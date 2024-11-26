Сигналы на приборной панели базово делятся на три основные группы: информационные, предупреждающие и «запрещающие». Этот «принцип светофора» привычен для водителей и интуитивно понятен.
- Зеленый или синий символ на приборной панели отображает включение какой-то штатной функции. Например, зеленый цвет имеют символы включенного ближнего света, габаритных огней и круиз-контроля. Зеленым же цветом моргают и включенные поворотники.
- Оранжевые символы отражают некритичные факты, которые требуют внимания и участия водителя. Здесь уже возможны разные варианты сигналов. Так, оранжевым могут отражаться предупреждения о неисправностях, позволяющих продолжать движение: например, банальный «Check Engine» или предупреждение о некорректной работе системы стабилизации. Оранжевый цвет имеют сигналы, предупреждающие о необходимости технических работ – например, индикатор низкого уровня омывающей жидкости или символ необходимости проведения техобслуживания. Ну а еще оранжевыми делают некоторые лампы включения штатных функций автомобиля – например, обогрева стекол или противотуманных фар. Это сделано для того, чтобы водитель не забыл выключить их, когда они перестанут быть необходимы.
- Красные символы говорят о серьезной неисправности, отказе какой-то системы или о необходимости принять важные меры для продолжения движения. Например, красными сделаны лампы перегрева двигателя и недостаточного давления масла, а также красным горят предупреждения о включенном стояночном тормозе и незакрытых дверях, которые не позволяют начать движение. Для отображения критической или опасной неисправности красный сигнал может моргать. Но в любом случае при появлении красного сигнала на приборной панели нужно остановиться в безопасном месте и выяснить, что происходит.
1. Зеленая лампа: включены внешние световые приборы.
2. Два зеленых фонаря: включены габаритные огни
3. Зеленый фонарь с наклонными лучами: включен ближний свет фар.
4. Зеленый фонарь с прямыми лучами: включен ближний свет фар.
5. Зеленый фонарь с буквой А: включен автоматический режим управления светом фар.
6. Зеленый фонарь с перечеркнутыми лучами: включены передние противотуманные фары.
7. Синий фонарь с прямыми лучами: включен дальний свет фар.
8. Синий термометр: низкая температура охлаждающей жидкости двигателя.
9. Зеленый спидометр со стрелкой: активирован круиз-контроль.
10. Зеленый спидометр со стрелкой и автомобилем: активирован адаптивный (активный) круиз-контроль.
11. Зеленая буква Р с волнами: активированы датчики парковки.
12. Зеленая буква А, обведенная стрелкой: включена система Стоп-Старт.
13. Зеленый башмак в круге: необходимость нажать на педаль тормоза для запуска двигателя (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
14. Зеленый автомобиль, едущий в гору или с горы: активирован ассистент подъема в гору или спуска с горы (внедорожный круиз-контроль).
15. Зеленый рычаг коробки передач: сигнал о возможности или необходимости переключиться на повышенную передачу.
В списке выше перечислены далеко не все возможные зеленые и синие сигналы на приборной панели, но все ключевые и не всегда понятные с первого взгляда. Сигналы поворотников или включения режимов вроде «Eco» или «EV» обычно понятны интуитивно. Но есть и специфические символы, которые практически невозможно перечислить полностью. Например, в автомобилях Honda зеленый автомобиль в круге означает, что активирован комплекс систем активной безопасности.
17. Двигатель: сигнал о сбое в работе одной из систем двигателя, признаках отклонений в его работе. Символ может отличаться в разных автомобилях: двигатель может быть дополнен надписью «Check» или «Check Engine», а еще значок двигателя может отсутствовать и быть заменен на надпись «Check Engine».
18. Буквы ABS в круге: если символ горит непрерывно, это признак неисправности антиблокировочной системы тормозов.
19. Автомобиль на скользкой дороге: признак неисправности системы стабилизации.
20. Автомобиль на скользкой дороге с надписью OFF: система стабилизации выключена принудительно.
21. Фонарь с перечеркнутыми лучами: включены задние противотуманные фонари.
22. Лампа с восклицательным знаком: неисправность одной из ламп внешних световых приборов.
23. Лобовое стекло со стрелками: включен обогрев лобового стекла.
24. Заднее стекло со стрелками: включен обогрев заднего стекла.
25. Заправочная колонка: низкий уровень топлива в баке.
26. Шина с восклицательным знаком: низкое давление как минимум в одной из шин.
27. Лобовое стекло с фонтаном: низкий уровень омывающей жидкости.
28. Фильтр со стрелками: воздушный фильтр засорен и требует замены.
29. Фонарь со стрелками: неисправность автоматического корректора фар.
30. Емкость с жидкостью или вентилятором: низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя.
31. Термометр в облаке газов: слишком высокая температура выхлопных газов дизельного двигателя. Лампа зачастую загорается при забитом сажевом фильтре, из-за чего растёт температура на выпуске.
32, 33. Газы, проходящие через фильтр: неисправность сажевого фильтра дизельного двигателя.
34. Выхлопная труба: перегрев или неисправность каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
35. Спираль: признак работы свечей накаливания дизельного двигателя. Если значок не гаснет через несколько секунд после запуска двигателя, а горит постоянно или загорается при работе прогретого двигателя, это может говорить о неисправности свечи накаливания или системы управления их работой.
36. Фильтр и заправочная колонка: забит топливный фильтр дизельного автомобиля.
37, 38. Заправочная колонка и капли либо емкость с каплей: предельный уровень воды в водоотделителе топливного фильтра (топливном сепараторе).
39. Крестик между осями автомобиля: включена блокировка межосевого дифференциала полноприводного автомобиля.
40. Крестик между колесами одной из осей автомобиля: включена блокировка межколесного дифференциала соответствующей оси автомобиля.
41. Шестерня с восклицательным знаком: перегрев или неисправность автоматической коробки передач.
42. Автомобиль, выезжающий из полосы: активация системы контроля полосы движения.
43. Гаечный ключ: необходимо провести регулярное техобслуживание автомобиля.
Список выше – тоже далеко не полный. Производители могут использовать другие пиктограммы и надписи. Обычно они интуитивно понятны: например, надписи «4х4 LOW» и «4х4 AUTO», очевидно, относятся к работе полного привода. Но бывают и специфические варианты: например, знак, известный как «пила» или «кардиограмма» на автомобилях Renault, который указывает на неисправность в электрике или системе управления двигателем.
45. Двигатель: красный «Check engine» иногда встречается в автомобилях и говорит о критической неисправности двигателя, необходимости срочно его заглушить и невозможности продолжать движение.
46. Масленка: недостаточное давление масла в двигателе. Значок должен гаснуть после запуска двигателя. Если он не гаснет или моргает при работающем двигателе, нужно немедленно заглушить мотор и выяснять причину.
47. Аккумулятор: недостаточный уровень заряда аккумулятора.
48, 49. Восклицательный знак или буква Р в круге: включенный стояночный тормоз или неисправность тормозной системы (в частности, недостаточный уровень тормозной жидкости). Если лампа горит при выключении ручника или в движении, нужно немедленно остановиться и выяснить причину.
50. Термометр: критический перегрев двигателя.
51. Руль с восклицательным знаком: неисправность рулевого управления (например, отказ усилителя руля).
52. Человек, пристегнутый ремнем безопасности: индикация непристегнутого ремня безопасности водителя или пассажира.
53. Человек и подушка безопасности: индикация отключенной или неисправной подушки безопасности переднего пассажира.
54. Открытая дверь: сигнализатор открытой двери автомобиля.
Как и в случае с другими символами, это далеко не полный список. Свои пиктограммы есть у гибридных и электрических автомобилей, а также у разных моделей в зависимости от списка оснащения. Например, автомобили с бесключевым доступом могу иметь соответствующие пиктограммы, сообщающие о ненайденном ключе или низком уровне заряда батареи в ключе.
Кроме того, красными могут быть некоторые пиктограммы из списка оранжевых, приведенного выше, – например, сигналы перегрева катализатора, неисправности АКП или низкого уровня топлива.
Ну а напоследок ответим на логичный и важный вопрос: а как увидеть все важные лампы на приборке собственного автомобиля, чтобы изучить их с инструкцией в руках? Это легко: достаточно просто включить зажигание, не запуская двигатель машины. В этом режиме оранжевые и красные сигнальные лампы будут гореть постоянно, и у вас будет возможность проверить их значение в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться