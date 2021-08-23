Мы уже подробно разобрались, где запрещено останавливаться и парковаться , а недавно выяснили, что будет, если остановиться под знаком «Остановка запрещена» . Попутно мы коснулись такого факта, как вынужденная остановка, которая на первый взгляд кажется «карт-бланшем» на все случаи остановки. На самом же деле сломанная машина – это еще не повод стоять где придется. И штраф – не самое суровое наказание за такую беспечность. Давайте разберемся, когда нужно приложить усилия к тому, чтобы убрать машину с дороги после вынужденной остановки.

Что такое вынужденная остановка?

Для начала еще раз вспомним, что вообще такое вынужденная остановка. Согласно правилам, это «прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге». То есть, поломка автомобиля, при которой он не может ехать дальше, – это вынужденная остановка, как и кончившийся бензин. Если водитель или пассажир вдруг почувствовал себя плохо – это тоже уважительная причина для вынужденной остановки. Упавшее на дорогу дерево, сломанный автомобиль или провалившееся дорожное покрытие – это препятствие, которое провоцирует на вынужденную остановку.



Однако если водитель остановился из-за затора впереди – это не вынужденная остановка, так что за такую остановку на перекрестке вполне заслуженно штрафуют. То же самое касается машины, остановившейся впереди без нарушения ПДД: например, если другой автомобиль встал сразу за знаком окончания зоны запрета остановки, то остановиться за ним под предлогом препятствия тоже нельзя. Если водителю нужно высадить ребенка или начальника «прямо здесь» – это тоже не вынужденная остановка. И стоит понимать, что включенная аварийная сигнализация в любом из этих случаев не будет служить оправданием при встрече с инспектором ДПС.

Где вынужденная остановка возможна без ограничений?

В ПДД все действия водителя, связанные с вынужденной остановкой, сопряжены с теми местами, где остановка запрещена в принципе. Поэтому формально при вынужденной остановке в местах, где остановка и стоянка разрешены, водитель вправе просто остановиться и не предпринимать никаких дополнительных мер. Однако на практике стоит как минимум включить аварийную сигнализацию, чтобы обозначить лучшую видимость стоящего автомобиля. Ведь пункт 7.1 ПДД не только обязывает водителя включить «аварийку» в местах, где остановка запрещена. В том же пункте указано, что «водитель должен включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство». А автомобиль, стоящий на проезжей части, пусть и без нарушения правил, все равно может создавать опасность.

Из каких мест нужно убрать машину при вынужденной остановке?

А вот остановка в «запретных зонах» требует от водителя уже другого сценария действий. Для начала, согласно пункту 7.1, нужно включить аварийную сигнализацию. Следом нужно вспомнить и пункт 7.2 ПДД, который указывает, что знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями. Но самое важное указание дает пункт 12.6 ПДД: «при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест». То есть, сразу после включения аварийки и выставления знака водитель обязан заняться перемещением машины из зоны запрета остановки.

Ну а чтобы понимать, как много ситуаций, в которых нельзя бросать машину, давайте перечислим все места, где запрещена остановка:

на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев;

на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу;

ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси);

в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов;

на полосе для велосипедистов;

на участках дороги, имеющих разметку 1.4 в виде сплошной одиночной линии желтого цвета, расположенной вдоль края проезжей части.

Но приведенный выше список – это еще не все. Отдельный пункт ПДД касается вынужденной остановки на автомагистрали. Так, пункт 16.2 гласит, что при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали водитель должен включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а затем принять меры для того, чтобы вывести его на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозначающей край проезжей части).

Чем грозит оставление автомобиля на проезжей части?

Для начала стоит понимать, что вынужденная остановка действительно является уважительной причиной для того, чтобы избежать штрафа за остановку в неположенном месте. Статьи КоАП, предусматривающие штраф за нарушение правил остановки и стоянки (12.19.3, 12.19.3.1, 12.19.3.2 и другие), имеют оговорку «за исключением вынужденной остановки». Таким образом, при выполнении требований ПДД по включению аварийной сигнализации и выставлению знака аварийной остановки штрафа действительно можно не получить. Но тут есть важные нюансы.

Во-первых, штраф можно получить даже при вынужденной остановке, если не включить «аварийку» и не выставить знак. В таком случае инспектор может расценить остановку как не вынужденную и выписать штраф в зависимости от конкретной ситуации.

Во-вторых, штраф можно получить, если в зоне вынужденной остановки будет установлена камера автоматической фиксации нарушений. Она, разумеется, не будет разбираться в обстоятельствах и выпишет штраф автоматически, и если он пройдет операторов контроля, то может дойти до водителя. Но в этой ситуации у автовладельца есть все шансы обжаловать нарушение и отменить постановление.

Ну а в-третьих, самое тяжелое наказание можно получить не со стороны закона, а от других участников дорожного движения. Автомобиль, стоящий на проезжей части в зоне запрета остановки, с высокой вероятностью может спровоцировать ДТП. Ведь «запретные зоны» обозначены не просто так: в тоннелях, на мостах, в местах ограниченной видимости, на автомагистралях и других опасных точках дороги вероятность того, что другой водитель не заметит стоящий автомобиль, очень велика. И если водитель сломанной машины, выставив знак, не предпримет дальнейших мер, а просто сядет в машину и будет ждать помощи, в ДТП может пострадать он сам. В Сети можно найти немало видеороликов о ДТП со стоящими автомобилями на МКАД, на загородных трассах и в других местах. Поэтому самым действенным аргументом в пользу того, чтобы убрать сломанную машину с дороги, должна быть безопасность.

Здесь, правда, тоже стоит сделать важную оговорку. Если дорожные условия таковы, что водитель, толкающий свой автомобиль на обочину, подвергает себя опасности, можно ограничиться включением «аварийки» и установкой знака. Например, если автомобиль сломался в условиях густого тумана или сильного снегопада, и водителю не удалось съехать с дороги, иногда лучше покинуть машину, включив «аварийку» и выставив аварийный знак на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить безопасность и себя, и других водителей.