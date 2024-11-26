Check engine и компания: как понять контрольные лампы на приборной панели

Загоревшийся на приборной панели символ порой способен заставить водителя занервничать. Особенно если водитель… не знает, что означает этот символ. А такое возможно даже не у новичков – ведь значков много, и у разных автопроизводителей бывают собственные пиктограммы, поэтому недавно купленная машина способна подкинуть ребус. Давайте разберемся в основных типах и вариантах контрольных ламп на приборке, а также их значении.

Какие бывают сигналы на приборной панели?

Сигналы на приборной панели базово делятся на три основные группы: информационные, предупреждающие и «запрещающие». Этот «принцип светофора» привычен для водителей и интуитивно понятен.

Зеленый или синий символ на приборной панели отображает включение какой-то штатной функции. Например, зеленый цвет имеют символы включенного ближнего света, габаритных огней и круиз-контроля. Зеленым же цветом моргают и включенные поворотники.

Оранжевые символы отражают некритичные факты, которые требуют внимания и участия водителя. Здесь уже возможны разные варианты сигналов. Так, оранжевым могут отражаться предупреждения о неисправностях, позволяющих продолжать движение: например, банальный «Check Engine» или предупреждение о некорректной работе системы стабилизации. Оранжевый цвет имеют сигналы, предупреждающие о необходимости технических работ – например, индикатор низкого уровня омывающей жидкости или символ необходимости проведения техобслуживания. Ну а еще оранжевыми делают некоторые лампы включения штатных функций автомобиля – например, обогрева стекол или противотуманных фар. Это сделано для того, чтобы водитель не забыл выключить их, когда они перестанут быть необходимы.

Красные символы говорят о серьезной неисправности, отказе какой-то системы или о необходимости принять важные меры для продолжения движения. Например, красными сделаны лампы перегрева двигателя и недостаточного давления масла, а также красным горят предупреждения о включенном стояночном тормозе и незакрытых дверях, которые не позволяют начать движение. Для отображения критической или опасной неисправности красный сигнал может моргать. Но в любом случае при появлении красного сигнала на приборной панели нужно остановиться в безопасном месте и выяснить, что происходит.

Какие бывают зеленые и синие символы?

1. Зеленая лампа: включены внешние световые приборы.

2. Два зеленых фонаря: включены габаритные огни

3. Зеленый фонарь с наклонными лучами: включен ближний свет фар.



4. Зеленый фонарь с прямыми лучами: включен ближний свет фар.

5. Зеленый фонарь с буквой А: включен автоматический режим управления светом фар.

6. Зеленый фонарь с перечеркнутыми лучами: включены передние противотуманные фары.

7. Синий фонарь с прямыми лучами: включен дальний свет фар.

8. Синий термометр: низкая температура охлаждающей жидкости двигателя.

9. Зеленый спидометр со стрелкой: активирован круиз-контроль.

10. Зеленый спидометр со стрелкой и автомобилем: активирован адаптивный (активный) круиз-контроль.

11. Зеленая буква Р с волнами: активированы датчики парковки.

12. Зеленая буква А, обведенная стрелкой: включена система Стоп-Старт.

13. Зеленый башмак в круге: необходимость нажать на педаль тормоза для запуска двигателя (для автомобилей с автоматической коробкой передач).

14. Зеленый автомобиль, едущий в гору или с горы: активирован ассистент подъема в гору или спуска с горы (внедорожный круиз-контроль).

15. Зеленый рычаг коробки передач: сигнал о возможности или необходимости переключиться на повышенную передачу.





В списке выше перечислены далеко не все возможные зеленые и синие сигналы на приборной панели, но все ключевые и не всегда понятные с первого взгляда. Сигналы поворотников или включения режимов вроде «Eco» или «EV» обычно понятны интуитивно. Но есть и специфические символы, которые практически невозможно перечислить полностью. Например, в автомобилях Honda зеленый автомобиль в круге означает, что активирован комплекс систем активной безопасности.

Какие бывают оранжевые символы?

17. Двигатель: сигнал о сбое в работе одной из систем двигателя, признаках отклонений в его работе. Символ может отличаться в разных автомобилях: двигатель может быть дополнен надписью «Check» или «Check Engine», а еще значок двигателя может отсутствовать и быть заменен на надпись «Check Engine».

18. Буквы ABS в круге: если символ горит непрерывно, это признак неисправности антиблокировочной системы тормозов.

19. Автомобиль на скользкой дороге: признак неисправности системы стабилизации.

20. Автомобиль на скользкой дороге с надписью OFF: система стабилизации выключена принудительно.

21. Фонарь с перечеркнутыми лучами: включены задние противотуманные фонари.

22. Лампа с восклицательным знаком: неисправность одной из ламп внешних световых приборов.

23. Лобовое стекло со стрелками: включен обогрев лобового стекла.

24. Заднее стекло со стрелками: включен обогрев заднего стекла.

25. Заправочная колонка: низкий уровень топлива в баке.

26. Шина с восклицательным знаком: низкое давление как минимум в одной из шин.

27. Лобовое стекло с фонтаном: низкий уровень омывающей жидкости.

28. Фильтр со стрелками: воздушный фильтр засорен и требует замены.

29. Фонарь со стрелками: неисправность автоматического корректора фар.

30. Емкость с жидкостью или вентилятором: низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя.

31. Термометр в облаке газов: слишком высокая температура выхлопных газов дизельного двигателя. Лампа зачастую загорается при забитом сажевом фильтре, из-за чего растёт температура на выпуске.

32, 33. Газы, проходящие через фильтр: неисправность сажевого фильтра дизельного двигателя.



34. Выхлопная труба: перегрев или неисправность каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

35. Спираль: признак работы свечей накаливания дизельного двигателя. Если значок не гаснет через несколько секунд после запуска двигателя, а горит постоянно или загорается при работе прогретого двигателя, это может говорить о неисправности свечи накаливания или системы управления их работой.

36. Фильтр и заправочная колонка: забит топливный фильтр дизельного автомобиля.

37, 38. Заправочная колонка и капли либо емкость с каплей: предельный уровень воды в водоотделителе топливного фильтра (топливном сепараторе).



39. Крестик между осями автомобиля: включена блокировка межосевого дифференциала полноприводного автомобиля.

40. Крестик между колесами одной из осей автомобиля: включена блокировка межколесного дифференциала соответствующей оси автомобиля.

41. Шестерня с восклицательным знаком: перегрев или неисправность автоматической коробки передач.

42. Автомобиль, выезжающий из полосы: активация системы контроля полосы движения.



43. Гаечный ключ: необходимо провести регулярное техобслуживание автомобиля.





Список выше – тоже далеко не полный. Производители могут использовать другие пиктограммы и надписи. Обычно они интуитивно понятны: например, надписи «4х4 LOW» и «4х4 AUTO», очевидно, относятся к работе полного привода. Но бывают и специфические варианты: например, знак, известный как «пила» или «кардиограмма» на автомобилях Renault, который указывает на неисправность в электрике или системе управления двигателем.

Какие бывают красные символы?

45. Двигатель: красный «Check engine» иногда встречается в автомобилях и говорит о критической неисправности двигателя, необходимости срочно его заглушить и невозможности продолжать движение.

46. Масленка: недостаточное давление масла в двигателе. Значок должен гаснуть после запуска двигателя. Если он не гаснет или моргает при работающем двигателе, нужно немедленно заглушить мотор и выяснять причину.

47. Аккумулятор: недостаточный уровень заряда аккумулятора.

48, 49. Восклицательный знак или буква Р в круге: включенный стояночный тормоз или неисправность тормозной системы (в частности, недостаточный уровень тормозной жидкости). Если лампа горит при выключении ручника или в движении, нужно немедленно остановиться и выяснить причину.

50. Термометр: критический перегрев двигателя.

51. Руль с восклицательным знаком: неисправность рулевого управления (например, отказ усилителя руля).

52. Человек, пристегнутый ремнем безопасности: индикация непристегнутого ремня безопасности водителя или пассажира.

53. Человек и подушка безопасности: индикация отключенной или неисправной подушки безопасности переднего пассажира.

54. Открытая дверь: сигнализатор открытой двери автомобиля.





Как и в случае с другими символами, это далеко не полный список. Свои пиктограммы есть у гибридных и электрических автомобилей, а также у разных моделей в зависимости от списка оснащения. Например, автомобили с бесключевым доступом могу иметь соответствующие пиктограммы, сообщающие о ненайденном ключе или низком уровне заряда батареи в ключе.

Кроме того, красными могут быть некоторые пиктограммы из списка оранжевых, приведенного выше, – например, сигналы перегрева катализатора, неисправности АКП или низкого уровня топлива.

Как увидеть и изучить все контрольные лампы на собственном автомобиле?

Ну а напоследок ответим на логичный и важный вопрос: а как увидеть все важные лампы на приборке собственного автомобиля, чтобы изучить их с инструкцией в руках? Это легко: достаточно просто включить зажигание, не запуская двигатель машины. В этом режиме оранжевые и красные сигнальные лампы будут гореть постоянно, и у вас будет возможность проверить их значение в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.