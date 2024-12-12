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  • Крупнейшая фракция Европарламента выступила против запрета ДВС в 2035 году

Крупнейшая фракция Европарламента выступила против запрета ДВС в 2035 году

12.12.2024 102 1 0

Европейская народная партия (EPP Group) призывает к скорейшему пересмотру экологической доктрины в привязке к автопрому на фоне финансового кризиса крупных компаний и риска неуправляемого массового сокращения рабочих мест. Проще говоря, по мнению EPP Group, европейский автопром надо спасать.

Сегодня уже всем очевидно, что европейский автопром переживет масштабный системный кризис, к которому привели сразу несколько факторов, главным из которых является принудительное «озеленение» автопарка через ужесточение экологических норм и перспектива введения в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе.

Под давлением властей европейские автопроизводители вложили десятки миллиардов евро в разработку и производство электромобилей, однако в прошлом году началось глобальное замедление спроса на электромобили, которое не позволяет окупить эти инвестиции и приводит к стремительному ухудшению финансовой отчётности крупных компаний — например, Volkswagen, Audi, Stellantis и Mercedes-Benz. Многие автопроизводители уже вынужденно скорректировали свои электромобильные стратегии и продлили жизненные циклы моделей с ДВС, однако ужесточение экологических норм в связке с драконовскими углеродными штрафами вынуждает компании принудительно ограничивать выпуск «углеводородных» машин, что только усугубляет финансовый кризис.

Массовые сокращения в концерне Volkswagen и простои заводов Stellantis неизбежно создают кризис у поставщиков: Bosch, Schaeffler, Valeo тоже вынуждены закрывать заводы и увольнять рабочих. Таким образом, страдает весь автопром, даже если отдельные игроки, такие как BMW Group, делают вид, что у них всё хорошо.

Фракция EPP Group, у которой в Европарламенте нынешнего десятого созыва 188 мест из 720, выступила с инициативой, в которой предлагает поддержать автопром и снять с него непосильное экологическое бремя. Предлагается, в частности, смягчить либо отодвинуть на более поздний строк ужесточение углеродных штрафов и отменить запрет на новые машины с ДВС после 2035 года. По данным EPP Group, автопром генерирует 7% ВВП Евросоюза и обеспечивает работой 13,8 млн человек, поэтому ясно, что обвал этой отрасли приведёт к большим социально-политическим потрясениям.

EPP Group не ставит под сомнение стремление Евросоюза добиться полной углеродной нейтральности в 2050 году, однако призывает скорректировать путь к этой цели и не давить на автопром. В заявлении EPP Group справедливо указано, что экологическая эффективность электромобилей выглядит сомнительно без комплексного решения проблемы их утилизации, главным образом – выработавших свой ресурс батарей. Пилотные заводы по переработке батарей вроде того, что недавно запустила компания Mercedes-Benz, имеют ничтожную в сравнении с масштабом всей отрасли производительность. Зарядная инфраструктура по-прежнему развивается недостаточно быстро, а, главное, неравномерно. В связи с этим депутаты фракции EPP Group предлагают после 2035 года разрешить продавать в ЕС новые plug-in гибриды и машины с ДВС, работающие на синтетическом углерод-нейтральном топливе.

В предложении EPP Group есть и другие здоровые инициативы вроде призыва к государственному финансированию передовых направлений НИОКР в автопроме и отказа от политики запретов, но пока непонятно, какие из них найдут поддержку большинства депутатов Европарламента. Мы будем следить за развитием событий.

авто и общество электромобиль законы Европа бизнес экология Евросоюз
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1 комментарий
12.12.2024 15:40
Papirus

Аллилуйя! Еще б привлекли зелёных маркетологов за вредительство.

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