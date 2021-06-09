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Не хочу быть «осликом»: Suzuki Jimny станет гибридом и покорит Европу

09.06.2021 184 0 0

Легендарный маленький внедорожник в прошлом году превратился в коммерческий фургон, чтобы остаться на европейском рынке, да и то в силу специфики местного экологического законодательства машин на всех не хватает. Но в 2024 году Jimny вернётся в легковую категорию с полностью новой, гибридной силовой установкой.

 

Европейцы очень любят Jimny, но после дебюта нового поколения в 2018 году местные дилеры Suzuki столкнулись с дефицитом машин — завод в японском городе Косай просто не справлялся с наплывом заказов, а в 2020-м в силу вступили новые экологические нормы и штрафы для автопроизводителей за избыточный СО2. Чтобы избежать штрафа, европейский офис Suzuki сначала остановил продажи «высокотоксичного» Jimny, а затем вернул его на рынок в виде коммерческой модели категории N1 (без задних сидений и АКП), так как экологические требования для LCV чуть мягче, чем для легковушек.

Коммерческий Suzuki Jimny может взять на борт всего 345 кг грузов объёмом не более 863 л.

В принципе европейцы рады покупать Jimny и в грузовом виде, но опять-таки из-за экологических ограничений Suzuki не может продавать таких машин слишком много. С января по апрель этого года, по данным ресурса СarSalesBase, в Европе реализовано всего 112 экземпляров Jimny, что на 97,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель пока доступна не во всех странах ЕС, а в следующем году модель может опять исчезнуть — если компании не удастся достичь целевых показателей выбросов СО2 по парку.

Коммерческий Suzuki Jimny

Короче говоря, с нынешним морально устаревшим 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (102 л.с., 130 Нм) Jimny ловить в Европе нечего, но Suzuki готовит решение этой проблемы. По данным австрийского журнала Motorprofis, в 2024 году японская компания представит радикально обновлённый Jimny с гибридной силовой установкой и вернётся к полноценным продажам этого внедорожника в Европе. Технических подробностей пока, понятное дело, нет — австрийские коллеги лишь сообщают, что зарядки от внешнего источника у Jimny не будет, а это значит, что радикально снизить уровень вредных выбросов не удастся.

Коммерческий Suzuki Jimny

Но гибридизация Jimny будет происходить вместе с гибридизацией остальных моделей, и это позволит значительно уменьшить углеродный след по всему парку. В следующем году дебютирует гибридная Vitara, а в 2024-м появится полностью новая Vitara, уже с plug-in гибридной силовой установкой. Также в 2022 году гибридная версия вместе с обновлённым дизайном появится у кроссовера S-Cross (в России известен как SX4). Хэтчбек Swift сменит поколение в 2023-м.

В 2023 году Suzuki представит полностью электрический кроссовер А-класса, в 2024-м — более крупный электрический SUV.

Добавим, что уже сейчас в Европейском линейке есть plug-in гибридный кроссовер Across (перелицованный Toyota RAV4) и компактный гибридный универсал Swace (перелицованная Corolla).

В общем, Suzuki явно не собирается сдавать европейский рынок, как впрочем и российский, где марка на данный момент представлена всего тремя моделями и при этом умудряется наращивать продажи: с января по май этого года, по данным АЕБ, реализовано 3828 машин, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

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