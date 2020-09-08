Разворот: где он разрешен, а где запрещен и за что можно получить большой штраф

Разворот – базовый маневр в дорожном движении, который, однако, имеет свои сложности. Как разворачиваться на узкой дороге? Из какой полосы можно выполнять разворот? В каких местах разворот запрещен вообще? Давайте ответим на эти и другие вопросы, а заодно выясним, каким может быть штраф за нарушение правил разворота.

Что такое разворот?

Прежде чем перейти к разбору правил, отметим любопытное обстоятельство: в общих положениях ПДД отсутствует определение понятия «разворот», как, собственно, и «поворот». То есть, разворот относится к настолько базовым понятиям, пояснять которые не требуется: очевидно, это маневр по изменению направления движения на противоположное в местах, где это разрешено и не противоречит правилам.



Как выполнять разворот?

Разворот – не очень сложный маневр при соблюдении требований ПДД и должной внимательности.



Если разворот выполняется вне перекрестка, то, согласно пункту 8.5 ПДД, нужно занять крайнее левое положение на проезжей части в месте, где разворот не запрещен, после чего уступить дорогу встречным транспортным средствам и развернуться. Однако, вопреки распространенному мнению, разворот вне перекрестка может выполняться не только с крайнего левого положения на проезжей части. Пункт 8.8 ПДД уточняет, что при недостаточной ширине проезжей части разворот можно выполнять от правого края проезжей части или с правой обочины – но в этом случае водитель обязан уступить дорогу как встречным, так и попутным транспортным средствам.

Если разворот выполняется на перекрестке, то возможны три варианта.

На регулируемом перекрестке нужно занять крайнее левое положение на проезжей части, затем, согласно пункту 13.4, уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо, и развернуться.

На нерегулируемом перекрестке нужно занять крайнее левое положение на проезжей части, затем, согласно пункту 13.12, уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо, и развернуться. Здесь, как можно заметить, в силу вступают дорожные знаки: при развороте водитель не обязан уступать тем, кто движется со встречного направления по второстепенной дороге.

На перекрестке с трамвайными путями попутного направления, расположенными слева на одном уровне с проезжей частью, водитель обязан выполнять разворот с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом запрещено создавать помехи трамваю. Таким образом, водитель при планировании разворота должен убедиться, что не мешает движению трамвая, и занять крайнее левое положение на трамвайных путях попутного направления, уступить дорогу автомобилям в зависимости от типа перекрестка, а затем развернуться. Более того, для планирования этого маневра пункт 9.6 разрешает движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью.

Где можно выполнять разворот?

Правила дорожного движения не выдвигают отдельных требований к местам разворота – то есть, он разрешен везде, где это не запрещено конкретными условиями. При этом в ПДД есть несколько знаков и условий, которые конкретно указывают на возможность развернуться. Прежде всего это знаки 6.3.1 и 6.3.2, которые запрещают поворот налево, но разрешают разворот в указанном месте или обозначенной зоне.



Кроме того, на дорогах со сплошной разделительной полосой, разделяющей встречные потоки, может встречаться разметка 1.11, позволяющая выполнить разворот только со стороны прерывистой линии.



На перекрестках, оборудованных предписывающими знаками 4.1.3, 4.1.5 и 4.1.6, разрешающими движение налево, также разрешен разворот.



То же самое касается перекрестков, перед которыми установлены знаки 5.15.1 и 5.15.2, указывающие направление движения по полосам: знаки, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы. Обратите внимание на слова «из крайней левой полосы»: даже если поворот налево разрешен с двух и более полос, то разворот все равно разрешен только из крайней левой. Горизонтальная разметка 1.18 дублирует указания знаков – стрелки также указывают на направление движения по полосам.

На регулируемых перекрестках со светофорами, имеющими зеленую секцию со стрелкой, указывающей налево, при ее включении разрешен также и разворот.

Помимо вышеуказанных случаев, как мы уже поняли, разворот может выполняться и в других местах, где это не запрещено правилами. Давайте выясним, где же разворот запрещен всегда и полностью.

Где запрещено выполнять разворот?

Практически все места, где запрещен разворот, регламентированы пунктом 8.11 ПДД. Согласно ему, разворот запрещается:



на пешеходных переходах;

в тоннелях;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах;

в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

в местах остановок маршрутных транспортных средств.



Еще один запрет указан в пункте 16.1 ПДД: разворот запрещается на автомагистралях, в том числе сквозь технологические разрывы разделительной полосы.

Ну а кроме того, в ПДД есть отдельный знак 3.19, используемый там, где нужно запретить разворот в разрешенном для этого месте.

Каким может быть наказание за неправильный разворот?

Наказание за нарушение правил разворота может различаться в зависимости от конкретного нарушения. Давайте рассмотрим все возможные случаи.



Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед <…> разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, карается по части 1.1 статьи 12.14 КоАП и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Разворот на автомагистрали – самое тяжелое нарушение, оно наказывается по части 3 статьи 12.11, которая подразумевает наложение административного штрафа в размере 2500 рублей.

Разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, карается по части 2 статьи 12.16 КоАП наложением административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.

Все остальные варианты разворота в местах, где такие маневры запрещены, кроме тех, что указаны выше, будут трактованы по части 2 статьи 12.14 и наказываться административным штрафом в размере 500 рублей.