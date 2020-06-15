Для начала одной строкой напомним забывчивым, что такое нерегулируемый перекресток. Пункт 13.3 ПДД поясняет, что перекресток считается нерегулируемым, если на нем нет светофора или регулировщика, либо светофор есть, но он выключен или работает в режиме мигающего желтого сигнала. Очередность проезда на таких перекрестках определяется правилами проезда нерегулируемых перекрестков и знаками приоритета, если они есть.
На нерегулируемых неравнозначных перекрестках, где главная дорога меняет направление, стоит помнить одно простое правило: водители сначала на главной, а затем на второстепенной дороге разъезжаются по правилам проезда равнозначного перекрестка – с учетом помехи справа. Это прямо указано в пункте 13.10 ПДД. То есть транспортные средства, движущиеся по главной дороге, имеют приоритет и проезжают перекресток первыми – а действуют так, будто перекресток для них равнозначный, никаких знаков приоритета нет, и действует только правило помехи справа. После них перекресток могут проезжать автомобили на второстепенной дороге, действуя по тому же принципу.
Для лучшего понимания поясним сказанное на примере. Если смоделировать ситуацию, когда на перекрестке оказываются сразу четыре машины, движущиеся прямо, то вот какой будет очередность проезда.
А теперь перейдем ко второму случаю проезда неравнозначных перекрестков, который помнят не все. Для начала вспомним, можно ли определить на перекрестке главную дорогу, если на нем вдруг нет знаков приоритета. Правила напоминают, что можно: в определении главной дороги сказано, что дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой является главной, и даже наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с твердым покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой. Таким образом, двигаясь по грунтовке, пересекающей асфальтовую дорогу, водитель обязан уступить всем, кто движется по асфальту.
Вышеуказанное правило несложное, но на практике встречаются случаи, когда определить тип покрытия своей и/или пересекаемой дороги невозможно – например, если они покрыты слоем снега или льда. На этот случай в ПДД тоже есть четкое указание. Пункт 13.13 в такой ситуации предписывает перестраховаться: если водитель не может определить наличие покрытия на дороге, а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге. То есть в таком случае нужно уступить дорогу машинам, приближающимся и справа, и слева, и даже спереди, если ваши траектории движения пересекаются.
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