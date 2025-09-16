Новинки ×
  • У VW Touareg может появиться преемник, но у него будет мало общего с уходящим кроссовером

У VW Touareg может появиться преемник, но у него будет мало общего с уходящим кроссовером

16.09.2025 108 0 0

По данным СМИ, немецкая марка занимается разработкой ID. Touareg, который, предположительно, появится в продаже в 2029 году.

Volkswagen Touareg, ближайшим родственником которого является Porsche Cayenne, дебютировал в 2002 году. За прошедшее время модель дважды сменила генерацию, актуальный кроссовер третьего поколения был представлен в 2018-м, а обновление пережил весной 2023-го, выпуск налажен на заводе в Братиславе. В прошлом месяце стало известно о том, что нынешний Touareg будет снят с производства уже в 2026 году, причём сообщалось, что преемника у него не будет.

На фото: актуальный Volkswagen Touareg R

Судя по продажам модели на основном для неё рынке, в Европе, последнее обновление не особо помогло повысить привлекательность SUV. По данным Jato Dynamics, дилеры немецкой марки реализовали на старосветском рынке за прошлый год 14 962 экземпляра: результат оказался на 4% меньше, чем в 2023-м. В первой половине 2025 года ситуация не улучшилась: клиенты купили всего 6928 Volkswagen Touareg (на 6% меньше).

Согласно новой информации зарубежных СМИ, наследник у модели всё-таки будет, однако у него, скорее всего, будет мало общего с актуальной моделью. Как сообщает немецкое издание Automobilwoche, Volkswagen планирует разработать кроссовер с полностью электрической «начинкой», которой, вероятно, дадут название ID. Touareg. Ожидается, что такая новинка появится в продаже в Европе в 2029 году.

По предварительным данным, в основу ID. Touareg ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform) разработки концерна Volkswagen. Вероятно, именно эта модель станет первенцем на новой «тележке». Ранее предполагалось, что это будут «электрички» ID. Golf и ID. Roc, однако недавно стало известно о том, что их выпуск решено отложить как минимум до 2030 года.

Отметим, кроссовер Volkswagen ID. Touareg, в случае, если такому проекту действительно дадут «зелёный свет», на этот раз не будет ближайшим родственником Porsche Cayenne, так как в основу нового полностью электрического кроссовера Порше ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric). Напомним, на ней же базируются актуальные Audi A6 e-tron и Q6 e-tron, а также Porsche Macan EV.

На фото: салон актуального Volkswagen Touareg R

Ожидается, что главным регионом сбыта для ID. Touareg станет Европа. Американский рынок Touareg покинул ещё в 2017 году (во втором поколении). Ему на смену здесь пришёл более крупный и при этом более доступный трёхрядный кроссовер Volkswagen Atlas, базирующийся на платформе MQB.

А за «зелёное» направление среди внедорожников в Штатах будет отвечать Scout Traveler: напомним, марка была возрождена концерном Volkswagen специально для американского рынка. Производство модели начнётся только в 2027 году, но заказы на этот электрический SUV уже принимаются.

кроссовер авторынок слухи новинки Volkswagen Volkswagen Touareg
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеством Забавные новости приходят к нам из Европы: электромобили, оказывается, нужны не всем. Ну или всем, но не сейчас. А сейчас нужны совсем другие машины, которые, как выяснилось, совсем не похож... 1123 14 2 15.09.2025
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Opel Meriva B Opel Meriva B появилась в ту благословенную эпоху, когда мир еще не заболел кроссоверами и увлекался компактвэнами. Этот сегмент тогда был очень насыщен, и чтобы в нем выделиться, нужно было... 1855 4 1 14.09.2025
Статьи / История Ветреный «немец»: вспоминаем, как появился Volkswagen Passat и при чём тут Audi За полвека и восемь поколений Passat завоевал целую армию поклонников, которые ценили автомобиль за множество достоинств: выдержанный дизайн, широкую гамму двигателей, просторный салон, прод... 4053 0 0 13.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9226 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8749 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7842 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
14 Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеств...
7 Packard Excellence: помпезный седан на базе старого Bentley Flying Spu...
6 Скромный «японец» за нескромные деньги: тест-драйв Honda Vezel
Новые комментарии
Change privacy settings