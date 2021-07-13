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  • Mahindra воскресила семиместный рамный кросс меньше Lada Xray: рестайлинг и новое имя

Mahindra воскресила семиместный рамный кросс меньше Lada Xray: рестайлинг и новое имя

13.07.2021 244 0 0

Индийский компакт TUV300 вернулся, формально примкнув к линейке вездехода Bolero. Младшей модели подправили дизайн экстерьера, есть обновки и в салоне. Кроме того, дизель теперь соответствует актуальным для домашнего рынка эконормам.

 

В гамме Махиндры модель под индексом TUV300 появилась в 2015-м: у этой машины рамная конструкция и неразрезной задний мост, однако в Индии она считается не внедорожником, а кроссовером. Миру «трехсотый» запомнился, прежде всего, тем, что при длине всего 3995 мм (таким авто в Индии положены налоговые льготы) он имеет семиместный салон – пару откидных кресел установили прямо в грузовом отсеке. На родине Mahindra TUV300 особым спросом не пользовался, проведенный в 2019-м скромный рестайлинг тоже не помог, а «добили» модель введенные в Индии новые эконормы BS6 (аналог Евро 6): моторы производитель модернизировать не стал, и в прошлом году кроссовер сняли с продаж. И вот, еще раз обновившись, компакт вернулся, только теперь это не TUV300, а Bolero Neo.

Mahindra Bolero Neo, он же рестайлинговый TUV300
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Mahindra Bolero Neo, он же рестайлинговый TUV300
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Mahindra Bolero Neo, он же рестайлинговый TUV300
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Mahindra Bolero Neo, он же рестайлинговый TUV300
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Напомним, имя Bolero без всяких приставок носит рамный внедорожник Mahindra, который, в отличие от «трехсотого», довольно популярен среди индийской публики. Логика в ренейминге есть: знакомое название может привлечь больше клиентов. Более того, формально Bolero Neo и «просто» Bolero, судя по всему, считаются семейством (машины даже находятся в одном разделе на официальном сайте марки), при этом SUV с приставкой позиционируется в качестве модели для молодежи. Любопытно, что родственником кроссовера является совсем другой вездеход марки – Scorpio.

Mahindra Bolero Neo
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Mahindra Bolero Neo
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Mahindra Bolero Neo
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Mahindra Bolero Neo
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Итак, Bolero Neo обрел новые передний бампер, фары и радиаторную решетку. Противотуманки стали меньше, у задних фонарей иная начинка, на кожухе запаски отныне красуется культовое для индийцев название. А вот рейлингов на крыше больше нет.

Кроссовер сохранил семиместный салон с откидными сиденьями в багажнике, причем длина машины не изменилась – те же 3995 мм. К слову, у нашего пятиместного Lada Xray этот показатель составляет 4165 мм, у кросс-версии Лады – 4171 мм. Но колесная база у «индийца» больше – 2680 мм (у Xray – 2592 мм).

Mahindra Bolero Neo
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Mahindra Bolero Neo
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Mahindra Bolero Neo
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Mahindra Bolero Neo
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Mahindra Bolero Neo
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Mahindra Bolero Neo
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Внутри заменили «приборку» и материалы отделки, в спинке установленного на втором ряду дивана появился подлокотник. Как и прежде, «в базе» есть пара подушек безопасности, ABS+EBD и кондиционер. Дорогим версиям положены мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином и круиз-контроль.

Двигатель Bolero Neo достался от TUV300, но теперь он, конечно, соответствует актуальным для Индии эконормам BS6. Речь идет о турбодизеле mHawk 1.5, который все так же выдает 100 л.с., однако максимальный крутящий момент вырос – 260 вместо 210 Нм. Мотор сочетается исключительно с пятиступенчатой «механикой», полного привода у кросса нет – только задний.

Прежний Mahindra TUV300
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Прежний Mahindra TUV300
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Прежний Mahindra TUV300
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Цена – от 848 000 рупий, что эквивалентно примерно 849 000 рублей по текущему курсу.

Между тем у Mahindra TUV300 еще была девятиместная версия Plus длиной 4400 мм (у такого кросса в багажнике уже пара диванов, а не кресел). Но пока неизвестно, собирается ли компания возродить это исполнение для Bolero Neo.

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