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  • Обновлённый Force Trax: улучшенные ходовые качества и до 13 человек на борту

Обновлённый Force Trax: улучшенные ходовые качества и до 13 человек на борту

01.04.2021 241 0 0

Индийская компания Force Motors вывела на местный рынок обновлённые рамные внедорожники-микроавтобусы Force Trax, которые стоят примерно на уровне наших «уазиков».

 

Force Motors — малозаметный игрок индийского рынка, в прошлом году компания реализовала чуть более 15 тысяч автомобилей, в том числе на экспорт. Force Motors выпускает рамные внедорожники Gurkha, лёгкие тракторы, автобусы, лёгкие автобусы и фургоны по мотивам Mercedes-Benz T1 и крупные многоместные внедорожники Trax, которые и привлекли наше внимание.

Force Trax был разработан ещё в прошлом веке с оглядкой на знаменитый Mercedes-Benz G-класса, так что сходство во внешности вполне понятно. В прошлом году Force Motors представила существенно обновлённый Trax, но из-за пандемии COVID-19 его ритмичные продажи начались только в этом году, так что машина ещё не вышла из статуса новинки и сейчас Force Motors активно продвигает её в соцсетях.

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По классу и конструкции Force Trax сопоставим с нашим моноприводным УАЗом Профи, но рассчитан преимущественно на перевозку пассажиров, а не грузов. Ведущие колёса — задние. Передняя подвеска — независимая, торсионная, на двойных поперечных рычагах. Задняя подвеска — зависимая, рессорная. Габаритная длина Force Trax — 5120 мм, колёсная база — 3050 мм, допустимая полная масса — 3150 кг.

Trax предлагается в двух версиях — Cruiser и Toofan, которые отличаются друг от друга исключительно конфигурацией салонов. Самый вместительный — это Cruiser: он готов взять на борт 13 человек (включая водителя). Восемь пассажиров будут тереться плечами на багажных лавках вдоль бортов — во всём цивилизованном мире так перевозить людей уже запретили, а в Индии пока можно.

Обновление принесло Force Trax новое оформление передка с крупными квадратными фарами, новые дверные петли и более нарядный салон, но главные изменения — в шасси. Ради улучшения плавности хода увеличена длина торсионов в передней подвеске, установлены новые параболические рессоры в задней подвеске и новые, более мягкие сайлент-блоки, внедрено более лёгкое и отзывчивое рулевое управление типа шестерня-рейка с более производительным усилителем, диаметр разворота сократился на 1 м. Вдобавок модернизирована рама, жёсткость на кручение и изгиб стала выше.

Двигатель только один — лицензионный тихоходный мерседесовский 2,6-литровый турбодизель, выдающий максимальные 91 л.с. и 250 Нм. Коробка передач — только 5-ступенчатая «механика». Динамические качества не разглашаются. Из система активной безопасности есть только ABS. Для пассажирской части салона доступен отдельный кондиционер с потолочными воздуховодами.

Цены на обновлённый Force Trax начинаются с отметки 1 100 666 рупий (1,14 млн рублей), а за 13-местную версию Cruiser нужно отдать 1 288 751 рупию (1,33 млн рублей). Из-за отсутствия современных систем безопасности экспортные перспективы у Force Trax отсутствуют.

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