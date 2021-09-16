Новый Force Gurkha: прежняя кондовость и закос под G-класс, но больше комфорта

Индийская компания Force Motors представила новое поколение рамного внедорожника Gurkha. Конструкция машины принципиально не изменилась, зато все наружные панели кузова новые и полностью перекроен салон.

Force Motors производит в основном древние по конструкции коммерческие автомобили и тракторы, а рамный внедорожник Gurkha — её единственная условно легковая модель, которая в месяц находит всего несколько сотен покупателей и погоду на рынке не делает. Корни модели уходят в 1987 год, предыдущее, условно третье поколение выпускалось с 2013 года, и вот теперь на рынок готовится выйти новый Gurkha — он составит конкуренцию новому Mahindra Thar, бесстыдно косящему под Jeep Wrangler.

Gurkha в свою очередь продолжает пародировать Mercedes-Benz G-класса, хотя по уровню технологий давно и безнадёжно от него отстал. По сути, новый Gurkha — это глубокая модернизация прежнего: внедорожник получил модернизированную, более жесткую раму, но колёсная база у трёхдверной версии осталась прежней (2400 мм), как и конструкция шасси: спереди — независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — зависимая многорычажная подвеска с разнесёнными пружинами и амортизаторами. Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные. 5-дверная версия пока не представлена, трёхдверка чуть выросла в размерах: габаритная длина — 4116 мм, ширина — 1812 мм, высота — 2075 мм.



Все наружные панели кузова — новые: у боковых дверей появились более толстые оконные рамки, усилившие сходство индийской машины с немецким G-классом, а вот новые вертикальные задние фонари вместо горизонтальных, наоборот, это сходство уменьшили. Также Gurkha обзавёлся более массивными пластиковыми бамперами, цельными задними боковыми окнами и нарядными светодиодными фарами.



В салоне теперь нормальные задние места (раньше были лавки вдоль бортов) в виде двух капитанских кресел с подлокотниками и ущербными поясными ремнями безопасности. Объём багажника — 500 л. Передняя панель выполнена в духе многоместной коммерческой модели Force Trax, руль теперь регулируется по высоте и вылету, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном поддерживает смартфонные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.



В базовое оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, ABS, кондиционер, 4 громкоговорителя аудиосистемы, 4 USB-порта, электрические стеклоподъёмники, центральный замок, шноркель, противотуманные фары, система контроля давления в шинах, задние датчики парковки. Современных система активной безопасности нет.



Силовой агрегат прежний — допотопный лицензионный мерседесовский 2,6-литровый турбодизель (91 л.с., 250 Нм) в паре с 5-ступенчатой МКП. Более современный 2,2-литровый турбодизель (142 л.с., 321 Нм), который в 2018 году дебютировал на хардкорном Gurkha Xtreme, почему-то снят с производства… Полный привод — типа парт-тайм, с жёстко подключаемым передком и понижающей передачей в раздаточной коробке. Сохранились принудительные механические блокировки межколёсных дифференциалов — ими заведуют ручки, расположенные по бокам от рычага выбора передач.



Динамические характеристики не объявлены, но и так ясно, что они у Gurkha незавидные. Вместо них производитель упирает на хорошую проходимость: способность въехать на 35-градусный уклон и преодолеть 700-миллиметровый брод. Дорожный просвет, как сообщает журнал Autocar India, составляет 205 мм, угол въезда — 37 градусов, угол съезда — 33 градуса, угол рампы — 25 градусов.



Новый Force Gurkha поступит в продажу в середине октября, цены пока не объявлены. За пределами Индии этот внедорожник вряд ли появится.

