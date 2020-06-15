Нерегулируемый перекресток: как проезжать, когда главная поворачивает и когда ее не определить

Проезд нерегулируемых перекрестков кажется простым, пока дороги равнозначные или главная дорога пересекается со второстепенной под прямым углом без поворота. А вот столкнувшись с поворотом главной дороги на перекрестке, некоторые водители задумываются, кто и в каком случае должен уступить при проезде. Рассмотрим этот случай, а попутно вспомним еще один нюанс: как определяется приоритет движения при пересечении грунтовой и асфальтовой дорог и что делать, если тип покрытия вообще нельзя определить. Ведь на практике все эти случаи регламентируются всего двумя короткими пунктами ПДД.

Что такое нерегулируемый перекресток?

Для начала одной строкой напомним забывчивым, что такое нерегулируемый перекресток. Пункт 13.3 ПДД поясняет, что перекресток считается нерегулируемым, если на нем нет светофора или регулировщика, либо светофор есть, но он выключен или работает в режиме мигающего желтого сигнала. Очередность проезда на таких перекрестках определяется правилами проезда нерегулируемых перекрестков и знаками приоритета, если они есть.



Как быть, если главная дорога поворачивает на перекрестке?

На нерегулируемых неравнозначных перекрестках, где главная дорога меняет направление, стоит помнить одно простое правило: водители сначала на главной, а затем на второстепенной дороге разъезжаются по правилам проезда равнозначного перекрестка – с учетом помехи справа. Это прямо указано в пункте 13.10 ПДД. То есть транспортные средства, движущиеся по главной дороге, имеют приоритет и проезжают перекресток первыми – а действуют так, будто перекресток для них равнозначный, никаких знаков приоритета нет, и действует только правило помехи справа. После них перекресток могут проезжать автомобили на второстепенной дороге, действуя по тому же принципу.



Для лучшего понимания поясним сказанное на примере. Если смоделировать ситуацию, когда на перекрестке оказываются сразу четыре машины, движущиеся прямо, то вот какой будет очередность проезда.

Можно ли определить главную дорогу, если нет знаков приоритета?

А теперь перейдем ко второму случаю проезда неравнозначных перекрестков, который помнят не все. Для начала вспомним, можно ли определить на перекрестке главную дорогу, если на нем вдруг нет знаков приоритета. Правила напоминают, что можно: в определении главной дороги сказано, что дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой является главной, и даже наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с твердым покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой. Таким образом, двигаясь по грунтовке, пересекающей асфальтовую дорогу, водитель обязан уступить всем, кто движется по асфальту.



А что делать, если покрытие определить невозможно?

Вышеуказанное правило несложное, но на практике встречаются случаи, когда определить тип покрытия своей и/или пересекаемой дороги невозможно – например, если они покрыты слоем снега или льда. На этот случай в ПДД тоже есть четкое указание. Пункт 13.13 в такой ситуации предписывает перестраховаться: если водитель не может определить наличие покрытия на дороге, а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге. То есть в таком случае нужно уступить дорогу машинам, приближающимся и справа, и слева, и даже спереди, если ваши траектории движения пересекаются.