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  • Остановка и стоянка у пешеходного перехода: где можно, где нельзя и каков штраф за нарушение

Остановка и стоянка у пешеходного перехода: где можно, где нельзя и каков штраф за нарушение

08.02.2021 306 0 1

Остановка и стоянка у пешеходного перехода – одно из опасных, но весьма распространенных действий, которые совершают водители. При этом запомнить, как стоять можно, а как нельзя, очень просто, а соблюдение правил поможет избежать аварийных ситуаций, а то и спасти чью-то жизнь. Давайте вспомним, где можно останавливаться около пешеходного перехода, а где этого делать категорически нельзя, и заодно уточним, какое наказание предусмотрено за нарушение.

 
Где нельзя останавливаться?

Чтобы навсегда запомнить, как запрещено останавливаться и парковаться у пешеходного перехода, достаточно понять и запомнить одно правило: нельзя загораживать обзор водителям, подъезжающим к переходу, и подвергать опасности пешеходов, выходящих из-за вашей машины. Этого же, собственно, требуют и правила дорожного движения. Так, пункт 12.4 ПДД указывает, что остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними, а пункт 12.5 добавляет, что в местах, где запрещена остановка, запрещена и стоянка. То есть на переходе и ближе 5 метров перед ним нельзя ни останавливаться, ни парковаться – ни для посадки-высадки пассажиров, ни для похода в магазин «на пять минут», ни для любых других целей. При этом останавливаться перед переходом нельзя ни на краю проезжей части, ни на обочине: пункт 12.1 правил разрешает остановку и стоянку именно на этих частях дороги, а пункты 12.4 и 12.5 устанавливают запреты. Стоит отметить, что на дорогах с двусторонним движением, на которых остановка и стоянка разрешены на левой стороне дороги, на ней нельзя останавливаться уже ближе 5 метров после перехода, поскольку для встречных водителей ваш автомобиль будет располагаться перед переходом.

Более того, остановка перед переходом не только подвергает опасности пешеходов, но и вводит в заблуждение водителей. Ведь пункт 14.1 ПДД обязывает водителей уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу по переходу, а пункт 14.2 добавляет, что если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Таким образом, при наличии автомобиля, в нарушение правил стоящего перед переходом, все остальные водители обязаны снижать скорость или останавливаться, чтобы убедиться в отсутствии пешеходов.

Для пущей строгости и обеспечения безопасности пешеходов существует еще и пункт 14.4, который запрещает въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе. Фактически он дублирует запрет остановки на пешеходном переходе для тех водителей, которые пытаются оправдать такую остановку дорожной обстановкой. Кстати, той же безопасностью пешеходов продиктован запрет на переходах разворота и обгона.

При остановке также стоит учитывать, от какой точки идет отсчет тех самых 5 метров от перехода. Согласно ПДД, пешеходный переход должен быть обозначен знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2, а при отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2. То есть при наличии разметки 5 метров отсчитываются от нее, а если ее нет, то от знака «Пешеходный переход».

Единственное исключение, позволяющее остановиться перед пешеходным переходом, – это вынужденная остановка, то есть «прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге». Однако даже при вынужденной остановке перед переходом или на нем пункты 16.2, 7.1 и 7.2 ПДД обязывают водителя обозначить транспортное средство не только включением аварийной сигнализации, но и установкой знака аварийной остановки, а также принять меры для того, чтобы вывести автомобиль на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозначающей край проезжей части).

Где можно останавливаться?

Исходя из сказанного выше, становится ясно, что останавливаться можно за пешеходным переходом, причем без соблюдения определенной дистанции до него. Однако стоит учитывать условие, упомянутое выше: на дорогах с двусторонним движением, на которых остановка и стоянка разрешены на левой стороне дороги, останавливаться на левой стороне можно только более чем в 5 метрах за переходом, поскольку для встречных водителей вы находитесь перед ним.

Какое наказание предусмотрено за нарушение?

Остановка и стоянка перед переходом и на нем карается по частям 3 и 6 статьи 12.19 КоАП. Часть 3 устанавливает, что остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки <…> влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Ну а часть 6 гласит, что совершение такого нарушения в Москве и Санкт-Петербурге влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

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