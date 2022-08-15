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  • Mahindra готовит много новинок: два семейства и пять кроссоверов

Mahindra готовит много новинок: два семейства и пять кроссоверов

15.08.2022 166 0 0

В основе всех пяти моделей, которые пока что показаны в статусе концептов, лежит модульная платформа INGLO: она позаимствовала компоненты фольксвагеновской «тележки» MEB.

 

Индийская компания Mahindra сегодня анонсировала появление сразу нескольких новинок: каждый из пяти показанных автомобилей сейчас находится в разработке. Пока что все их представили в статусе шоу-каров, однако в компании каждому из них пообещали серийное будущее. Две новинки выйдут под суббрендом XUV.e, ещё три дадут начало семейству BE.

На фото: Mahindra XUV.e8 и XUV.e9

Mahindra подписала соглашение о сотрудничестве с немецким концерном Volkswagen в мае текущего года. Документ предполагает, что индийская компания сможет заимствовать компоненты модульной платформы MEB для создания своей «тележки»: она получила название INGLO и ляжет в основу всех пяти электрических новинок Mahindra.

В компании рассчитывают, что автомобили индийской марки будут продаваться не только на домашнем рынке, но и в Европе. Разработка электромобилей была поручена старосветскому подразделению – Mahindra Advanced Design Europe: оно было открыто в мае 2021-го, находится в Англии, в графстве Оксфордшир.

На фото: Mahindra BE.05, BE.07 и BE.09

Платформа INGLO предполагает два варианта колёсной базы – либо 2762 мм, либо 2775 мм, при этом длина будущих пяти электрокаров будет варьироваться в диапазоне от 4368 до 4735 мм. Для сравнения, у актуального XUV700 длина равна 4695 мм, а расстояние между осями – 2750 мм. Производитель намерен предложить в том числе солидный дорожный просвет: несмотря на наличие тяговой батареи под полом он составит до 218 мм. Спереди предполагаются стойки McPherson, сзади – многорычажка.

В рамках сегодняшней презентации Mahindra анонсировала появление двух суббрендов. Первыми дебютируют модели семейства XUV.e, их две. Первенец по плану должен выйти в декабре 2024 года, им станет кроссовер XUV.e8. По сути, это будет электрическая версия уже упомянутого кроссовера Mahindra XUV700. У этого трёхрядного «зелёного» SUV длина будет равна 4740 мм, а колёсная база – 2762 мм. Этой модели изменят оформление передней части.

На фото: Mahindra XUV.e9
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На фото: Mahindra XUV.e9
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На фото: Mahindra XUV.e9
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На фото: Mahindra XUV.e9
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У всех остальных планируемых новинок будет второй (то есть более длинный) вариант колёсной базы. Следом, в апреле 2025 года, должен выйти автомобиль, у которого не будет аналогов с ДВС: им станет купеобразный кроссовер Mahindra XUV.e9. Дизайн, модели, вероятно, создадут по мотивам концепта XUV Aero, по периметру кузова можно увидеть обвес из некрашеного пластика. Длина XUV.e9 – 4790 мм, салон рассчитан на пятерых седоков. Перед водителем и передним пассажиром будет расположена визуально единая цифровая панель, объединяющая в себе виртуальную «приборку», тачскрин мультимедийной системы и дисплей пассажира.

На фото: салон Mahindra XUV.e9
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На фото: салон Mahindra XUV.e9
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В компании предполагают, что модели второй линейки – BE – будут больше по душе молодежной аудитории. Первенец ожидается в октябре 2025 года: им окажется паркетник Mahindra BE.05, его длина равна 4370 мм (это самый компактный электрокар среди пяти анонсированных новинок). Концепт получит салон с так называемой экологичной отделкой (при создании материалов активно использовалось вторсырьё).

На фото: Mahindra BE.05
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На фото: Mahindra BE.05
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На фото: Mahindra BE.05
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На фото: Mahindra BE.05
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Через год, в октябре 2026 года, ожидается выход второй новинки семейства – кроссовер Mahindra BE.07 (длина – 4565 мм). У этой модели более традиционное оформление по сравнению с «пятёркой». В салоне есть длинный планшет во всю ширину передней панели, из особенностей – панорамная крыша.

Ещё одна новинка – кросс-купе Mahindra BE.09. Известно, что этот автомобиль займёт место флагмана «зелёного» семейства. Габариты новинки компания пока не рассекречивает. Предположительно его салон окажется четырёхместным.

У электрических новинок на «тележке» INGLO будет задний или полный привод. Отдача электромотора на задней оси составит либо 231, либо 286 л.с., а на передней – 109 л.с. Максимальная мощность силовой установки окажется равна 395 л.с., крутящий момент – 560 Нм. Кроссоверы оснастят литий-железо-фосфатными аккумуляторами ёмкостью от 60 до 80 кВт*ч. Максимальный запас хода – 450 км. На разгон с места до «сотни» у SUV будет уходить от пяти до шести секунд (в зависимости от модели).

Отметим, ещё один индийский производитель – Tata – ранее тоже пообещал электрокар, причём это кросс-купе. Паркетник Curvv пока также представлен в статусе концепта. Через несколько лет этот шоу-кар станет серийной моделью.

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