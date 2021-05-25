Не сумевший закрепиться в РФ внедорожник Mahindra Scorpio станет богаче в новом поколении

В Сеть выложили свежие кадры с индийским вездеходом следующей генерации. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри, а моторную гамму она, как ожидается, разделит с последним Thar.

В гамме Махиндры рамный внедорожник Scorpio появился в 2002-м, с тех пор он пережил несколько модернизаций. К слову, в 2005-м модель пытались продавать и в России: для нашего рынка ее переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе, однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию, — спросом индийский вездеход у нас не пользовался. На родине Scorpio в последнее время тоже теряет покупателей, хотя по итогам 2020-го он все же вошел в ТОП-30 самых популярных машин страны (31 240 шт., -33% и 27-е место в рейтинге). Поправить дела внедорожника на домашнем рынке может смена поколений. Вообще, новый Scorpio тестируют с 2019-го, премьеру местные СМИ ждали еще в прошлом году, но, очевидно, из-за пандемии ее отложили. Как бы то ни было, теперь почти полностью раскрыт интерьер свежего вездехода, кадры опубликовало издание Motor Octane.

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Внутри заменили переднюю панель, тоннель, рулевое колесо, «приборку» и рычаг коробки. Дефлекторы обдува сделали вертикальными, причем центральные теперь расположены по бокам от дисплея новой мультимедийной системы. Сам экран стал больше (у нынешнего Scorpio – 7-дюймовый планшет), под ним разместили кнопки и шайбы, с помощью которых, судя по всему, можно управлять «музыкой». Еще ниже – блок настроек «климата». По предварительным данным, в списке оборудования также значатся камеры кругового обзора (у актуальной модели есть лишь камера заднего вида).



Что же касается внешнего облика, то новый Mahindra Scorpio выглядит солиднее за счет вытянувшихся фар и увеличившейся в размерах радиаторной решетки с вертикальными клиньями, также модель лишилась торчащей спереди антенны – вместо нее сзади установили плавник. Как и у прежнего вездехода, у нового распашная багажная дверь. Габариты пока неизвестны. Длина нынешнего Scorpio равна 4456 мм, колесная база – 2680 мм.

Mahindra Scorpio нового поколения. Скриншот с видео Power Stroke PS

Рамная конструкция, скорее всего, сохранилась. Ожидается, что простые версии будут с задним приводом, дорогие – с полным (у нынешней модели – жестко подключаемый полный привод и понижающая передача в раздаточной коробке). Местные профильные медиа пишут, что моторную гамму Scorpio разделил с другим вездеходом Махиндры – Thar второй генерации, который так похож на Jeep Wrangler. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» mStallion 2.0 и турбодизеле mHawk 2.2, но при этом мощность могли изменить. На Thar бензиновый мотор выдает 152 л.с., дизель – 132 л.с. Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Прежний Scorpio сегодня доступен с турбодизелем mHawk 2.2 с отдачей в 120 или 139 л.с., менее мощная версия мотора комплектуется 5МКП, вторая – 6МКП.



Прежний Mahindra Scorpio 1 / 4 Прежний Mahindra Scorpio 2 / 4 Прежний Mahindra Scorpio 3 / 4 Прежний Mahindra Scorpio 4 / 4

Новый внедорожник могут представить под конец текущего года, но в продажу – опять же из-за пандемии – он, вероятно, поступит уже в 2022-м. Уходящий Mahindra Scorpio сегодня стоит где-то от 1 199 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 210 000 рублей по актуальному курсу.



В Россию индийский вездеход вряд ли вернется.