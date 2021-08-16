Остановка под знаком запрета остановки: есть ли исключения и что будет за нарушение

Мы уже подробно разбирали правила стоянки и выяснили, где и когда можно парковаться, а также вспомнили, где этого делать нельзя. При этом запрет стоянки всегда подразумевает места, где запрещена остановка . Эти зоны, само собой, стоит помнить наизусть. Но что если речь идет о зоне, обозначенной знаком 3.27 «Остановка запрещена»? Встретить его можно и на обычных участках дорог. Есть ли какие-то исключения из его запрета и что будет, если все же остановиться под этим знаком?

Как работает знак запрета остановки?

Правила запрещают водителям остановку в целом ряде мест, но здесь мы на этом останавливаться не будем, поскольку перечисляли полный список «запретных зон» в отдельном материале. Стоит помнить, что не только парковка, но даже остановка запрещена у пешеходных переходов, чтобы не подвергать опасности пешеходов. Мы же сегодня сконцентрируемся на знаке 3.27 «Остановка запрещена», который можно встретить вне обозначенных правилами зон запрета остановки.



Напомним, что, согласно правилам, остановка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут. То есть, в зоне действия знака 3.27 останавливаться запрещено при любых условиях – ни для посадки-высадки пассажиров, ни для других целей.

Стоит помнить, что действие знака 3.27 распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. То есть, например, на односторонней дороге, где остановка и стоянка разрешены на обеих сторонах дороги, наличие знака на правой стороне не запрещает остановку на левой.

А еще знак 3.27 часто дополнен информационными табличками, которые указывают зону его действия. Табличка 8.2.2 укажет на протяженность зоны действия знака, а табличка 8.2.3 указывает место окончания его действия. Кроме того, рядом со знаком 3.27 может быть установлена табличка 8.24, указывающая, что для нарушителей применяется задержание автомобиля и его эвакуация на спецстоянку.

Есть ли в запрете остановки исключения?

Формально для знака 3.27 в правилах предусмотрены исключения, но обычных водителей они не касаются. Так, запрет остановки не распространяется на общественный транспорт и такси при наличии в зоне остановки соответствующего знака. Всем остальным останавливаться под знаком 3.27 запрещено во всех случаях.

Но что делать, если остановиться все же пришлось?

«Легальных» исключений, разрешающих водителям останавливаться в зоне действия знака 3.27, нет, но фактические все же есть. Давайте их вспомним.

Первое – это остановка инспектором. Мы уже рассказывали о том, что делать, если инспектор останавливает в зоне, где остановка запрещена. По правилам водитель все равно должен остановиться, а за обеспечение безопасности при такой остановке отвечает уже инспектор. И само собой, он не вправе оштрафовать водителя за остановку в зоне запрета.

Второе исключение – это вынужденная остановка. Согласно правилам, вынужденная остановка – это прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге. То есть, остановиться можно, если сломалась машина (или, например, кончился бензин), если водитель или пассажир испытывают недомогание (или, например, водитель был ослеплен солнцем или встречными машинами), либо если на дороге имеются провалы грунта, поврежденные в ДТП машины, поваленные деревья и другие помехи, не позволяющие продолжить движение.

Однако вынужденная остановка не означает возможность беспрепятственно стоять сколько угодно в «запретной зоне». Если она произошла, водитель обязан выполнить ряд действий.

Что делать при вынужденной остановке?

Прежде всего, сразу после вынужденной остановки водитель обязан включить аварийную сигнализацию – об этом говорит пункт 7.1 ПДД. Во-вторых, пункт 7.2 обязывает водителя выставить знак аварийной остановки при вынужденной остановке в местах, где она запрещена. Ну а в-третьих, пункт 12.6 указывает, что при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест. То есть, если остановка произошла из-за неисправности автомобиля, нужно попытаться оттолкать его из «запретной зоны» или попросить помощи в буксировке у других проезжающих мимо водителей.

Что будет за остановку в зоне запрета?

Несанкционированная остановка в зоне запрета наказывается согласно частям 4 и 5 статьи 12.16 КоАП. Часть 4 гласит, что «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей». А часть 5 удваивает наказание в черте Москвы и Санкт-Петербурга: «нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей».

Стоит также учитывать, что если в зоне запрета остановки будет установлена камера автоматической фиксации нарушений, то даже вынужденная остановка может повлечь за собой штраф. И чтобы избежать незаслуженного наказания, придется обжаловать штраф в установленном законом порядке.