о запуске упрощённой версии Thar с задним приводом и новым базовым 1,5-литровым турбодизелем D117 (117 л.с., 300 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП. Эта версия — самая доступная в гамме, она стоит от 999 000 индийских рупий (832 000 российских рублей в переводе по текущему курсу) и поставляется только с жёсткой крышей.

Задний привод можно получить также с бензиновым 2,0-литровым турбомотором mStallion (152 л.с., 320 Нм), но только в комбинации с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и в богатой комплектации LX — такая машина стоит от 1 349 000 рупий (1 124 000 рублей). Этот же двигатель доступен с полным приводом типа парт-тайм (с жёстко подключаемым передним мостом) в сочетании с «механикой» либо «автоматом». Самый дешёвый полноприводный Thar в базовой комплектации AX OPT с МКП стоит 1 359 101 рупий (1 132 млн рублей), а прежде это была в принципе самая доступная версия.

Старший 2,2-литровый турбодизель mHawk (132 л.с., 300 Нм) предлагается только в сочетании с полными приводом и двумя коробками на выбор. Наиболее дорогой внедорожник в комплектации LX с этим дизелем и «автоматом» стоит от 1 629 100 рупий (1 357 000 рублей).

Заднеприводный Thar визуально ничем не отличается от полноприводных (разве что нет наклеек 4х4), геометрическая проходимость не пострадала (дорожный просвет — 226 мм), но на бездорожье на заднем приводе, конечно, лучше не соваться — это версия для тех, кому важнее казаться, а не быть. На месте рычага управления «раздаткой» у заднеприводных версий находится небольшой вещевой лоток.

Ещё одна любопытная обновка Thar — замена принудительной блокировки заднего межколёсного дифференциала её имитацией тормозными механизмами, но принудительная блокировка всё же доступна в виде опции для версий 2,2-литровым турбодизелем.

По части техники прямым аналогом Mahindra Thar является представленный в 2021 ﻿году индийский рамный внедорожник Force Gurkha нового поколения, но он примерно в полтора раза дороже.

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