Suzuki Jimny c 5-дверным кузовом: долгожданная премьера и технические подробности

В Индии в рамках автомобильной выставки Auto Expo 2023 в Нью-Дели состоялась мировая премьера удлинённой 5-дверной версии субкомпактного рамного внедорожника Suzuki Jimny. Производство новой версии начнётся весной, машины индийской сборки пойдут в том числе на экспорт.

Suzuki Jimny четвёртого поколения дебютировал в 2018 году в стандартном для этой модели 3-дверном кузове, в 2020 году стало известно о подготовке 5-дверной версии, тогда же в Сети всплыли фотографии прототипа, но официальная премьера состоялась только сегодня. Главным рынком сбыта 5-дверного Jimny должна стать Индия, здесь он будет соперничать с рамными внедорожниками Force Gurkha и Mahindra Thar.

Отметим, что 3-дверный Jimny четвёртого поколения в Индии официально не представлен, а 5-дверная версия на местном рынке станет идейным наследником внедорожника Gypsy, который компания Maruti Suzuki выпускала до 2017 года. Gypsy — это пикап, сделанный на удлинённой раме Jimny позапрошлого поколения. Кузов у Gypsy не отделён от кабины и снабжён пассажирскими местами, для защиты пассажиров от непогоды предлагались различные варианты кунга.



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5-дверный Jimny не принёс никаких сюрпризов по части техники и дизайна: по сравнению с 3-дверной версией колёсная база увеличилась с 2250 до 2590 мм, габаритная длина — с 3645 до 3985 мм, ширина и высота не изменились — 1720 и 1645 мм соответственно. Удлинённая рама усилена дополнительной центральной поперечиной, геометрия подвесок с неразрезными мостами не изменилась. Дорожный просвет — 210 мм, угол въезда — 36 градусов, угол съезда — 50 градусов, угол рампы — 24 градуса.



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В салоне стало больше места для ног во втором ряду, но из-за узкого кузова второй ряд по-прежнему рассчитан только на двоих. Багажник тоже стал чуть побольше — 208 л (со сложенными спинками второго ряда — 332 л). В базовое оснащение входят шесть подушек безопасности, ESP, система помощи при движении на уклоне, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями.



Двигатель — безальтернативный 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» K15B со стартер-генератором, максимальная отдача — 105 л.с. при 6000 об/мин и 134 Нм при 4000 об/мин. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо 4-ступенчатый гидромеханический «автомат». Полный привод — типа парт-тайм, с жёстко подключаемым передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Блокировок межколёсных дифференциалов нет, но работу этих блокировок имитируют тормозные механизмы. Задние тормоза, кстати, барабанные, передние — дисковые вентилируемые. Штатный размер колёс — 195/80 R15. Ёмкость топливного бака — 40 л. Снаряженная масса — от 1195 до 1210 кг в зависимости от оснащения.



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Цены на индийский 5-дверный Jimny пока не объявлены, хотя приём заказов уже ведётся. Экспортные перспективы модели тоже пока внятно не очерчены. В Европе, напомним, короткий Suzuki Jimny сейчас предлагается только в коммерческом двухместном исполнении, а пассажирская версия вернётся на этот рынок только в 2024 году после плановой модернизации Jimny, в результате которой внедорожник получит современную высокоэффективную гибридную силовую установку.

